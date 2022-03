Zelensky envía fuerte mensaje a la OTAN: Pedimos el 1% de todos los tanques que tienen

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió a la OTAN este jueves y en un mensaje enérgico insistió en su pedido de ayuda. "Ucrania ha pedido aviones para no perder a tanta gente. Y ustedes tienen miles de aviones de guerra, pero no nos han dado ninguno, dijo. Y luego añadió: "Ustedes tienen al menos 20.000 tanques. Ucrania pide el 1%. El 1% de todos sus tanques. Dénnoslos o véndannoslos. Pero aún no tenemos una respuesta clara".