5 cosas que debes saber este 21 de marzo: OEA recibe informe sobre denuncia de torturas en Venezuela y es el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial

Este jueves la ONU conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Te contamos, además, sobre un estudio que sostiene que el té muy caliente casi duplica el riesgo de cáncer y, por último, cómo está constituido el mapa mundial de la homofobia. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. OEA recibe informe y videos que denuncian tortura a civiles y militares en cárceles venezolanas

El Instituto Casla presentó este miércoles ante el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, un informe en el que acusa a varios miembros del gobierno de Nicolás Maduro y agentes de la Fuerza Armada Nacional de presuntos crímenes de lesa humanidad y torturas.

Según el documento del instituto, decenas de civiles y militares en Venezuela se encuentran detenidos por cuerpos de inteligencia militar en varios calabozos secretos donde reciben tratos inhumanos.

El gobierno de Nicolás Maduro siempre ha negado esas acusaciones.

2. Cuba rechaza informe del NYT sobre médicos cubanos que denunciaron supuesto sistema de manipulación para que pacientes voten por Maduro

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó un informe del diario estadounidense The New York Times (NYT) sobre 16 médicos cubanos que detallaron un supuesto sistema de manipulación para que pacientes venezolanos votaran por el gobierno de Maduro. “Médicos cubanos jamás podrán ser difamados. Su extraordinaria obra humana en tierras que el imperio llama ‘oscuros rincones del mundo’, desmienten al NYT y a su reportero”, publicó el mandatario cubano en su cuenta de Twitter. Por su parte, el NYT respondió al tuit de Díaz-Canel indicando que respalda su historia. “Este tipo de periodismo riguroso es el núcleo de nuestro trabajo”, agrega el rotativo en un tuit. Aquí te contamos qué decía el informe del NYT.

3. ¿Acorralan a Donald Trump las revelaciones del fiscal Robert Mueller?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que “no le importaba” que el público conociera el informe del fiscal especial Robert Mueller. “Veremos qué pasa”, afirmó. Sin embargo, las revelaciones de la investigación, basadas en las órdenes de allanamiento contra el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, comienzan a acorralar al presidente. Mueller no ha entregado el informe, hasta donde CNN tiene conocimiento.

Los documentos dejan claro que sigue abierta la investigación sobre si la Organización Trump está implicada en el financiamiento de campaña que involucra pagos a varias mujeres, antes de las elecciones de 2016. Y también contienen evidencia sobre conexiones indirectas de Cohen con rusos poderosos. Mueller ya ha acusado a entidades rusas y a 13 ciudadanos rusos de presuntamente usar las redes sociales para interferir en las elecciones de 2016, crear divisiones políticas y lograr que Trump triunfara. Si bien un presidente en ejercicio no puede ser acusado, según las directrices actuales del departamento de Justicia, eso no le da a Trump seguridad de que no será procesado por violaciones a la ley de financiamiento de campañas cuando abandone el cargo.

4. Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial

“La discriminación racial sigue sin estar recluida en los libros de historia. Esta forma despiadada de exclusión e intolerancia se sigue manifestando en ámbitos como los terrenos deportivos, los medios de comunicación, las calles, los lugares de trabajo e incluso en los pasillos del poder”, dijo en un mensaje con motivo de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay. En efecto, la semana pasada, 19 trabajadores demandaron a la compañía de mensajería UPS en Maumee, Ohio, Estados Unidos, por “permitir” la discriminación racial dentro de la empresa. En otro caso, este miércoles, varios magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos expresaron su preocupación ante las denuncias de sesgo racial en el sistema de selección de miembros del jurado en el caso de Curtis Flowers, un preso condenado a muerte en Mississippi. Desde 1966, las Naciones Unidas conmemora el 21 de marzo la muerte a manos de la policía de 69 personas que participaban en una manifestación pacífica contra el sistema de segregación racial en Sharpeville, Sudáfrica. Para encontrar toda la cobertura de CNN en Español sobre la lucha contra la discriminación racial entra aquí.

5. ¿Acaso el té muy caliente casi duplica el riesgo de cáncer?

Un grupo de investigadores determinó que quienes toman té y les gusta que su bebida esté a una temperatura superior a los 60 grados Celsius (140 grados Fahrenheit) y consumen más de 700 ml de té por día (aproximadamente dos tazas grandes), tienen un riesgo 90% mayor de contraer cáncer de esófago, en comparación con aquellos que beben menos té y a temperaturas más bajas. El estudio, de la Sociedad Americana contra el Cáncer, examinó información de más de 50.000 personas en Golestán, una provincia en el noreste de Irán.

A la hora del café

Este es el país más feliz del mundo en 2019

Finlandia es el país más feliz del mundo por segundo año consecutivo, según el más reciente Informe de Felicidad Mundial, publicado por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible para las Naciones Unidas; Sudán del Sur, el menos feliz. Mira la lista completa aquí.

La última superluna del año ocurre mientras un asteroide pasa muy cerca a la Tierra

La tercera y última superluna del año iluminó el cielo este 20 de marzo. Coincidió con la llegada de la primavera en el Hemisferio Norte y con un asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, de acuerdo con el Minor Planet Center.

Apple anuncia AirPods 2, con estuche de carga inalámbrica, más duración de batería y “Hey Siri”

Por tercer día consecutivo, el fabricante de iPhone lanzó de manera discreta nuevos dispositivos, antes de un evento de prensa programado para el próximo lunes, que probablemente se centrará en el lanzamiento de su servicio de transmisión.

Filman cientos de huéspedes de un hotel y muestran las imágenes en transmisión en vivo

Alrededor de 1.600 personas fueron filmadas en secreto en habitaciones de hoteles en Corea del Sur, y sus imágenes fueron transmitidas en vivo en línea para clientes que pagaban por verlas, dijo la policía el miércoles.

Un raro pez luna gigante que pesa más que un automóvil aparece en una playa de Australia

Dos pescadores descubrieron un enorme pez luna en la costa del Parque Nacional Coorong, en el sur de Australia.

La cifra del día

US$ 1.700 millones

La tercera multa antimonopolio que la Unión Europea le impone a Google.

La cita del día

“Orden de aprehensión contra Thelma Aldana está vigente”.

El ministro de gobernación de Guatemala, Enrique Degenhart, al referirse al estado de la orden de captura contra la exfiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, quien se encuentra en El Salvador. Degenhart dijo que en cuanto la exfiscal vuelva al país, sería llevada ante la Justicia. Según el registrador de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, Leopoldo Guerra, aún faltaba un plazo de tres días para que ella y su compañero de binomio pudieran contar con la inmunidad como candidatos. Por su parte, el jefe de campaña del Movimiento Semilla, Rottman Pérez, dijo a CNN que la candidatura de Thelma Aldana está amparada por la ley electoral y de partidos políticos por lo que rechaza lo declarado por Guerra.

Y para terminar…

Un restaurante bajo el agua en Noruega

Se trata de “Under”, el primer restaurante submarino de Europa. Unas 7.000 personas ya han hecho reservaciones para comer y disfrutar de las vistas de las profundidades del mar.