Yalitza Aparicio aparece en la portada de ¡Hola! México y su imagen genera polémica en redes

(CNN Español) — La actriz mexicana Yalitza Aparicio, nominada al Oscar por su papel de “Cleo” en la película “Roma” del director Alfonso Cuarón, aparece en la portada de la edición mexicana de la revista ¡Hola! de esta semana.

Enfundada en un largo vestido rojo, Aparicio, de origen indígena, dice a la revista que “Siempre me he sentido orgullosa de lo que soy y de quién soy” y habla de su nominación como mejor actriz en los premios Oscar, cuya ceremonia se realizará este domingo 24 de febrero.

Esta semana en ¡HOLA!, Yalitza Aparicio desde Hollywood habla con nosotros antes de la noche mágica de los Oscar. No te puedes perder la entrevista y fotografías exclusivas, ¡ya a la venta! https://t.co/f4PGJUc0aI pic.twitter.com/5XTVZRhHbO — Revista ¡HOLA! (@holamexico) February 21, 2019

La aparición de Aparicio en la portada de la revista provocó comentarios en las redes sociales por lo que varios consideraron como un exceso de retoque en las imágenes de ella que acompañan la publicación.

Qué ñeros @holamexico con su photoshop a Yalitza, muestren a la persona tal y como es, no somos estúpidos. pic.twitter.com/uXqs4BhwEt — Ricardo O’Farrill (@richiesgenial) February 21, 2019

¿Porque blanquear su piel? ¿Porque adelgazar su silueta? Ella es hermosa tal cual es, lo único que demuestra @holamexico es racismo al tener que blanquearla para su portada🤦🏼‍♀️🙄#YalitzaAparicio #NoAlPhotoshop #NoAlRacismo pic.twitter.com/bDzkKq60Js — LBC (@Anghell2000) February 21, 2019

Que mal que Hola Mexico photoshopeo a Yalitzia hasta verse blanca, su color no es ese pic.twitter.com/YxR7XG5hJl — Luis G (@luagza) February 21, 2019

ESTO ES INCLUSIÓN, ESTO ES APRECIAR LA BELLEZA MEXICANA, ESTO ES UNA REVISTA DE VERDAD!

Groseros! 😡

Apréndanle algo a @VogueMexico pic.twitter.com/pV9oSw54u9 — Eduardo Alva (@EduardoAlvaMx) February 21, 2019

Por eso Vogue es Vogue y hola siempre será hola, tache aclarando piel. Photoshop se vale para mejorar defectos: afinar lonjita, quitar líneas de expresión y más. La piel morena NO es defecto pic.twitter.com/RixMWHh4gh — Mariana Cajal (@marianacajal) February 21, 2019

Wow @YalitzaAparicio en @holamexico y digo ¡Este era el vestido rojo para ella! ❤️ ¡Hermosa! aunque sería más hermosa con su verdadero color de piel, con su cuerpo 🤷🏻‍♂️ TODAS las revistas usan photoshop, pero hoy se debe hacer con responsabilidad porque el #whitewashing es real. pic.twitter.com/ecbi16y7Im — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) February 21, 2019

La revista @holamexico abusó del #Photoshop con Yalitza Aparicio. Se ha aplaudido que una mujer indígena llegue tan lejos, pero algunas revistas no entienden eso y quieren seguir vendiendo fantasías. pic.twitter.com/wmT6TIFlWj — YoSoyJulio📷 (@YoSoyJulio_H) February 21, 2019

Aparicio ha sido protagonista de portadas de importantes medios de comunicación como The New York Times, Time, Teen Vogue, The Washington Post, El País de España, y ha sido destacada por medios como CNN y la BBC.

Pero Aparicio también ha sido víctima de críticas, como las más recientes por parte de un actor mexicano de telenovelas, que la insultó.

“Yo estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras”, dijo Aparicio esta semana luego de enterarse de los insultos del actor Sergio Goyri en una grabación que se volvió viral.

Aparicio está nominada al premio Oscar como mejor actriz principal por su primera película.