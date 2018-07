No, Quino no está en contra del aborto legal en Argentina... y Mafalda tampoco

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Lo más importante

En Argentina se hizo viral una imagen en la que el personaje Mafalda supuestamente se mostraba en contra de la legalización del aborto

Su autor, Quino, envió un comunicado a través de su editorial para desmentirlo

"No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida", dijo