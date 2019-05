Tres preguntas que dejan los fallidos diálogos de paz de Venezuela en Noruega

(CNN Español) — Sin acuerdo terminó un nuevo ciclo de conversaciones entre el representantes del gobierno del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y de la oposición, liderados por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Esta es la quinta vez que gobierno y oposición se sientan a negociar desde que el presidente Maduro está en el poder en 2013, luego de iniciativas similares en 2014, 2016, 2017 y 2018 que no llegaron a buen puerto.

La primera vez ocurrió en abril de 2014, cuando Maduro se reunió con representantes de la oposición, pero estos diálogos no dieron frutos.

El 30 de octubre de 2016 se dio en Caracas un nuevo intento de negociación entre Maduro y líderes de la oposición, en el que no se llegaron a acuerdos.

Al año siguiente, en 2017, la oposición anunció un nuevo intento de proceso de diálogo con el gobierno de Maduro en República Dominicana. Sin embargo, en noviembre de 2017 la oposición dijo que los diálogos estaban en suspenso y en febrero de 2018 los diálogos entraron en un receso indefinido, luego de que representantes de la oposición rechazaran las declaraciones del entonces ministro del Interior de Venezuela, Néstor Reverol, que dijo que la oposición aportó información sobre el paradero del Óscar Pérez, el expolicía sublevado que fue abatido por esos días en un operativo de las fuerzas de seguridad.

Desde el año pasado los diálogos estaban en suspenso indefinido hasta que Noruega entró en escena en 2019 e invitó a negociar a las partes en Oslo, que como se ha reportado hasta el momento, tampoco se ha llegado a un acuerdo.

Como a petición de Noruega las partes han sido reservadas y no han hablado abiertamente de los avances y no han dado detalles sobre los diálogos que se adelantan en Oslo, al final de esta ronda de negociaciones quedan algunas preguntas sin respuesta sobre este proceso.

1. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo?

No podemos dar detalles de esto, pues el gobierno de Noruega en un breve comunicado, dijo este miércoles que solicitó a las partes “tomar la máxima precaución” sobre el desarrollo del proceso de diálogo “tanto en sus comentarios como en sus declaraciones” con el fin de que este pueda llegar a un buen término. Y las partes han sido muy prudentes con las declaraciones al respecto.

Sin embargo, una entrevista al representante de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, con Fernando del Rincón de CNN en Español, puede darnos una pista: la condición innegociable de que Nicolás Maduro salga del poder.

“¿Está planteada la salida de Maduro? [Entonces] Hablemos”, dijo Vecchio en el programa Conclusiones de CNN en Español sobre los diálogos en Noruega.

Este es un punto clave que lleva la oposición a la mesa de negociación, pues según dijo Vecchio, ellos han atendido los llamados a diálogo que ha hecho la comunidad internacional (no solo en Noruega, sino con el Grupo de Contacto, así como México y Uruguay) pero con dos condiciones explícitas: la salida del poder de Maduro y elecciones sin él en el poder.

Este miércoles, en una declaración sobre los diálogos en Oslo, Maduro le dijo no a lo que él llama intentos “golpistas” y dio a entender que no cedería a la petición de la oposición de dejar el poder.

“Anótenlo, los historiadores que escuchan esta jornada de trabajo, es el diálogo político con el sector que pretende derrocar al gobierno e imponer a otro gobierno sometido a los intereses del imperio norteamericano”, dijo Maduro este lunes al referirse a los diálogos de paz.

2. ¿Habrá nueva ronda de diálogos en Noruega?

Las partes no cerraron la puerta a una nueva ronda de diálogos, pero tampoco han hablado de si volverán a negociar en Noruega.

El gobierno de Noruega dijo en su comunicado de este miércoles que tanto gobierno como oposición “han mostrado su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país” en temas políticos, económicos y electorales.

El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, que lidera la comisión del gobierno de Maduro en Oslo, dijo que seguirán “trabajando por la paz, la concordia, la democracia y la defensa de nuestra Constitución”, mientras que el propio Maduro dijo este miércoles en la cadena de televisión estatal VTV que el camino que seguirá es el del “diálogo, el respeto a la Constitución, la paz, la democracia, el desarrollo, la solución de los problemas”.

Por el lado de Guaidó, su despacho dijo en un comunicado este miércoles que aunque el diálogo finalizó sin acuerdos, la oposición está dispuesta “a continuar junto a ellos” los esfuerzos para resolver la crisis venezolana, así como lo hacen con El Grupo de Lima y con el Grupo de Contacto, para buscar una solución a la crisis.

“Sabemos que esta iniciativa de Noruega han sido uno de los múltiples esfuerzos que se han procurado para alcanzar una salida urgente y efectiva a la crisis venezolana”, dice el comunicado del despacho de Guaidó.

Así que aún no hay certeza de si estas negociaciones continuarán en Oslo.

3. ¿Cederá alguna de las dos partes para alcanzar un acuerdo que permita la paz en Venezuela?

Gobierno y oposición hecho sus apuestas en medio de esta crisis: “Ellos tienen su discurso, nosotros tenemos el nuestro”, dijo Carlos Vecchio en CNN en Español sobre las salidas que propone cada uno.

Por una parte, la oposición dice que no se mueve de sus tres postulados: que Maduro salga del gobierno, un gobierno de transición y elecciones libres, sin Maduro en el poder.

“Esto no es que nosotros vamos a poner un pañito caliente, no, no, no”, dijo Vecchio sobre el proceso. “Nosotros queremos solucionar la crisis de Venezuela y la crisis de Venezuela pasa necesariamente por la salida de Maduro y que podamos establecer un gobierno democrático, sino no hay manera de resolverla”.

Según ha dicho la oposición, todas las opciones siguen sobre la mesa, esto incluye negociaciones, manifestaciones en las calles de Venezuela, y el apoyo internacional.

“Estamos dispuestos a evaluar todas las opciones para proteger la vida de los venezolanos preservando la situación constitucional”, dijo Vecchio.

Pero Maduro dice que Venezuela está en esas conversaciones con la oposición para “hablar de todos los temas del país” y buscar “soluciones democráticas, constitucionales al conflicto”, pero nunca ha hablado de renunciar, y por el contrario, al cumplirse un año de ser reelecto, pidió que se convocaran elecciones parlamentarias “para ver quién tiene al pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana”.