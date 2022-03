"Queremos reconstruirnos como familia. Estamos devastados, deveras devastados; fue muy difícil para mí, pero más difícil para ellos, esta lucha. Pero sí somos de la idea que todos los involucrados: los ministerios públicos, las policías, los magistrados, todos los que se involucraron en esta injusticia, de alguna manera, tienen que asumir la responsabilidad de lo que hicieron", dice Alejandra Cuevas en entrevista con Aristegui, luego de ser liberada por una resolución de la Corte Suprema de México en el caso Gertz Manero.

La Corte Suprema no sólo dejó en libertad a Alejandra Cuevas, sino que también declaró "inconstitucional" las órdenes de aprehensión y auto de prisión contra ella y su madre Laura Morán. La Corte consideró que no había pruebas para inculpar a Morán y que la figura para encarcelar a Cuevas no existe en el código penal. Hasta el momento, el fiscal general Alejandro Gertz Manero no se ha pronunciado sobre este caso. Al ser contactado por CNN en busca de una reacción, su equipo respondió que no haría declaraciones al respecto.