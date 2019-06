Un millón de casos de enfermedades de transmisión sexual son diagnosticadas todos los días, alerta la OMS

(CNN) — Más de un millón de casos nuevos de cuatro enfermedades de transmisión sexual (ETS) se contraen cada día, según cifras publicadas el jueves por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las cuatro infecciones son la clamidia, la gonorrea, la tricomoniasis (o “trichoma”) y la sífilis. En promedio, la OMS descubrió que una de cada 25 personas en el mundo tiene al menos una de estas.

“Estas infecciones indican que las personas están tomando riesgos con su salud, con su sexualidad y con su salud reproductiva”, dijo la doctora Melanie Taylor, autora principal del informe y epidemióloga médica del Departamento de Salud e Investigación de la OMS.

La OMS dijo que hay más de 376 millones de casos nuevos cada año, y las cifras representan casos, no individuos, explicó Taylor, ya que las personas pueden infectarse con múltiples ETS o pueden volver a infectarse dentro de un año con una o más ETS.

Las ETS se transmiten a través del sexo vaginal, anal y oral sin protección. Algunas pueden transmitirse de madre a hijo durante el embarazo o el parto, especialmente la clamidia, la gonorrea y la sífilis. La sífilis también se puede transmitir al entrar en contacto con sangre infectada.

Si no se trata, estas infecciones pueden tener consecuencias graves, como la infertilidad en hombres y mujeres, muertes fetales, embarazos ectópicos y un mayor riesgo de VIH.

Y si bien todas estas infecciones son tratables con antibióticos, la escasez en el suministro de penicilina enzatina ha dificultado el tratamiento de la sífilis y la resistencia antimicrobiana a los tratamientos de gonorrea también es una amenaza creciente para la salud, dijo la OMS.

¿Imposible de tratar?

El doctor Tim Jinks, jefe del programa de infección de drogas resistentes de la organización benéfica de investigación médica Wellcome, dijo en una declaración que la gran cantidad de casos de gonorrea eran de “gran preocupación”, citando los casos de “supergonorrea” del año pasado en el Reino Unido y Australia que “son prácticamente imposibles de tratar”.

“No sabemos cuál es la carga de la supergonorrea en los países de ingresos bajos y medios, pero con un aumento más amplio de los casos de gonorrea, podemos esperar ver formas de la enfermedad resistentes a los medicamentos cada vez más comunes en todo el mundo”, dijo Jinks, quien no estuvo involucrado en el informe.

Las cifras, recopiladas en todo el mundo de hombres y mujeres de entre 15 y 49 años, muestran que en 2016 se estimaron 127 millones de nuevos casos de clamidia, 156 millones de infecciones por tricomoniasis, 87 millones de casos de gonorrea y 6,3 millones de casos de sífilis.

Taylor dijo que las nuevas cifras muestran que “no hay una disminución sustancial”, según los últimos datos publicados por la OMS de 2012, y nuevamente “demuestran una carga mundial increíblemente alta de estas infecciones de transmisión sexual”.

“Estas infecciones son tratables y curables con antibióticos pero, desafortunadamente, la mayoría de estas infecciones ocurren sin síntomas y, por lo tanto, los pacientes, las personas, no se dan cuenta de que tienen la infección, no se dan cuenta de que están en riesgo y no lo hacen. “No van a las pruebas ni siguen el tratamiento y, por lo tanto, la oportunidad de transmitir la infección es bastante alta”, agregó Taylor.

“Solo la sífilis causa más de 200.000 muertes neonatales y muertes fetales al año”.

‘Epidemia oculta’

Estas infecciones también están asociadas con la vergüenza y el estigma, dijo Taylor. Junto con la dificultad de estas infecciones que a menudo no presentan síntomas, lo que permite las transmisiones sin saberlo a parejas sexuales o de madres a bebés, Taylor calificó de “epidemia oculta, epidemia silenciosa, epidemia peligrosa, que persiste a nivel mundial”.

“Las infecciones de transmisión sexual están en todas partes, son más comunes de lo que creemos, a las ETS no se les presta suficiente atención”, dijo la doctora Teodora Wi, médica de ETS en el Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la OMS.

Wi sugiere que todos los sectores deben unirse para combatir estas infecciones, por ejemplo, alentando una mayor educación sexual de los padres y maestros, los responsables políticos que apoyan los servicios de ETS y los investigadores que trabajan para desarrollar mejores formas de prevenir, diagnosticar, tratar y detectar las ETS.

‘Se necesita acción urgente’

Matthew Chico, profesor asistente de salud pública en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, dijo que “la urgencia de que se tome acción no puede ser más clara”.

Chico, coautor del informe de la OMS, dijo en un comunicado que “junto con la promoción de la educación sobre salud sexual y el uso efectivo de condones, los esfuerzos para mejorar la vigilancia de las ETS y el desarrollo de nuevos tratamientos y diagnósticos, debe ser una de las principales prioridades de salud pública”.

Jinks, por su parte, dijo que “necesitamos con urgencia reducir la propagación de estas infecciones e invertir en nuevos antibióticos y tratamientos para reemplazar aquellos que ya no funcionan”.