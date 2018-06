El crimen de Valeria: la niña de 11 años víctima de asesinato y violación en México

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) – Tan sólo seis o siete calles separaron a Valeria Gutiérrez, una niña de 11 años, de llegar a su casa en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México: ese corto recorrido en un bus de transporte público fue el escenario donde su presunto agresor la violó y asesinó en la tarde del pasado jueves 8 de junio.

Su cuerpo fue hallado al otro día dentro del vehículo, acabando con las esperanzas de unos padres que la buscaron incansablemente desde su desaparición. El supuesto asesino, identificado por las autoridades como José Octavio “N”, ya se encuentra tras las rejas, luego de ser aprehendido el pasado sábado.

De acuerdo a la Procuraduría General del Estado de México, José Octavio “N” de 43 años habría sido quien manejaba la “combi” de transporte público “en la cual presuntamente agredió sexualmente a la menor y posteriormente la privó de la vida, asfixiándola”. El sujeto, además, abandonó el cuerpo de la pequeña en el vehículo que fue hallado en las calles de la Colonia Benito Juárez.

La Fiscalía del estado también indaga si el supuesto asesino tenía antecedentes penales en Ciudad de México, “donde al parecer estuvo recluido en un penal por el delito de abuso sexual”, de acuerdo al comunicado emitido por las autoridades. El objetivo es averiguar si esta persona podría estar relacionada con otras agresiones sexuales registradas en la zona.

Desaparición y búsqueda de Valeria

A medida que avanzan las investigaciones del crimen, las autoridades han ido revelando algunos detalles de los hechos. El fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez confirmó, en entrevista con Radio Fórmula, que esa tarde el padre de la niña estaba con ella, pero como iban en bicicleta y empezó a llover, él decidió “parar una unidad de transporte público” y subir a la niña en ella. El funcionario detalló que el vehículo iba aparentemente vacío y el recorrido era de apenas unas seis o siete calles para volver a encontrarse con el padre. El cual, además, iba siguiendo al bus con la intención de no perderlo de vista.

“Había cierto tráfico y él consideraba que estaba en la posibilidad pues más o menos de no perderla de vista. Sin embargo, en algún momento pierde de vista a la unidad de transporte público y llega al punto del encuentro y no encuentra a la niña”, relató el fiscal. Y es ahí cuando se prenden las alarmas.

Según Gómez, el padre llega a la casa buscándola y ella tampoco está allí, llama a la madre de Valeria y entre los dos empiezan por su cuenta a tratar de ubicarla. “Primero van a paraderos de transporte público, van por diversas calles, tengo entendido va la mamá a la Policía Municipal de Neza, en donde existe ya una célula de búsqueda y localización inmediata, se activa esta búsqueda y localización inmediata ya con la patrulla”, sostuvo el funcionario.

El relato del fiscal continúa detallando todos los lugares a los que los padres acudieron: al Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) de la Ciudad de México y al Centro de Justicia de Nezahualcóyotl de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, a donde llegan siendo entre las dos y tres de mañana de la madrugada del viernes. La Fiscalía es el lugar en el que hasta las siete de la mañana les toman la entrevista a los padres, “se solicitan las fotografías correspondientes a la familia, se presentan las fotografías del caso y se termina el trámite correspondiente alrededor de las 9 de la mañana”. Hasta el medio día es que se emite la alerta Amber, el protocolo para encontrar de manera eficaz a menores cuya localización se desconoce.

Sin embargo, varios medios locales reportaron que la madre de Valeria, Jacquelin Ortiz, denunció demoras en la atención de los funcionarios, cuando ella y el padre les informaron sobre la desaparición. En entrevista con Noticias MVS, la mamá aseguró: “Las autoridades desde que denunciamos que la niña estaba desaparecida fue muy poca atención. Yo les decía a la Policía: 'Mire, tiene 11 añitos, escasamente se puede defender'. Me decían que fuera yo a ver a su novio amigos…”, aseguró Ortiz. "Ellos tenían la obligación de llevarnos calle por calle a peinar el área porque era una niña de 11 años... Hay cámaras en cada esquina, por qué no me ayudaron, por qué”, insistió.

Pero alrededor de una hora después, el Comando C4 emite un reporte asegurando que “se había hallado lamentablemente el cuerpo de la pequeña en el interior de la camioneta”, informó Gómez en la entrevista. En el bus también se hallaron la ropa y la mochila de la pequeña, una camisa que pertenecería al agresor y un desarmador.

CNN en Español se comunicó con la Procuraduría del Estado de México para indagar en el caso y aún no ha recibido respuesta.

La captura del presunto agresor

El fiscal Alejandro Gómez también narró cómo ocurrió la localización y detención del supuesto asesino y violador de Valeria. Según su versión, tras hallar el vehículo y preguntarles a chóferes de la ruta que transitó ese bus, pudieron dar con el dueño de la “combi” y con quien la manejaba en el momento de los hecho: José Octavio “N”. Cuando los agentes de la Fiscalía “le hacen el alto, el sujeto trata de correr, de escaparse, lo persiguen, lo revisan, le hallan un envoltorio de marihuana y también trata de evadir todas las preguntas que se le llevan a cabo. Es motivo por el cual es puesto a disposición y a partir de ahí inician todas las diligencias correspondientes que nos permiten establecer la relación de este sujeto con los hechos que tienen que ver con Valeria”, indicó Gómez.

Justicia para Valeria

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México emitió un comunicado condenando el asesinato de Valeria y exigiendo una investigación “exhaustiva e integral para evitar que el caso quede en la impunidad”. A esta entidad le preocupó de sobremanera que la denuncia de desaparición interpuesta inicialmente por los padres “no fue debidamente atendida por las autoridades que conocieron de la misma”. De ahí que haya solicitado investigar la actuación de los servidores públicos que tuvieron conocimiento de dicha denuncia.

La comisión también se refirió como preocupante al hecho de que el presunto agresor estuviera trabajando como chofer “teniendo denuncias penales por abuso sexual en la Ciudad de México”, por eso también pidió que se indaguen por el estado de esas demandas y las causas penales iniciadas contra el supuesto asesino. “Asimismo, solicita a las autoridades que conocen del caso el que proporcionen la atención que requieran los familiares de la víctima, la cual debe contemplar apoyo psicológico y asesoría jurídica”, añadió.

Este lunes, según reportaron medios locales, un grupo de personas salió a las calles de Nezahualcóyotl a pedir justicia por el crimen de Valeria. Consignas como “Ni una más” y “No más feminicidios” fueron las exigencias que hicieron quienes participaron en la movilización.

Adicionalmente, los padres de Valeria se reunieron con el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García y con el director de Seguridad Ciudadana, Jorge Amador Amador, “para acordar estrategias y medidas que garanticen se haga justicia a su hija y eviten se repita un crimen similar en la localidad”, según el comunicado del ayuntamiento. En la reunión de dos horas, los padres indicaron que hubo fallas en los protocolos de actuación y que se necesita mejorar la seguridad pública municipal.

Sergio Alberto Gutiérrez, padre de Valeria, anunció que se firmó un acuerdo con las autoridades locales para, justamente, incrementar las medidas de seguridad en el transporte público y “para evitar la violencia de género en cualquier ámbito”. De la Rosa García añadió que solicitará a la Fiscalía de Homicidios Estatal que otorgue a la investigación en curso un enfoque con perspectiva de género.

Suspenden ruta 40 en Nezahualcóyotl

Como parte de los compromisos que el alcalde de Nezahualcóyotl adquirió con los padres de Valeria, el ayuntamiento anunció que la ruta 40 del transporte público, que cubría el bus al que la menor subió, “ha quedado suspendida hasta que cubra cabalmente con la Ley de Movilidad y Transporte estatal y garanticen que pueden brindar un servicio de calidad”, según informó un comunicado de la alcaldía.

En este sentido, Juan Hugo de la Rosa García indicó que es urgente revisar la situación de todos los operadores de las unidades del transporte público, para que “se les capacite y certifique de manera permanente, de modo que sólo puedan obtener una concesión aquellos que realmente estén preparados y cuenten con las condiciones médicas, psicológicas e incluso educativas para estar al frente de una unidad y no se repita un caso similar al de Valeria”. Además, informó que unas de las principales medidas son incrementar los operativos de seguridad en “combis”, camiones y microbuses en puntos aleatorios, así como instalar filtros de seguridad de manera permanente y “el acompañamiento a usuarios en zonas con altos índices delictivos”. Estas iniciativas empezaron a reforzarse desde este lunes.

La violencia contra los niños en México

Según el más reciente informe que presentó la Unicef sobre los retos y avances para la niñez en México, en 2015 se registraron 1.057 homicidios de niños, niñas y adolescentes: 2,8 asesinatos cada día. Además, este crimen aumentó un 3,8% contra los adolescentes entre 15 y 17 años, de 2014 a 2015.

En la misma línea, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi) publicó en 2016 un documento sobre la violencia que sufren los niños en el país. En ese reporte registró que desde 1990 hasta 2014, la tasa de homicidios para menores de edad ha sido menor a 5 por cada 100.000 personas, pero entre 2008 a 2012, hubo un incremento promedio de 24%, seguido de un progresivo descenso para los dos siguientes años.