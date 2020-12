Hay fuerte evidencia de una nueva variante de coronavirus con mayor poder de contagio

Una nueva variedad de coronavirus fue identificada en el Reino Unido y aparentemente se expande con mayor rapidez que la anterior. Un fenómeno similar se observa en centros costeros de Sudáfrica, pero no se trataría de la misma variante. En ambos casos, el índice de transmisibilidad es más alto y, a pesar de que no se ha demostrado definitivamente todavía, la evidencia con la que se cuenta es importante. Lo que queda por demostrar es si la transmisión está vinculada a la conducta de la población. El doctor José Torradas, quien recientemente recibió la vacuna de Pfizer, nos cuenta su experiencia y nos ayuda a entender la diferencia entre «variante» y «cepa». Torradas es médico emergentólogo y vocero del American College of Emergency Physicians.