El exfiscal especial Robert Mueller aseguró al Congreso que no pudo acusar al presidente de EE.UU., Donald Trump, debido a la presión del memorando de la Oficina del Asesor Legal que asegura que no se puede acusar a un presidente en funciones. Pero Mueller advirtió que no sobreinterpretaran su respuesta: “Lo único que quiero agregar es que estoy revisando los elementos con ustedes. Eso no significa que me suscribo a lo que está tratando de probar a través de esos elementos”. MIRA: Mueller: En efecto Trump quería despedirme