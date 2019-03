Cronología del apagón en Venezuela: día a día de una crisis en la penumbra

(CNN Español) — Este miércoles, en partes de Venezuela se cumplieron seis días de apagones masivos que se han presentado en la mayor parte del país. En las últimas horas algunos estados restablecieron parcialmente sus servicios de electricidad, pero la población está sintiendo los efectos en materia de falta de agua, de alimentos, de higiene e incluso seguridad.

Esta es la cronología de más de 140 horas con Venezuela a oscuras:

Jueves 7 de marzo: “Esto es un ataque al Gobierno”

En la tarde del jueves, el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, informó que 11 estados venezolanos se quedaron sin electricidad y declaró a VTV, la televisión nacional venezolana, que se trataba de una “guerra eléctrica” y un acto de sabotaje a la principal central hidroeléctrica venezolana en Gurí, estado de Bolívar, en el suroriente de Venezuela, que abastece casi el 70% de la electricidad en el país.

Mientras Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino, hacía un llamado a la ciudadanía para que se movilizara en protesta, el cuestionado presidente Nicolás Maduro aseguró que era una “guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense”.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, insinuó que el senador estadounidense Marco Rubio tuvo responsabilidad en el apagón y afirmó que el servicio había sido restablecido en el 100% en el oriente del país y que en unas horas lo sería en todo el territorio nacional. En un tuit del jueves, el senador dijo que el régimen de Maduro “es un completo desastre”, y el viernes, burlándose de la afirmación de Rodríguez, dijo: “Mis disculpas a los venezolanos. Debí haber presionado algo equivocado en la app de “ataque electrónico” que descargué desde Apple. Mi error”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, culpó a Maduro por la situación: “El apagón y la devastación que lastiman a los venezolanos del común no se debe a Estados Unidos. No se debe a Colombia. No es a Ecuador, ni a Brasil, a Europa, ni a ningún otro lugar. La falta de energía y el hambre son el resultado de la incompetencia del régimen de Maduro”, tuiteó.

Viernes 8 de marzo: Hospitales luchan por atender a los pacientes

Tras 16 horas sin luz, el gobierno de Nicolás Maduro suspendió las clases y la jornada laboral por ese día.

En conferencia de prensa desde Washington, Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo que “para los venezolanos esto es mucho más que un inconveniente, afecta la seguridad, en un país ya peligroso”.

En varios hospitales se denunciaron los efectos del apagón en los servicios médicos. CNN obtuvo un video en el que aparece equipo médico que atiende un bebé con un respirador artificial manual el jueves en el Hospital Materno Infantil Hugo Chávez en Caracas. Enfermeras le dijeron al activista que compartió el video con CNN que tuvieron que acudir a este rudimentario método para atender a varios recién nacidos.

Mauro Zambrano, miembro del sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas, dijo a CNN que “los pacientes están muriendo”.

Sábado 9 de marzo: Incongruencia en las cifras de muertos

La televisora estatal VTV informó que se había restablecido algo de energía en el país, pero no proporcionó números o ubicaciones específicas.

Un exejecutivo de electricidad en la Corporación Nacional de Electricidad de Venezuela le dijo a CNN que la interrupción de la central eléctrica era probablemente el resultado de un equipo viejo y un mal mantenimiento.

“Ese daño ocurrió porque las máquinas son viejas”, dijo Miguel Lara. “No hay piezas de repuesto o suficientes personas para actualizar el sistema”.

En varios puntos de Caracas, hubo manifestaciones tanto del gobierno de Maduro como de la oposición.

NetBlocks, la organización sin fines de lucro que monitorea el funcionamiento del internet en el mundo, informó que ha detectado que con las fallas de energía eléctrica en Venezuela, alrededor de un 96% de la infraestructura de telecomunicaciones se encontraba caída el sábado.

En VTV, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, afirmó que el 70% del país ya había recuperado el servicio y culpó a Guaidó y a la oposición por el apagón, dijo que “lo que ha hecho es hacerle daño pidiendo sanciones, pidiendo bloqueo, pidiendo que corten la luz en los hospitales”.

Tras 48 horas de falla general de la energía eléctrica, el diputado de la Asamblea Nacional, el opositor José Manuel Olivares reportó que al menos 17 personas habían fallecido a causa de la falta de electricidad.

La Red Nacional de Médicos, autores de la Encuesta Nacional de Hospitales, había contabilizado un total de 79 fallecidos en hospitales relacionados con fallas de energía eléctrica en el período comprendido entre el 10 de noviembre y el 19 de febrero de 2019.

Cabello dijo que dos personas habían muerto en hospitales el sábado por el apagón. No detalló dónde o cuándo ocurrieron las muertes, y afirmó que hubo un espacio de 30 segundos entre falla eléctrica y activación de planta eléctrica, pero “eso fue suficiente” para la muerte de los pacientes debido a lo grave de su estado de salud.

Dijo que muchas personas se salvaron gracias al trabajo de las enfermeras que incluso “bombearon con las manos” para ayudar a las personas en los hospitales.

CNN no pudo confirmar de manera directa estas cifras.

Domingo 10 de marzo: El tercer día sin luz

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela han estado conversando con miembros de la Asamblea Nacional sobre los pasos que deberían seguir para apoyar a la oposición.

El diputado José Manuel Olivares reportó que ya se contaban 21 fallecidos por las fallas del servicio eléctrico.

El ministro Jorge Rodríguez anunció que Maduro ordenó la suspensión de todas las clases y actividades laborales el lunes 11 de marzo.

Por su lado, en una conferencia de prensa en Caracas, Guaidó dijo que convocaría un “estado de emergencia nacional” en una sesión especial de la Asamblea Nacional, considerada ilegítima por el gobierno de Maduro, que se realizaría el lunes.

El líder de la oposición dijo que 16 de los 23 estados en Venezuela continuaban completamente sin energía eléctrica, mientras que seis contaban con el servicio de manera parcial. Afirmó que el sector privado había perdido al menos 400 millones de dólares por los cortes.

Lunes 11 de marzo: Sin luz, sin agua y la comida pudriéndose

Tras más de 100 horas sin electricidad, el servicio se fue restableciendo paulatinamente en algunas zonas del país, mientras en otras los ciudadanos protestaron por la falta de luz, telecomunicaciones y agua potable.

Al desabastecimiento de alimentos que azota a Venezuela, algunos venezolanos se ven forzados a hacer largas filas para obtener insumos básicos y otros se ven obligados a buscar alimentos en la basura. A esta situación de años se sumó la falla de los refrigeradores. Muchos alimentos perecederos se echaron a perder. Algunos negocios han decidido regalar la comida en lugar de tirarla.

Desesperados por la falta de líquido, algunos residentes de Caracas acudieron a todas las fuentes de agua disponibles para calmar la sed. Otros incluso recolectaron agua de una tubería que vierte al río Guaire, que está contaminado, como constató el corresponsal de CNN Jorge Luis Pérez Valery.

El diputado Olivares registró el lunes que hasta ese momento habían muerto 24 personas. Por su lado, Juan Guaidó dijo que las muertes por el apagón son “asesinatos” del Gobierno de Maduro.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la solicitud de Juan Guaidó y declaró estado nacional de emergencia por el apagón.

La solicitud también ordenó al gobierno de Maduro que cese la interferencia con los manifestantes y afirmó que Venezuela suspenderá el envío de petróleo crudo a Cuba, sin especificar cómo sería implementada esta medida.

Mientras tanto, el asediado presidente Maduro prometió resolver los apagones y dijo que “la batalla por la liberación eléctrica” se ganaría con amor, resistencia y trabajo intenso.

Martes 12 de marzo: Anuncian investigación a Guaidó por el apagón

Luego de más de 120 horas sin servicio eléctrico en la mayor parte del país, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que inició una investigación contra Guaidó por su presunta implicación en el sabotaje del sistema eléctrico.

Guaidó reaccionó al anuncio diciendo: “Todo mundo sabe quién es el saboteador […] él es el responsable de la tragedia que vive nuestro país, el responsable es Maduro”.

El lunes, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo anunció que el resto del personal de la embajada estadounidense se iría de Venezuela esta semana, luego de un retiro parcial el 24 de enero. Esto, según dice, pues “la presencia del personal diplomático en la embajada se ha vuelto una limitación para la política estadounidense”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, anunció en Twitter que todos los funcionarios diplomáticos de Estados Unidos tenían 72 horas para salir del país.

Por otro lado, la Federación Venezolana aceptó el pedido de la Asociación de Futbolistas Profesionales de posponer el partido que se jugaría este fin de semana y agregó que, por la situación de emergencia eléctrica, hasta que estén dadas las condiciones para la disputa de los encuentros, no habrá fútbol.

Maduro dijo que para lidiar con el apagón, los venezolanos deben tener una radio y pilas para estar “bien informados”, además de un juego de velas y linterna. También anunció el plan “Tanque Azul” que, dijo, dotará a “todas las casas del país con un tanque azul, grande y cómodo” para la reserva de agua.

El diputado Olivares reportó el martes que hasta ese momento habían muerto 26 personas. CNN no ha podido confirmar de forma independiente esa cifra.

Recopilación de Mariana Toro