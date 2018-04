"Avengers: Infinity War" conquista la taquilla global

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Los Vengadores conquistaron la taquilla global este fin de semana.

"Avengers: Infinity War", de Marvel, recaudó un estimado de 630 millones de dólares a nivel global en su fin de semana de estreno, de acuerdo con Disney. Esto rompe el récord del mayor estreno a nivel mundial que tenía la película "The Fate of the Furious", de Universal, la cual obtuvo 541 millones de dólares en su debut global el año pasado.

"Infinity War" también recaudó unos 250 millones de dólares en el mercado estadounidense este fin de semana. Eso lo convierte en el mayor fin de semana de estreno en la historia, desbancando el debut de "Star Wars: The Force Awakens" de 2015.

La película de Marvel reúne a más de 20 de los superhéroes de la marca, incluyendo a Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Black Widow (Scarlett Johansson) y Black Panther (Chadwick Boseman).

"Infinity War" también fue un éxito entre los críticos, alcanzando un 84% de aprobación en el sitio de reseñas Rotten Tomatoes.