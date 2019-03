Comey: “No tengo idea” de lo que concluirá Mueller y “tampoco me importa”

Washington (CNN) — El exdirector del FBI James Comey dijo que no sabe a qué conclusión llegará el fiscal especial Robert Mueller con respecto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que no le importa siempre que la investigación se complete correctamente.

“No tengo idea de si el fiscal especial llegará a la conclusión de que el señor Trump conspiró a sabiendas con los rusos en relación con las elecciones de 2016 o que obstruyó la justicia con la intención corrupta requerida”, escribió Comey en un artículo de opinión en el diario The New York Times publicada el jueves. “Tampoco me importa. Solo me importa que el trabajo se haga bien y de forma completa”.

El artículo de Comey se publica mientras muchos esperan el final de la investigación de Mueller, una larga investigación que comenzó después de la repentina decisión de Trump de despedir a Comey en mayo de 2017.

Comey escribió que a pesar de que piensa que Trump es “no califica moralmente” para la presidencia, él no “está a favor” de que Mueller demuestre criminalidad por parte de Trump.

“No estoy a favor de nada en particular, excepto que se le permita al fiscal especial terminar su trabajo, imponer cargos a cualquier caso que lo justifique e informar sobre su trabajo”.

Desde su destitución del FBI, Comey ha criticado abiertamente los ataques de Trump contra la investigación de Mueller, el Departamento de Justicia y contra él mismo.

Dijo que un informe completo y adecuado demostraría la integridad e independencia del sistema de justicia en Estados Unidos, y pidió “máxima transparencia sobre el trabajo del fiscal especial”.

Comey agregó que esperaba que el Congreso no impugnara y destituyera a Trump de su cargo antes de la próxima elección presidencial, advirtiendo que muchos no aceptarían el resultado como justo.

“Si el Congreso destituyera al señor Trump de su cargo, una parte importante de este país lo consideraría un golpe de estado”, advirtió Comey, diciendo que esperaba la derrota de Trump en las urnas en 2020.