Estados Unidos tiene 57 veces más tiroteos en escuelas que el resto de naciones industrializadas juntas

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Los tiroteos escolares son una realidad en Estados Unidos, un promedio de uno por semana solo este año.

¿Pero cómo se compara EE. UU. con otros países en el mundo?

Eso es difícil de determinar porque existe muy poca investigación para cuantificar eso.

Para los propósitos de este análisis, seguimos los criterios a continuación:

El alcance: Primero, miramos los países del G7, los países con las principales economías avanzadas del mundo.

Los países son Canadá, Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido.

El período de tiempo: desde el 1 de enero de 2009 hasta el 21 de mayo de 2018.

La definición: los parámetros que seguimos en este recuento son:

El tiroteo debe involucrar al menos a una persona que recibe un disparo (sin incluir al tirador)

El tiroteo debe ocurrir en la escuela

Incluimos violencia de pandillas, peleas y violencia doméstica (pero nuestro conteo NO se limita a esas categorías)

Incluimos grados hasta el nivel universitario así como escuelas vocacionales

Incluimos la descarga accidental de un arma de fuego siempre que se cumplan los dos primeros parámetros

El análisis: para las estadísticas de EE. UU., CNN revisó los informes de los medios y una variedad de bases de datos, incluidas las de Gun Violence Archive y Northwestern Institute on Complex Systems. Para estadísticas internacionales, miramos informes de medios locales y nacionales.

La advertencia: los informes sobre tiroteos escolares no mortales no siempre están disponibles. Puede haber tiroteos escolares adicionales con lesiones que no llegaron a los diarios o a las publicaciones digitales y, por lo tanto, no se cuentan en las bases de datos que dependen de los informes de los medios. Esto ocurre así tanto para los tiroteos en Estados Unidos como en el extranjero.

Lo que encontramos:

Ha habido al menos 288 tiroteos escolares en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2009.

Eso es 57 veces más disparos que los otros seis países del G7 juntos.

¿Qué pasa si ampliamos la lista?

Tras esto, queríamos ampliar nuestra lista para incluir algunos países que se mencionaron en algunas de las publicaciones virales que se publicaron este fin de semana.

En algunos de los incidentes, el recuento de bajas es muy alto (el sitio de Peshawar, el ataque de Kenia). Pero cuando se trata de la frecuencia de los ataques, Estados Unidos todavía lidera por un amplio margen.

- Mirtha Donastorg, Travis Caldwell, Christina Walker, Samira Jafari y Kate Grise, de CNN, colaboraron en esta investigación.