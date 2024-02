El presidente de Rusia, Vladimir Putin, concedió una entrevista al periodista estadounidense Tucker Carlson. Durante el diálogo, el líder ruso dijo que estaría dispuesto a una negociación para liberar a Evan Gershkovich, un periodista de The Wall Street Journal, arrestado en Rusia bajo sospecha de espionaje en marzo de 2023. Por su parte, The Wall Street Journal dijo que ejercer el periodismo no es delito y pidió la liberación inmediata de Gershkovich.