Niños migrantes suplican por lo básico en centros de detención: comida, medicina, jabón y un poco de consuelo

(CNN) — Describen las celdas de detención de migrantes como jaulas. Las madres adolescentes solo quieren ropa limpia para sus bebés. Otros dicen que sus hijos necesitan ver a un médico.

Un niño asustado de 5 años, separado de su padre, pide medicinas para su tos.

Algunos detenidos hacen las solicitudes más básicas: una manta, un cepillo de dientes, jabón, un bocado para comer, algún lugar para lavarse las manos. Un niño dice que un poco de consuelo podría hacer mucho.

“Estoy en una habitación con docenas de otros niños”, le dijo un adolescente de 17 años a un abogado que representa a los niños migrantes. “Algunos tienen apenas 3 o 4 años. Unos lloran. En este momento, hay un niño de 12 años que llora mucho. Otros tratan de consolarlo. Uno de los agentes se burla de los que lloran”.

Estas son algunas historias recopiladas por abogados del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, que le pide a un juez federal que declare en desacato a la administración del presidente Donald Trump y que ordene mejoras inmediatas en los centros de detención de niños.

Los abogados identificaron a los niños solo por edad y género en la mayoría de los casos.

Aunque la demanda cita centros en El Paso, Texas, y el Valle del Río Grande, entre las historias de los abogados hay algunas de una instalación de la Patrulla Fronteriza y Aduanas (CBP) de McAllen, Texas, y de la instalación de Clint, Texas, que los reporteros recorrieron el miércoles.

Aunque los agentes de la Patrulla Fronteriza mostraron a los periodistas paletas de comida, cajas de artículos de tocador y niños jugando fútbol y trenzándose el cabello, una fuente del CBP con conocimiento de primera mano de las instalaciones le dijo a CNN: “Típico. La agencia los preparó”.

La historia de un niño de 12 años pinta un panorama muy diferente de las condiciones: “Tengo hambre aquí en Clint todo el tiempo. Tengo tanta hambre que me he despertado en medio de la noche con hambre. A veces me despierta el hambre a las 4 a. m., a veces a otras horas.

“Tengo mucho miedo de pedirles más comida a los funcionarios que están aquí, aunque no haya suficiente comida para mí”.

Aquí hay más historias narradas por los abogados:

“Las condiciones en las que se encuentran recluidos pueden compararse con instalaciones de tortura. Es decir, temperaturas frías extremas, luces encendidas las 24 horas del día, no hay acceso adecuado a atención médica, saneamiento básico, agua o comida adecuada … Los 39 detenidos no tuvieron acceso a lavarse las manos durante todo el tiempo que estuvieron bajo custodia, incluyendo no lavarse las manos después de usar el baño”. Madre hondureña, edad censurada, en el centro de detención de Ursula en McAllen: “He estado aquí sin bañarme durante 21 días. He visto que cuando tratamos de quejarnos de las condiciones, los (agentes) quieren saber lo que dijimos. Luego comienzan a gritarnos diciendo cosas como ‘No perteneces aquí’, ‘Vuelve al lugar de donde viniste’, ‘Ustedes son unos cerdos’, ‘Viniste aquí para arruinar mi país’. Tratan de intimidarnos. He visto a agentes golpear a otros detenidos en el estómago”.

— CNN, Nick Valencia y Nicole Chávez, contribuyeron a este informe.