La terapia con caballos puede ayudar el autismo, el trastorno de estrés postraumático y el dolor, ¿por qué no es más usada?

Lo más importante

Los beneficios terapéuticos de la equitación se han referenciado desde la antigüedad

Pero los beneficios de la equinoterapia han estado en debate recientemente

"No hay evidencia de que la terapia asistida por caballos sea peligrosa o no funcione, simplemente no hay evidencia de que sí lo haga", dice un experto