Las 29 frases más insólitas del discurso ultrapolítico de Trump a los Boy Scouts

Washington (CNN) - El lunes en la noche, el presidente de Estados Unidos Donald Trump viajó a Virginia Occidental para dar un discurso en el Jamboree que los Boy Scouts hacen cada año. ¡Y qué discurso dio!

Pasó por temas muy variados que abarcaron desde el proyecto de ley para reformar el sistema de salud hasta sus viejos tiempos en Nueva York y su victoria en el Colegio Electoral en las elecciones del 2016. Fue una proeza trumpiana, una que sirvió para animar a sus seguidores pero que dejó al resto del país preguntándose qué es exactamente lo que está haciendo y pensando.

Revisé el discurso y escogí las 29 frases más extrañas y que más pena ajena producen, una tarea nada fácil dada la rareza de lo que dijo ese día. Estas son, en el estricto orden en que las pronunció:

1. “Hay mucha gente aquí. La prensa dirá que son unas 200 personas. Parecen como 45.000 personas. Ustedes establecieron un récord. Ustedes establecieron un récord”.

El diario The Charleston Gazette calculó unas 40.000 personas en la multitud, lo cual es mucho. No estoy seguro de que sea un récord para una asistencia a un Jamboree de los Boy Scouts.

Además, el mismo diario dijo: “El personal de prensa que organizó el evento no permitió que los medios locales llevaran cámaras al anfiteatro”.

2. “Yo digo: ¿quién diablos quiere hablar de política cuando estoy frente a los Boy Scouts? ¿Cierto?".

Trump, aparentemente. Empleó la GRAN mayoría de su discurso atacando a sus enemigos políticos y contando sus éxitos del 2016.

3. “Hoy, digo que deberíamos cambiar la palabra ‘pantano’ por las palabras ‘fosa séptica’ o, tal vez, la palabra ‘cloaca’”.

Recuerda: “¿Quién diablos quiere hablar de política cuando estoy frente a los Boy Scouts?”.

4. “Muchos de mis asesores principales en la Casa Blanca fueron scouts. Diez miembros de mi gabinete fueron scouts. ¿Pueden creerlo? Diez”.

Uno de ellos tiene el rango de Águila en los Scouts y es el secretario de Justicia Jeff Sessions, a quien Trump ni llevó al viaje ni mencionó en su discurso.

5. “Algunos de ustedes seguro acamparon afuera en este campo cuando Mike era el gobernador de Indiana, pero la exploración era muy, muy importante”.

Yo tampoco sé qué quiso decir con eso.

6. “Estamos haciendo mucho con energía”.

Esto fue parte de la introducción de Trump a los Boy Scouts y al secretario de Energía Rick Perry, quien estaba en la audiencia. Aparentemente, estamos “haciendo mucho” con energía.

7. “Es mejor que los consiga. O es mejor, dicho de otra manera, yo diría ‘Tom, estás despedido’. Conseguiré a alguien”.

Este “chiste” iba dirigido al secretario de Salud y Servicios Humanos Tom Price quien estaba torpemente parado en el escenario junto a Trump. Llegó en medio del esfuerzo público de Trump por forzar la renuncia de Sessions y poco menos de una semana después de que Trump amenazara al senador Dean Heller, republicano por Nevada, sobre el proyecto de atención en salud.

8. “Como dice la Ley Scout: ‘Un scout es confiable, leal’, podríamos usar algo más de lealtad, les diré eso”.

¿Tiene esto que ver con Sessions? ¿Con los republicanos en el Senado o con el plan de atención en salud? ¿Con los miembros del personal que filtran información a la prensa? ¿Con todas las anteriores?

9. “Estoy saludando a la gente allá atrás, tan pequeña que ni siquiera puedo verla. ¡Wow! Esto es mucha gente”.

¿Esto tiene que ser un récord, cierto?

10. “Por cierto, ¿qué posibilidades creen que existan de que la televisión muestre esta noche a esta increíble y masiva multitud? ¿Uno por ciento o cero por ciento?”.

Mientras Trump decía esto, CNN mostraba tomas de la multitud. Además, esa multitud fue “masiva” y “estableció un récord”.

11. “Por cierto, solo una pregunta: ¿alguna vez el presidente Obama vino a una Jamboree?”

“¿Quién diablos quiere hablar de política cuando estoy frente a los Boy Scouts?”.

12. “Les voy a contar una historia muy interesante de cuando yo era joven. Había un hombre llamado William Levitt. Los Levittowns (grandes suburbios), tienen algunos de esos aquí, los tienen en diferentes estados”.

Esta es mi parte favorita de todo el discurso de Trump. Entretiene a una multitud de chicos –la mayoría de ellos adolescentes– sobre la vida en Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial. ¡Nada cómo conocer a tu audiencia!

13. “Oh, ustedes son Boy Scouts, pero saben de la vida. Saben de la vida. Así que, mírense”.

¿¿¿¿¿¿??????

14. “Él quería eso tan desesperadamente, se aburrió con esa vida de yates y de navegar y todas esas cosas que hizo en el sur de Francia y en otras partes”.

Lo mismo.

15. “Y al final él fracasó, fracasó estrepitosamente. Perdió todo su dinero”.

¡Hay que apuntarle a las estrellas, niños!.

16. “Lo vi en un coctel y era muy triste porque las personas más populares de Nueva York estaban en esa fiesta”.

De nuevo, Trump le está hablando a una multitud de adolescentes. Y recordando sus días de gloria en la alta sociedad de Nueva York, varias décadas antes de que ellos nacieran.

17. “Ustedes tienen que saber si siguen teniendo ese impulso y, si no lo tienen, está bien. Porque seguirán adelante y aprenderán y harán cosas increíbles”.

El impulso es la clave. Tenerlo es todo. Sin embargo, si no lo tienes, de todas maneras todo saldrá bien.

18. “Tengo que contarles que nuestra economía va muy bien”.

Por octogésima vez: Trump les está hablando a decenas de miles de adolescentes.

19. “¿Se acuerdan de esa fecha? ¿Fue esa una linda fecha? ¡Qué fecha!”.

Hablaba del día de las elecciones presidenciales del 2016. Por supuesto.

20. “Pero, ¿recuerdan esa noche increíble con los mapas y los republicanos son los rojos y los demócratas son los azules, y el mapa era tan rojo, era increíble, y ellos no sabían qué decir?

Por si te lo perdiste: Donald Trump ganó las elecciones del 2016, obteniendo 304 de los 530 votos posibles del Colegio Electoral. Esa elección fue hace 260 días.

21. “Y saben que tenemos una tremenda desventaja en el Colegio Electoral, el voto popular es mucho más fácil”.

“¿Quién diablos quiere hablar de política cuando estoy frente a los Boy Scouts?”.

22. “Fui a Maine cuatro veces porque representa un voto, y ganamos. Pero ganamos un voto. Fui allá porque seguía oyendo que teníamos 269”.

Trump les está hablando a adolescentes reunidos para su Jamboree anual en Virginia Occidental. Y les está hablando de cómo Maine divide sus dos votos del Colegio Electoral por distritos electorales.

23. “Pero luego Wisconsin entró. Hace muchos, muchos años, Michigan entró”.

“Muchos, muchos años”.

24. “Los republicanos no habían ganado Wisconsin en muchos, muchos años. Pero fuimos a Wisconsin y tuvimos tremendas multitudes. Y cuando me alejé de esas multitudes masivas, me dije: ‘¿Por qué vamos a perder este estado?’”.

No estoy seguro de que lo hayan oído, pero Trump ganó Wisconsin. Fue el primer candidato presidencial republicano en ganar ese estado desde Ronald Reagan, en 1984.

25. “Así que tengo que decirles que lo que hicimos, con toda justicia, es un homenaje increíble a ustedes y a todos los otros millones y millones de personas que salieron a votar para Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo”.

La mayoría de las personas que estaban en la audiencia no tenían 18 años en el 2016 y, por ende, no votaron para Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo.

26. “Y, por cierto, bajo el gobierno de Trump, ustedes estarán diciendo de nuevo ‘Feliz Navidad’ cuando vayan de compras. Créanme. ‘Feliz Navidad’”.

Trump dio ese discurso el 24 de julio.

27. “Ellos han minimizado ese título, hermosa frase. Ustedes estarán diciendo ‘Feliz Navidad’ de nuevo, amigos”.

Primero: “ellos”. Segundo: Maldita Feliz Navidad.

28. “Les prometo que vivirán aventuras exploradoras cada día de su vida, y van a ganar, ganar, ganar y ayudar a otras personas a hacerlo”.

Tantas victorias. Te aburrirás de todas esas victorias.

29. “He conocido a tantas personas increíbles”.

Las mejores personas. Créanme.