Qatar 2022: Partidazos, un héroe surcoreano y decepción de Uruguay. Varsky analiza el vibrante cierre de la fase de grupos

La fase de grupos de Qatar 2022 ha sido vibrante. En un Mundial atípico y en un destino poco tradicional, los resultados también se han salido de la norma. Campeones del mundo como Alemania y Uruguay dijeron adiós antes de las fases definitorias. Ya sabemos quiénes son los 16 seleccionados que se enfrentarán en los octavos de final de la Copa del Mundo. La fase se abre este sábado con los encuentros entre Países Bajos vs. EE.UU. (12 pm de Buenos Aires, 10 am de Miami), y Argentina vs. Australia (4 pm de Buenos Aires, 2 pm de Miami). Desde Doha, Juan Pablo Varsky analiza lo que dejó esta jornada mundialista.