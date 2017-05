Gobierno de Trump terminará programa de educación para niñas de Michelle Obama

Washington (CNN) - El gobierno del presidente Donald Trump está acabando con una de las iniciativas liderada por la exprimera dama Michelle Obama, un programa que promueve la educación de niñas, según funcionarios de la Casa Blanca.

El programa Let Girls Learn (Deja que las niñas aprendan), que ella y el presidente Barack Obama lanzaron en el 2015 para facilitarles oportunidades educativas a niñas y adolescentes en países en desarrollo, dejará de operar inmediatamente, según un documento interno obtenido por CNN.

Aunque algunos aspectos de la iniciativa seguirán en marcha, a los empleados del programa se les exigió que dejaran de usar el nombre Let Girls Learn y se les informó que, como programa, había llegado a su fin.

“Vamos hacia adelante y no seguiremos usando la marca Let Girls Learn o manteniendo ese programa independientemente”, se lee en un correo electrónico enviado esta semana a los empleados de los Cuerpos de Paz por la directora en funciones de la agencia, Sheila Crowley.

“Let Girls Learn proporcionó una plataforma para mostrar la fuerza de los Cuerpos de Paz en el desarrollo comunitario y encendió una luz sobre el trabajo de nuestros voluntarios en todo el mundo”, escribió Crowley. “Estamos muy orgullosos de los logros de Let Girls Learn y debemos agradecerles a todos ustedes por ese éxito”.

Horas después de que CNN reportara sobre el documento interno que le notificaba a los empleados del gobierno que la iniciativa educativa no continuaría, la Casa Blanca aseguró que el programa no ha cambiado. Sin embargo, en el pronunciamiento no se aclaró si Let Girls Learn será mantenido en un futuro como una medida independiente y tampoco hubo comentarios sobre el memorando ni por qué fue enviado.

La noticia sobre el fin de este programa se conoció el mismo día en que el secretario de Agricultura del presidente Donald Trump, Sonny Perdue, visitaba una escuela de primaria en Virginia para anunciar una serie de cambios a otra iniciativa liderada por la exprimera dama: la de los almuerzos saludables en los colegios.

Perdue presentó un cambio de reglas que “provee flexibilidad reguladora para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares”, durante una visita al Colegio de Primaria Catoctine, en Leesburg.

Como Let Girls Learn, mejorar la calidad de la nutrición en las comidas de los colegios fue uno de los focos más importantes de Obama durante su cargo como primera dama.

Aún no está del todo claro de qué manera el anuncio de Perdue podría alterar la composición nutricional de los almuerzos escolares en todo Estados Unidos, aunque grupos de defensa de la salud advirtieron que retroceder en este aspecto podría ser peligroso para los niños.

“En lugar de modificar el actual camino, esperamos que la agencia se concentre en proveer asistencia técnica que pueda ayudar a los colegios a llegar a la meta, si todavía no lo han hecho”, aseguró la directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense del Corazón, Nancy Brown.

Let Girls Learn era una iniciativa intergubernamental ejecutada principalmente por los Cuerpos de Paz y por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Un vocero de los Cuerpos de Paz aseguró este lunes que la agencia continuará con sus esfuerzos por mejorar la educación de las niñas.

“Los Cuerpos de Paz siguen priorizando la educación de las niñas y su empoderamiento”, sostuvo el vocero. “La educación de las niñas y su empoderamiento han sido un sello distintivo de nuestro trabajo en los últimos 56 años y esperamos poder seguir con esos esfuerzos con nuestros asociados de otras agencias. Seguimos dedicados al trabajo apasionado de nuestros voluntarios y de nuestro personal para empoderar y educar a las niñas en sus comunidades”.

Tina Tchen, quien fue jefe de gabinete durante el periodo en el que Michelle Obama estuvo en la Casa Blanca, afirmó que el final de Let Girls Learn es una decepción, dado el reconocimiento global de que educar a las mujeres jóvenes puede ayudar a mejorar las condiciones de las naciones en vías de desarrollo.

“Sentimos que era importante tener un lema de campaña que llamara la atención sobre esos asuntos, y creemos que cuando lo hicimos encontramos un apoyo extraordinario”, explicó Tchen. “Creo que es desafortunado no seguir con esa campaña y con el nombre. Creemos que es un tema que tiene apoyo bipartidario, no se trata de un asunto solamente republicano o demócrata”.

Tchen señaló que los beneficios del programa, que recurría al apoyo del sector privado así como a dólares del gobierno, superaban ampliamente los costos. Y destacó que un programa de desarrollo lanzado por el entonces presidente George W. Bush para combatir globalmente el VIH/SIDA llamado PEPFAR, no solo fue mantenido sino ampliado durante el gobierno de Obama.

“Let Girls Learn ya tenía varios años de financiamiento asegurados”, explicó. “Esperamos que, por eso mismo, pueda continuar. Pero claro, las elecciones tienen consecuencias y nadie sabe eso mejor que nosotros”.

Después de lanzar la iniciativa en el 2015, Michelle Obama promovió con fuerza Let Girls Learn, incluidos sus viajes al exterior y los eventos realizados en Washington. CNN Films produjo un documental que destacaba la historia de algunas de las niñas que participaban en el programa en Marruecos y en Liberia, durante los viajes de la entonces primera dama a esos países.

Obama también aprovechó su popularidad en redes sociales para promover Let Girls Learn y ‘reclutó’ a celebridades como Frida Pinto y Meryl Streep para que ayudaran a desatacar la lucha que libran muchas niñas en países en vías de desarrollo para poder asistir con regularidad a la escuela.

En octubre del año pasado, el gobierno de Obama trató de reforzar el programa, de cara a un nuevo gobierno. La Casa Blanca anunció 5 millones de dólares en compromisos del sector privado para todos los programas administrados bajo el lema Let Girls Learn, lo que elevó las contribuciones financieras a más de 1.000 millones de dólares para programas en 50 países.

En ese momento, la esperanza era que al resaltar el éxito de la iniciativa el siguiente gobierno le diera continuidad.

El final del programa también llega en momentos en que Melania Trump comienza a definir su propia plataforma como primera dama. Aunque aún no la ha anunciado formalmente, el empoderamiento de la mujer y el acceso a la educación para las niñas y las mujeres parecen estar tomando importancia en el Ala Este de la Casa Blanca.

“Sigo creyendo firmemente en que la educación es la vía más poderosa para promover y garantizar los derechos de las mujeres. Juntos lo lograremos, no solo luchando por la igualdad de género a todos los niveles de la educación, sino también mostrándoles a todos los niños, especialmente a los hombres, que es a través de la empatía, el respeto y la bondad que conseguiremos nuestro potencial colectivo”, dijo la primera dama en un reciente discurso en el Departamento de Estado.

Entretanto, la hija del presidente Ivanka Trump, quien trabaja como asesora de su padre, se ha concentrado en el empoderamiento de la mujer y en el emprendimiento, temas de los que ha hablado en paneles y en discursos.

Ella misma se describe como “Emprendedora y defensora de la educación y el empoderamiento de las mujeres y las niñas”, según su biografía de Twitter.

En su labor de promover la importancia de la educación en las niñas, Michelle Obama solía destacar su propio camino educativo, y aseguraba que su formación fue fundamental para su éxito en el sector privado y, más adelante, como primera dama.

“La educación es una algo muy personal para mí”, reiteró en octubre pasado durante una discusión en el museo Newseum, de Washington, con un grupo de niñas de todo el mundo. “Como les digo a las niñas cada vez que las veo, yo no estaría aquí, sentada no solo en esta silla sino también con la vida que tengo, de no haber sido por mi educación”.

Tchen dijo este lunes que la exprimera dama todavía está evaluando cómo promover este tema en su nueva vida como ciudadana común y corriente.

Betsy Klein, de CNN, contribuyó a este informe.