¿Pacientes con trasplante necesitarán una tercera dosis de la vacuna contra el covid-19?

Un nuevo estudio publicado en la revista Annals of Internal Medicine, sugiere que las personas que tienen un trasplante de órganos podrán beneficiarse de una tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 para reforzar los anticuerpos. La investigación halló que de los 30 pacientes del estudio 24 no tenían anticuerpos medibles luego de la segunda dosis, pero un tercio tuvo un aumento de estos tras administrarles una tercera. El doctor Dorry Segev, el autor del estudio, dijo que la mayoría de los pacientes con trasplante no tiene anticuerpos contra el coronavirus o si los tiene, están bajos.