Hombre en Nueva York a personas que hablaban español en un restaurante: Mi próxima llamada es a inmigración

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) –– Un hombre reprendió a los empleados y clientes por hablar español en un restaurante de Nueva York, describiéndolos como indocumentados y amenazando con llamar a los funcionarios de inmigración en una diatriba capturada en video.



MIRA: 5 incidentes racistas contra hispanos que causaron indignación en EE.UU.

El incidente ocurrió el martes en Fresh Kitchen en Manhattan, según Edward Suazo, quien publicó un video del encuentro en Facebook, diciendo que su esposa y su amiga eran el blanco de la ira del hombre.

El video comienza con un hombre con una camisa de cuello blanco que confronta a los empleados y clientes en el restaurante.

"Su personal habla español a los clientes cuando deberían hablar inglés", dice el hombre, sosteniendo un iPhone blanco y apuntando a los hispanohablantes para enfatizar.

"Cada persona que escucho: él lo habla, ella lo habla, él lo está hablando. ¡Esto es Estados Unidos!" él dice.

MIRA: Estudiantes usan la palabra 'Trump' como insulto contra latinos durante juegos de baloncesto

A medida que la crisis continúa, alguien en el fondo lo interrumpe y lo llama ignorante. Otros le lanzan improperios.

"Sí, esto es Estados Unidos. Qué ignorante", le dice otra persona mientras ríe.

MIRA: ¿Se afianza la cultura del odio e intolerancia en EE.UU?

Luego le dice al empleado: "Si tiene la intención de administrar un lugar en Midtown Manhattan, su personal debe hablar inglés. No español".

Una mujer intenta confrontar al hombre justo antes de irse. Se da vuelta y dice: "Cariño, estoy llamando ICE".

"¡Llama a ICE!", le responde la mujer que lo confronta. Antes de que el hombre se vaya, le dice a ella: "Tal vez no deberías comer ese sándwich, tomar un descanso de la comida".

La mujer le grita: "Tal vez deberías ser atropellado por un automóvil", mientras el hombre sale corriendo del restaurante.

Una mujer que no quiso ser identificada le dijo a la afiliado de CNN, PIX11 News, que ella es la que está desafiando al hombre en el video. Ella dijo que llamó a la policía por un disturbio público durante el incidente, pero el hombre abandonó la escena.

MIRA: Video de episodio de intolerancia contra salvadoreña en Estados Unidos se vuelve viral

'Qué gran hombre'

En una publicación de Facebook, Suazo dijo que su esposa y su mejor amiga estaban hablando con un camarero en español cuando el hombre se metió y les exigió airadamente que hablaran inglés.

"Qué gran hombre hablando con un par de mujeres y un empleado indefenso", publicó. "¡Ojalá alguien me dijera que no puedo hablar en mi lengua materna! Antes que nada, ellos no estaban hablando contigo".

MIRA: OPINIÓN: ¿Por qué decir "inmigrante ilegal" es un insulto?

CNN se ha comunicado con Suazo para obtener más detalles. Su video fue visto 4,4 millones de veces en la madrugada del jueves, y algunos identificaron al hombre como un abogado con una oficina cerca del restaurante.

CNN ha llamado y dejado mensajes en el bufete de abogados que el hombre aparentemente posee pero no ha recibido respuesta. Después del incidente, la gente inundó las cuentas de las redes sociales de la firma de abogados con mensajes. El tabloide local New York Daily News presentó una imagen del hombre en su portada en la edición del jueves.

En lo que parece ser una referencia al incidente, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, tuiteó sobre la diversidad.

"La diversidad de la Ciudad de Nueva York es nuestra fuerza. Es lo que hace a esta ciudad grandiosa", dijo el miércoles. "Los 8,6 millones de personas que llaman hogar a esta ciudad hablan más de 200 idiomas, todos son neoyorquinos y todos son bienvenidos aquí".