Armas de microondas son las principales sospechosas en los ‘ataques acústicos’ a diplomáticos de EEUU. en Cuba y China, dicen científicos

(CNN) - Las extrañas e inexplicables lesiones cerebrales que obligaron a Estados Unidos a enviar a casa a su personal diplomático en Cuba y China fueron descritas como “ataques acústicos”. Ahora, los científicos aseguran que estas lesiones pudieron haber sido causadas por armas de microondas.

Aunque un reporte publicado en marzo, basado en exámenes a 21 diplomáticos que trabajaron en Cuba, no vinculó los ataques a microondas, el autor líder del estudio, Douglas Smith, director del Centro de Lesiones Cerebrales y Reparación de la Universidad de Pensilvania le dijo a The New York Times que los diplomáticos probablemente sufrieron lesiones cerebrales y que las microondas son consideradas las culpables.

“Todo el mundo estaba relativamente escéptico al principio”, le dijo Smith al diario neoyorquino, “y todo el mundo concuerda con que hay algo allí”.

El domingo, en una entrevista con CNN, Smith dijo que las microondas son “un principal sospechoso” de causar las lesiones de los diplomáticos, pero los ultrasonidos y los infrasonidos también se están estudiando como posibles causas.

Escucha aquí el audio de los ataques acústicos en Cuba



“Es casi como una conmoción cerebral, pero sin conmoción, lo que significa que ellos parecen individuos que han tenido síntomas persistentes de conmociones cerebrales pero no tienen una historia de impactos en la cabeza”, dijo Smith, describiendo las lesiones. Según él, conocer la causa es vital para determinar los mejores medios para prevenir estas lesiones.

“Así como tenemos maneras de evitar que la gente tenga concusiones, podrías pensar en tal vez proteger tu cerebro de esas fuentes de energía”, dijo Smith.

La mayoría de los ataques ocurrieron en 2016 y 2017, aunque ha habido algunos reportes de incidentes este año también.

Un alto funcionario del gobierno le dijo a CNN que los investigadores han hecho búsquedas intensas en los edificios donde los empleados diplomáticos escucharon los sonidos, pero no encontraron dispositivos acústicos, lo que hizo creer a las autoridades que las lesiones fueron el resultado de microondas irradiadas desde una ubicación cercana y que los “sonidos” eran simplemente un medio para enmascarar los ataques con microondas.

Esto es solo una teoría, según el funcionario, y no hay evidencia concreta para respaldarla. Sin embargo, escáneres cerebrales al personal lesionado muestran cambios que indican daños, dijo el funcionario.

"Todo concuerda"

Beatrice Golomb, profesora de medicina en la Universidad de California, San Diego, coincidió con Smith en un documento que será publicado a finales de este mes.

“Los hechos reportados parecen ser consistentes con pulsos (radiofrecuencia / radiación de microondas) como la fuente de lesiones en los diplomáticos de Cuba. El personal no diplomático que cita síntomas de RF / RM ... informa condiciones de salud compatibles", concluyó Golomb en su informe.

“Todo concuerda”, dijo Golomb en un comunicado de la universidad. "Los detalles de los sonidos variados que los diplomáticos informaron oír durante los aparentes episodios de incitación, como el piar, el repique y el zumbido, se complementan con propiedades conocidas de la llamada 'audiencia de microondas', también conocida como el efecto Frey".

Según el diario The New York Times, los analistas citan cada vez más el efecto Frey, llamado así por el científico Allan Frey, quien descubrió que las microondas pueden engañar al cerebro para que escuche lo que percibe como sonidos normales. Esto puede explicar el fuerte sonido, zumbido y rechinido que experimentan los diplomáticos lesionados.

El gobierno cubano aún no ha respondido a este reporte. Anteriormente, no solo negó el involucramiento en los ataques, sino que dudó de si de hecho estos ataques ocurrieron. En junio, el Ministerio de Exteriores de Cuba dijo que “las motivaciones políticas” llevaron a Estados Unidos a retirar al personal de su embajada.

“No hay hipótesis creíbles o conclusiones adheridas a la ciencia que justifiquen las acciones tomadas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba en detrimento de las relaciones bilaterales”. dice un comunicado.

Menos de dos semanas después, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que otro empleado diplomático sufrió “efectos en su salud” consistentes con los experimentados por otros empleados diplomáticos, y que un segundo empleado estaba siendo evaluado.

En ese momento, 25 estadounidenses en La Habana habían sido afectados por los ataques, según la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

Y en junio, el gobierno de Estados Unidos expandió la alerta de salud a China después de una serie de supuestos incidentes acústicos que dejaron a varias personas del personal diplomático con lesiones similares a los de sus colegas en Cuba.

La alerta original de salud 16 días antes fue emitida solo para Guangzhou, donde un estadounidense fue diagnosticado con una lesión cerebral leve después de quejarse de misteriosos fenómenos sónicos.