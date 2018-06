Candidato es criticado por decir que puertorriqueños desplazados no deberían poder votar en Florida

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Un candidato republicano al Congreso generó reacciones negativas tras decir que los puertorriqueños que se mudaron a la Florida, tras el huracán María en 2017, no deberían poder registrarse para votar en el estado.

En un video subido a YouTube por la campaña de un rival republicano, un votante le pregunta a John Ward —candidato a las primarias del Partido Republicado para el sexto distrito congresional de la Florida— cómo respondería a los puertorriqueños que se han "mudado temporalmente o permanentemente a la Florida, cuando dicen que necesitan más ayuda y que la ayuda a Puerto Rico no es suficiente".

Ward respondió así: "Antes que nada, no creo que se les debe permitir registrarse para votar. No me extraña que, creo, el Partido Demócrata realmente espere poder cambiar los registros de votación en una gran cantidad de condados y distritos, y no creo que se les deba permitir hacerlo".

El candidato continuó diciendo que "deberíamos ver la forma de devolver a los puertorriqueños a sus hogares. La idea de que puedan venir a la parte continental de Estados Unidos, no necesariamente tengo un problema con eso, pero creo que deberíamos estar pensando en términos de regresarlos a casa y proporcionar el capital y los recursos para reconstruir Puerto Rico, que es, honestamente, donde pertenecen".

El comentario, que Ward hizo en un foro de candidatos el mes pasado, ha generado críticas de sus colegas republicanos.

El representante republicano Ron DeSantis, que actualmente representa al sexto distrito de la Florida, emitió un comunicado este martes en respuesta a lo dicho por Ward. En él aseguraba que "los candidatos que se postulen como republicanos deben comprometerse a un trato igualitario a todos nuestros ciudadanos".

"Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y cualquier sugerencia de que deben ser tratados de manera distinta a otros estadounidenses está fuera de lugar", dijo el congresista en el comunicado. "Son nuestros compatriotas estadounidenses y los candidatos republicanos que postulan a un cargo deben comprometerse a un trato igualitario conforme a la ley para todos nuestros ciudadanos", agregó.

Este lunes, Bob Cortes, un miembro republicano de la Cámara de Representantes de la Florida, respaldó a Fred Costello, un republicano que se postuló contra Ward, criticando los comentarios.

"Considero muy ignorante y altamente ofensivo que se sugiera que un ciudadano estadounidense no debería tener el derecho constitucional de registrarse para votar", dijo Cortes en una llamada telefónica a CNN este martes.

En una declaración enviada por correo electrónico, Ward le dijo a CNN este martes: "Defiendo lo que dije". Y agregó: "No creo que el Partido Demócrata pueda aprovechar a los evacuados puertorriqueños que huyen hasta aquí de un desastre natural, de manera temporal, para manipular las listas de votantes en el período previo a las elecciones de 2018. Daría la bienvenida a cualquier puertorriqueño que quiera reubicarse permanentemente en la Florida para que se registre y vote aquí. Todos somos ciudadanos estadounidenses, si un desastre natural me desplazara temporalmente de la Florida a otro estado, me gustaría votar por la Florida, mi comunidad de origen y donde me registré como votante, y no en otro lugar".

Costello, quien también estuvo en el foro de votantes el mes pasado y cuya campaña subió el video a YouTube, le dijo a CNN en una entrevista telefónica que "no puedo imaginar a nadie respaldando a John Ward y alineándose con ese comentario".

En el video de YouTube, Costello dijo que estaba "totalmente en desacuerdo" con el comentario y agregó que "los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos y tienen derecho a ir a cualquier parte de Estados Unidos".