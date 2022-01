Un estudio reciente, que publicó el British Journal Of Ophthalmology, sugiere que la retina puede proporcionar una forma fácil y no invasiva de determinar la verdadera edad biológica de nuestro cuerpo, que no siempre refleja nuestra edad cronológica. El estudio halló que había un aumento del 2% en el riesgo de muerte por cada año de diferencia entre la edad real de una persona y la edad biológica mayor identificada en el ojo.