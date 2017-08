Las fotos nunca antes vistas de David Bowie: un joven artista en plena fama

El álbum no tuvo éxito, pero las fotos de esa sesión han adquirido un significado único

(CNN) - El 1 de junio de 1967, el mismo día en que los Beatles lanzaron el icónico álbum "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", un joven llamado David Bowie lanzó su primer LP, cuyo título era el mismo nombre del artista.

1 de 8 | Cincuenta años después del lanzamiento del primer disco de David Bowie, que llevaba su nombre, se publica un libro con las fotografías de la sesión que se le hizo al cantante para la portada de ese álbum. Recorre la siguiente galería para ver algunas de esas fotos. 2 de 8 | El fotógrafo fue Gerald Fearnley, hermano de Dek Fearnley (uno de los compañeros de banda de Bowie en ese entonces). 3 de 8 | Aunque el disco no tuvo éxito, las fotos de esa sesión -algunas de las cuales muestran a Bowie maquillado, otras posando de manera exagerada- adquirieron un significado único. 4 de 8 | Para Fearnley, quien comenzó su carrera como fotógrafo antes de abrir su propio estudio cerca de Oxford Street en Londres, esa sesión con Bowie fue algo extraordinario. 5 de 8 | Aunque en el libro Fearnley admite que no logra recordar porqué le pidieron que tomara las fotos, explica que “tal vez fue porque era el único que conocía que tenía un estudio y una cámara”. 6 de 8 7 de 8 | También recuerda que Bowie y su hermano solían escribir en la cocina. 8 de 8 | Bowie comenzó a conocer el éxito poco después de estas fotografías. En 1969, su sencillo 'Space Oddity' fue el primero en hacer historia en el Reino Unido. Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic aquí para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)



El fotógrafo que Bowie contrató para la imagen de la portada del disco fue Gerald Fearnley, hermano de Dek Fearnley (uno de los compañeros de banda de Bowie en ese entonces).

El disco no tuvo éxito, pero las fotos de esa sesión adquirieron un significado único.

Esas fotografías, que permanecieron ocultas hasta hace muy poco, son algunas de las primeras imágenes oficiales del músico. Cincuenta años después, todos los retratos fuerin publicados en el libro Bowie Unseen: Portraits of an Artist as a Young Man (Bowie inédito: retratos de un artista joven), editado por ACC Editions.

Las imágenes –algunas de las cuales muestran a Bowie maquillado, otras posando de manera exagerada– son el abrebocas de algunos de sus característicos looks posteriores.

LEE: Las 'últimas palabras' de David Bowie

1 de 8 | Cincuenta años después del lanzamiento del primer disco de David Bowie, que llevaba su nombre, se publica un libro con las fotografías de la sesión que se le hizo al cantante para la portada de ese álbum. Recorre la siguiente galería para ver algunas de esas fotos. 2 de 8 | El fotógrafo fue Gerald Fearnley, hermano de Dek Fearnley (uno de los compañeros de banda de Bowie en ese entonces). 3 de 8 | Aunque el disco no tuvo éxito, las fotos de esa sesión -algunas de las cuales muestran a Bowie maquillado, otras posando de manera exagerada- adquirieron un significado único. 4 de 8 | Para Fearnley, quien comenzó su carrera como fotógrafo antes de abrir su propio estudio cerca de Oxford Street en Londres, esa sesión con Bowie fue algo extraordinario. 5 de 8 | Aunque en el libro Fearnley admite que no logra recordar porqué le pidieron que tomara las fotos, explica que “tal vez fue porque era el único que conocía que tenía un estudio y una cámara”. 6 de 8 7 de 8 | También recuerda que Bowie y su hermano solían escribir en la cocina. 8 de 8 | Bowie comenzó a conocer el éxito poco después de estas fotografías. En 1969, su sencillo 'Space Oddity' fue el primero en hacer historia en el Reino Unido. Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic aquí para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)



En el prólogo del libro, Fearnley recuerda a Bowie cuando era joven: “David parecía muy serio, sobre todo con lo que estaba haciendo, parecía confiable. Él y mi hermano solían escribir en la cocina. Solía jugar Monopolio con los niños o enseñarles a tocar flauta irlandesa. David era genial con los niños, muy agradable, siempre educado”.

Para Fearnley, quien comenzó su carrera como fotógrafo antes de abrir su propio estudio cerca de Oxford Street en Londres, esa sesión con Bowie fue algo extraordinario.

Eso sí, en el libro admite que no logra recordar porqué le pidieron que tomara las fotos. “Tal vez fue porque era el único que conocía que tenía un estudio y una cámara”.

MIRA: Los cambios de 'look' de David Bowie

Bowie conoció el éxito poco después de estas fotografías. En 1969, su sencillo "Space Oddity" fue el primero en hacer historia en el Reino Unido.