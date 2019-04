5 cosas que debes saber este 10 de abril: Las relaciones raciales en EE.UU. en la era Trump y la OEA acepta nombramiento de enviado de Guaidó

Los automóviles voladores podrían salvarnos del cambio climático. La gasolina a US$ 4 por galón ya casi es una realidad para muchos estadounidenses. Una encuesta del Pew Research Center dice que 51% de los estadounidenses creen que ser hispano es perjudicial para la habilidad de las personas de avanzar en la vida. Según múltiples fuentes, Trump piensa que las separaciones de familias funcionan para disuadir a los migrantes de viajar a EE.UU. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. 69% de los latinos dice que las relaciones raciales en EE.UU. han empeorado durante la presidencia de Trump

Más de la mitad de los estadounidenses creen que el presidente Donald Trump ha empeorado las relaciones raciales. Así lo afirman los resultados de la encuesta del Pew Research Center “Race in America 2019” publicado este martes. El informe encontró que en general el público de Estados Unidos tiene una visión negativa sobre el progreso del país en términos de las relaciones raciales: la mayoría de los adultos consultados dicen que el legado de la esclavitud continúa afectando la posición de los negros en el país y más de 4 de cada 10 dice que EE.UU. no ha hecho suficientes avances hacia la igualdad racial. Además, el 56% de los estadounidenses dijeron que creen que ser negro es perjudicial para la habilidad de las personas de avanzar en la vida, y el 51% piensa que ser hispano tiene el mismo efecto negativo. Estos son algunos de los principales hallazgos del reporte.

2. No hay capacidad para separar familias, advierte funcionario del HHS

El comandante Jonathan White, del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés), dijo en una audiencia en el Senado que la administración no podría recibir la cantidad de niños que el programa requeriría si se implementara de nuevo. Según múltiples fuentes, el presidente quería que las familias estuvieran separadas, incluso si llegaban a un puerto legal de entrada y solicitaban asilos legales. Trump quería que las familias se separaran aunque fueran detenidas dentro de Estados Unidos. Él piensa que las separaciones funcionan para disuadir a los migrantes de venir.

3. Las respuestas de Barr sobre el informe de Mueller

El secretario de Justicia, William Barr, respondió preguntas en el Capitolio sobre su manejo de los hallazgos del fiscal especial Robert Mueller, en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, además de decir cuándo planea publicar el informe y cómo manejará la cuestión de la información censurada. Barr estuvo reacio a proporcionar muchos detalles más allá de decir que el Departamento de Justicia planeaba publicar el informe editado la próxima semana. Además, no dijo si la Casa Blanca ha visto o verá el informe antes de su divulgación, como tampoco dijo que Trump está equivocado acerca de si las pesquisas lo exoneraron o no. También quedó en claro que el Congreso no verá la versión sin censura del informe. Aquí te explicamos punto por punto las conclusiones de su visita al Capitolio.

4. Venezuela: OEA acepta nombramiento de enviado de Guaidó

Por 18 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aceptó el nombramiento de Gustavo Tarre, designado por Juan Guaidó, como representante permanente de la Asamblea Nacional de Venezuela ante el Consejo Permanente del organismo, hasta la celebración de nuevas elecciones en Venezuela y el nombramiento de un gobierno elegido democráticamente. Esto no significa que Tarre represente al gobierno de Venezuela frente a la OEA como organismo, porque aunque en el proyecto de resolución se indica que “la autoridad presidencial de Nicolás Maduro carece de legitimidad”, la OEA reconoce la dualidad de poderes en el país sudamericano. Prueba de ello es que la representación del gobierno de Maduro participó en la votación en contra de la resolución.

5. La gasolina a US$ 4 por galón ya casi es una realidad para muchos estadounidenses

Una encuesta de más de 5.000 estaciones de servicio realizadas por la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés) muestra que el precio promedio de un galón de gasolina regular es de 2,75 dólares, un aumento del 11% en el último mes. El combustible de cuatro dólares es el promedio en un par de condados de California. Muchos otros están a unos pocos centavos de esa marca, incluido San Francisco, donde el precio promedio es de 3,98 dólares. El mantenimiento no planificado de la refinería en varios lugares es responsable de los aumentos repentinos e irregulares en todo el país, dijo Tom Kloza, jefe de análisis de energía para el Servicio de Información de Precios del Petróleo. El crudo estadounidense ha aumentado un 51% desde el 24 de diciembre. Las sanciones estadounidenses contra Irán y Venezuela y los combates en Libia se han combinado con un recorte en la producción de petróleo por parte de las naciones de la OPEP para elevar el precio del petróleo.

A la hora del café

Los automóviles voladores podrían salvarnos del cambio climático

Varias compañías, e incluso organismos como la NASA, han luchado para crear autos voladores, y eso puede ser parte de la respuesta para ayudar a frenar el cambio climático, según un nuevo estudio.

¿Cuántos alimentos no saludables puedo comer para no estar en peligro de muerte?

Una buena dieta, según una nueva investigación, depende de ingerir un nivel óptimo de estos 14 tipos de alimentos.

Un niño de 3 años bloqueó el iPad de su padre hasta 2067

Un niño de 3 años trató de desbloquear el iPad de su padre haciendo diferentes intentos para encontrar la clave que le permitiera usar el dispositivo. La tableta quedó bloqueada y no podría ser usada hasta el 2067.

¿Diana o Victoria? ¿Cuál será el nombre del bebé real de Enrique y Meghan?

Aunque la fecha del nacimiento aún es un misterio, muchos apuestan que si es una niña, la primogénita de Enrique y Meghan podría llamarse como su abuela, Diana, o como su tatarabuela, Victoria. ¿Y si es niño?

Tiras blanqueadoras pueden ser perjudiciales para los dientes, según estudio

Su contenido de peróxido de hidrógeno puede ser perjudicial para la capa debajo del esmalte de los dientes, según un nuevo estudio.

La cifra del día

14 toneladas

La cifra de escamas de pangolín incautadas en Singapur en una sola redada. El pangolín es uno de los animales más traficados del mundo, sobre todo en países de Asia, donde se tiene la creencia de que sus escamas tienen beneficios positivos, sin respaldo de la ciencia; 14 toneladas tienen aproximadamente el mismo peso que dos o tres elefantes africanos, o unos ocho Toyota Camry.

La cita del día

“Me conmovió mucho el compromiso de Lin-Manuel Miranda de llevar su obra Hamilton a Puerto Rico y apoyar a la comunidad que lo apoyó cuando estaba creciendo y quería unirme a los esfuerzos de revitalización de la isla, que es tan rica en cultura, belleza y herencia”.

Oprah Winfrey al donar 2 millones de dólares a Puerto Rico, según anunció la Federación Hispánica (HF, por sus siglas en inglés).

Y para terminar

El fenómeno #Kitipun de Juan Luis Guerra se hizo viral

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra, ganador de tres premios Grammy y 21 Latin Grammy, lanzó su más reciente tema titulado “Kitipun”. La reacción en las redes sociales ha sido fenomenal. Guerra aparece en un video haciendo un paso de baile que está siendo imitado por otros artistas.