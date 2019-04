‘Game of Thrones’, resumen del episodio 3: saluda al dios de la muerte

(CNN) — ALERTA DE SPOILER: Si no has visto el episodio 3 de la temporada 8 de “Game of Thrones, retírate a tu castillo y enciérrate en las criptas más seguras porque esta publicación es un gran spoiler.

¡Lo hiciste! Sobreviviste a la batalla de Winterfell. Y hombre, fue algo oscuro. Sí, oscuro como “pequeñas niñas que son licuadas por gigantes”. Pero además oscuro oscuro. Apenas se podía ver algo. La mitad de esas épicas escenas de guerra terminaron pareciéndose a un grupo de ratas peleando en una caja de zapatos.

Afortunadamente, el Señor de la Luz depositó a su chica número 1, Melisandre, en la puerta de Winterfell justo a tiempo. En los tensos minutos antes de la batalla, ella proporciona una de las mejores imágenes del episodio al encender los arakhs del ejército Dothraki, quienes alzan sus armas en llamas y … son devorados rápidamente por el Ejército de los Muertos 20 segundos después. Cuando se trata de inquietantes sonidos de batalla, los gritos de los hombres moribundos y el ruido del frío metal contra la armadura no son nada en comparación con el silencio progresivo que se extiende cada vez que el Ejército de los Muertos pasa la segadora sobre un nuevo grupo de incautos futuros reclutas.

En algún momento, Jon y Dany se dan cuenta de que los dragones son una forma mucho más eficiente de sacar los mayores réditos con el mínimo esfuerzo. Sin embargo, una vez en lo alto, sus armas de destrucción masiva voladoras encuentran rápidamente un nuevo y confuso oponente: las nubes, y entre ellos, el Rey Nocturno o Night King, listo para hacer su entrada dramática.

Con los dragones desconectados del control terrestre y el Night King en la zona cero, el resto de las fuerzas de Winterfell se dan cuenta del grave error de su estrategia y se retiran al castillo, pero no antes de perder al querido Dolorous Edd. El determinismo nominativo (y un espíritu oportunista) finalmente sacaron lo mejor de él.

Lo que sigue es solo un montón de matanzas de claroscuros diseñadas específicamente para hacerte sentir cada emoción al mismo tiempo: El Ejército de los Muertos viola las fortificaciones de fuego de Winterfell. Lyanna Stark, señora del mal temperamento, cae por las manos, o más bien, en las manos, de un gigante. Beric muere protegiendo a Arya que está, por decirlo suavemente, ASUSTADÍSIMA. Sí, dijo que estaba deseando ver esta cara de la muerte, pero algo nos dice que no esperaba tantas caras.

Mientras tanto, en el santuario, Theon y el Ironborn están listos para defender a Bran del Night King que se aproxima. Bran, siempre agradecido de que tantos estén dispuestos a dar su vida por él, a pesar de que nunca tiene muy claro por qué o con qué fin, sale del juego para entrar en la mente de algunos cuervos.

Sin embargo, el arribo del Night King se detiene cuando Jon, montando a Rhaegal, se enfrenta a él y al Viserion no muerto. Ver a los dos dragones enredados en el aire bajo la luz de la luna es una escena mágica, en parte porque es realmente visible y no parece como si se viera a través de 10 pares de lentes de sol baratos. Finalmente, el Night King se derrumba y suceden una serie de cosas extremadamente espeluznantes y significativas: primero, Dany intenta asarlo, literalmente, pero cuando las llamas se aclaran, ahí sigue. Luego, cuando Jon se acerca, espada en mano, en realidad sonríe. ¡El Night King sonríe! Por favor, quiten esa imagen de la parte superior de nuestros cerebros inmediatamente.

Por supuesto, también estarías sonriendo si estuvieras a punto de formar un nuevo ejército de muertos, que es lo que hace el Night King, al estilo del episodio “Hardhome”. Este movimiento en particular resulta mal para Tyrion, Sansa, Varys, Missandei, Gilly y el grupo de camisas rojas que se esconden en las criptas muy seguras. ¿Sabes lo que hay en las criptas? ¡Gente muerta! Y Game of Thrones no teme mostrar a esos muertos golpeando la piedra recta con el único propósito de hacer que mojes los pantalones en estado de shock.

En este punto, todo se ha ido literalmente al infierno. Los muertos corren por ahí rebanando a los vivos. Todo está en llamas. Jorah Mormont muere luchando junto a Dany y la vista de Drogon acurrucado junto a su cuerpo muerto ha robado la última lágrima que tu cuerpo podía producir. El Knight King y los Caminantes Blancos finalmente llegan al santuario y el dulce Theon se lanza a lo Leeroy Jenkins de “World of Warcraft” a una inevitable muerte en manos del Knight King.

Esta aquí. Está sucediendo. Y es terrible. Bran, después de haber regresado de su viaje en el simulador de vuelo de cuervos, tiene un significativo duelo de miradas con su enemigo mortal. ¿Saben lo que está pensando el otro? ¿Saben cómo terminará esto? El Knight King toma su arma. La muerte está aquí para reclamar la vida. Y sin embargo…

¡Sorpresa! El Knight King ni siquiera pone una mano en su presa antes de que Arya caiga sobre él como un gato que se cae de un árbol. Por un breve segundo, parece que va a estrangularla hasta la muerte, pero ella se saca un as bajo la manga y lo apuñala con su daga de acero Valyrian.

¡Poof! El Knight King se quiebra. ¡Poof! También sus guardias y su dragón. Los muertos caen por millares. Arya, la Thanos de Winterfell, ha salvado el día.

Cuando el sol sale en el castillo devastado, todavía queda una muerte pendiente. Melisandre, con muy poco combustible, camina entre los cuerpos hacia el campo cubierto de nieve más allá, se quita su collar mágico y cae muerta. Lo que sea que hayas pensado de la Mujer Roja, ella tuvo razón sobre algo: la noche era muy oscura y llena de horrores.

Preguntas candentes

¿Por qué no mantuvieron a todos los ejércitos cerca o dentro de Winterfell y dejaron que Dany y Jon destruyeran la mayor parte del Ejército de los Muertos, salvando decenas de miles de vidas? Oh, ¿estaba nublado? Perdón, perdón.

Alternativamente, ¿por qué Bran tuvo que pasear en el santuario? Hasta donde sabemos, no utilizó la magia de los árboles, por lo que podrían haber hecho todo esto en un campo abierto en lugar de poner a Winterfell al alcance de los no muertos.

¿Davos y el Hound simplemente van a compartir la custodia de Arya Stark? ¿Tiene ella ahora dos papás adoptivos?

¿Alguna vez descubriremos de qué se trataba el collar mágico de Melisandre?

¿Los dragones van a comerse a todos los muertos? Parte de esa carne ya está vieja…

¿De verdad hemos terminado con el Ejército de los Muertos? ¿Eso es?

Preguntas ardientes, pero con mayúsculas

GHOST, ¡¿ESTÁ BIEN?!

¡¿ESTÁN BIEN AMBOS DRAGONES?!

¡¿ALGUNA VEZ BRAN VAN A EXPLICAR ALGO?!

¡¿POR QUÉ EL KNIGHT KING ERA INSENSIBLE AL FUEGO?!

Mejor diálogo

Melisandre: “¿Qué le decimos al Dios de la Muerte?”

Arya: “Hoy no”.

La última vez que estas dos peligrosas mujeres se vieron, Melisandre se estaba llevando al niño de Arya, Gendry, y les prometió que volverían a encontrarse. Arya ya no es la niña pequeña y agresiva que era, y parece reconocer y apreciar al instante el significado de la apariencia de la Mujer Roja. Qué extraña gente. Qué interacción tan satisfactoria.

Mejor escena

Todas fueron malas. Todas fueron escenas malas y ninguna de ellas fue agradable. Tal vez cuando Hound finalmente supera su miedo al fuego para luchar junto a Arya, y Arya derriba un espíritu que estaba a punto de atacarla. Siempre es bueno cuando sus tendencias asesinas resultan ser mutuamente beneficiosas.

Recuento de muertes

Hagamos algunas suposiciones generosas:

10.000 Dothraki (el ejército completo) +

8.000 Unsullied (más de la mitad del total) +

7.000 caballeros e infantería de Westeros (más de la mitad del total) +

200 personas desafortunadas en las criptas y en la batalla +

1 Edd Tollett +

1 Lyanna Mormont +

1 Beric Dondarrion +

1 Jorah Mormont +

1 Theon Greyjoy +

1 Melisandre de Asshai +

0 espíritus (lo que está muerto nunca muere, ¿recuerdas?) =

_

25.206 almas difuntas. DEP.

Observaciones perdidas

Melisandre realmente se inclinó con su predicción final cuando repitió su profecía original de la Temporada 3 acerca de qué ojos Arya cerraría para siempre: “Ojos marrones, ojos verdes, OJOS AZULES. AZUL BRILLANTE. AZUL TIPO KNIGHT KING. ES SOLO UNA SUPOSICIÓN”.

Gracias a los Siete, la escena de la resurrección de la cripta no incluyó ningún Stark muerto que conociéramos. Nuestros frágiles seres no habrían soportado un Ned decapitado y sin vida.

Aquí está lo grande: Piensa en la daga que Arya utilizó con el Knight King. Fue la misma daga utilizada en el intento de asesinato inicial contra Bran en la temporada 1. La daga que finalmente se abre camino hasta Littlefinger. La daga que Littlefinger regresa a Bran y que este le obsequia a Arya en la Temporada 7, Episodio 4. Fue un regalo extraño en ese momento, principalmente porque Bran es raro. Pero ahora, parece que el viaje de la daga fue mucho más intencional de lo que se sospechaba originalmente.

Una predicción audaz

No hemos visto lo último del invierno, o de sus soldados

El Night King y el Ejército de los Muertos son uno de los misterios más grandes de la serie. ¿De verdad crees que todo esto se terminó en una sola confrontación? Entonces, ¿qué hay de todas las visiones de una Kings Landing cubierta de nieve y hielo? ¿Qué hay de toda la nueva y tentadora información sobre el Night King y sus habilidades? No, no ha terminado … ¿verdad?