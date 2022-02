Sarah Palin pierde demanda por difamación contra The New York Times

La exgobernadora de Alaska Sarah Palin —candidata republicana a la vicepresidencia en 2008— demandó por difamación al diario The New York Times por un editorial en el que la vincularon erróneamente con tiroteos en contra de republicanos. Palin perdió el caso, ya que tanto el juez como el jurado consideraron que la política no pudo comprobar que se actuó con malicia.