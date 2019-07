Aviones de combate de cuatro países se encaran en confrontación asiática

Seúl (CNN) — Aviones de guerra de cuatro países se enfrentaron el martes en una confrontación caótica y sin precedentes sobre una pequeña y disputada isla frente a las costas de Corea del Sur y Japón.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur emitió una declaración en la que afirmaba que había disparado más de 300 disparos de advertencia a un avión militar de comando y control A-50 ruso en la madrugada del martes después de haber violado dos veces el espacio aéreo del país, el primer incidente de este tipo entre los países.

Moscú negó furiosamente el relato de Seúl sobre el encuentro, alegando que aviones militares surcoreanos habían interceptado peligrosamente a dos de sus bombarderos durante un vuelo planeado sobre aguas neutrales.

Pero en una declaración el martes por la tarde, el Ministerio de Defensa de Japón respaldó los reclamos de Corea del Sur, diciendo que el A-50 había volado sobre las islas y que Tokio había luchado por interceptar a los combatientes.

En una complicación adicional, Corea del Sur y Japón dijeron que dos bombarderos chinos H-6 se habían unido al avión militar ruso en despegues a través de la región.

El enfrentamiento tuvo lugar en las islas disputadas en el Mar del Este, también conocido como el Mar de Japón, en las primeras horas de la mañana del martes.

LEE: Corea del Sur hace 360 disparos de advertencia a un avión militar ruso

Ambos países reclaman las dos islas pequeñas, conocidas por los coreanos como Dokdo y por los japoneses como Takeshima.

No está claro qué provocó la confrontación o por qué los aviones estaban en la región, pero los analistas dijeron que la misión podría haber sido diseñada por Rusia para atraer aviones surcoreanos y japoneses con fines de recopilación de inteligencia.

“Esta misión les habrá dado un mapa completo del sistema de defensa aérea nacional (surcoreano)”, dijo Peter Layton, expiloto y analista de la Real Fuerza Aérea Australiana en el Instituto Griffith de Asia.

Caos en el cielo

El incidente ocurrió durante lo que los funcionarios de Corea del Sur afirmaron que era un ejercicio militar conjunto ruso-chino.

Según Corea del Sur, dos bombarderos chinos H-6 pasaron a la Zona de Identificación de la Defensa Aérea de Seúl (KADIZ) a partir de las 6:44 am, a los que se unieron dos bombarderos estratégicos Tu-95 rusos.

Los cuatro aviones entraron juntos al KADIZ alrededor de las 8:40 am y permanecieron allí durante 24 minutos.

El espacio aéreo se define como el área a 12 millas náuticas de las fronteras de un país, que queda totalmente bajo su control. Un ADIZ es un área en la que el país controlador exige la identificación, ubicación y control de la dirección de la aeronave, pero no tiene necesariamente ningún derecho de compromiso según el derecho internacional.

El KADIZ de Corea del Sur se estableció por primera vez en 1950 y se ajustó más recientemente por Seúl en 2013.

Después del paso elevado de KADIZ, Seúl dijo que un A-50 ruso voló por encima de las islas disputadas primero a las 9:09 am hora local y luego nuevamente a las 9:33 am, cada una solo por cuestión de minutos.

En respuesta, Corea del Sur desplegó aviones de combate F-15F y KF-16, dijo la declaración, y disparó 360 tiros de advertencia por delante del avión ruso, 80 durante la primera violación y 280 durante la segunda. Los disparos se realizaron con armas de 20 mm, según el Ministerio de Defensa del país.

El ejército de Corea del Sur dijo que también enviaron 30 advertencias al avión ruso pero no recibieron respuesta. El A-50 es un avión AWACS desarmado, que representa el Sistema de Control y Advertencia Aerotransportado, diseñado para seguimiento y observación.

En un comunicado el martes por la tarde, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que su aeronave había participado en una “patrulla conjunta” con aeronaves de largo alcance chinas y dijo que estaban realizando la “primera patrulla aérea conjunta con aeronaves de largo alcance en la región del Asia-Pacífico”.

La declaración dijo que dos bombarderos rusos Tu-95 y dos bombarderos chinos H-6 habían realizado una patrulla aérea sobre las aguas de los mares de Japón y el este de China.

Agregó que la patrulla se “llevó a cabo para profundizar y desarrollar las relaciones ruso-chinas” y “no estaba dirigida contra terceros países”. Al principio del día, el Ministerio de Defensa negó furiosamente los informes de Corea del Sur y acusó a los pilotos de combate surcoreanos de actuar de manera inapropiada.

“(Ellos) realizaron maniobras no profesionales al cruzar el curso de los portadores de misiles estratégicos rusos, amenazando su seguridad”, dijo el ministerio en la declaración.

“Esta no es la primera vez que los pilotos surcoreanos han intentado sin éxito evitar que los aviones rusos vuelen sobre las aguas neutrales”, dijo el comunicado ruso, y agregó que no reconoció a KADIZ de Corea del Sur.

Aunque ninguna de esas declaraciones hizo referencia al A-50, más tarde el martes, en una declaración grabada, el comandante del Teniente General de Aviación de las Fuerzas Aéreas de Rusia, Sergey Kobylash, dijo que la misión fue “apoyada” por el A-50 y el KJ-2000.

También negó haber habido “disparos de advertencia” por parte de los combatientes de Corea del Sur y dijo: “Si los pilotos rusos hubieran identificado tal amenaza, habría seguido una respuesta adecuada inmediata”.

Después de que Moscú emitió su declaración inicial, Japón confirmó que también había movido aviones de combate en respuesta a la incursión de Rusia el martes.

“Confirmamos que el avión A-50 de Rusia ha invadido el espacio aéreo de Japón, mientras que dos de los bombarderos TU-95 rusos y dos bombarderos H-6 chinos volaron alrededor de Japón. Tomamos medidas contra la invasión”, dijo un portavoz del Ministerio de Defensa del país.

LEE: Rusia comienza la entrega del sistema de misiles S-400 a Turquía, estableciendo un posible alejamiento de EE. UU.

Cuando se le preguntó sobre el incidente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que no estaba al tanto de los detalles y remitió la pregunta al Departamento de Defensa.

“Usó la palabra ‘intrusión’ y le advierto que no use dichos términos, considerando que China y Corea del Sur son vecinos amigables y la situación aún no está clara”, dijo la portavoz Hua Chunying.

Guerra de palabras

Chung Eui-yong, director de la Oficina de Seguridad Nacional de Corea del Sur, dijo que había enviado un “fuerte” mensaje de queja a las autoridades rusas sobre el incidente.

“Estamos tomando esta situación muy en serio, y si este tipo de acción se repite, tomaremos medidas aún más firmes”, dijo Chung, sin detallar cuáles podrían ser esas medidas.

El gobierno japonés dijo que había emitido una fuerte protesta contra los gobiernos de Rusia y Corea del Sur por inmiscuirse en lo que ellos consideran su espacio aéreo.

Los surcoreanos dijeron que habían rechazado las protestas de Japón. Moscú no ha respondido a las preocupaciones de ninguno de los dos países.

Carl Schuster, ex director de operaciones en el Centro de Inteligencia Conjunto del Comando del Pacífico de Estados Unidos, dijo que disparar un tiro de advertencia en el aire era “muy muy serio” y “muy, muy raro”.

Schuster dijo que el hecho de que dispararan significaba que Seúl había visto la violación como un acto serio y deliberado, y agregó que no podía explicar por qué el avión ruso regresaría nuevamente después de la primera advertencia.

“La penetración hasta el punto de requerir disparos de advertencia para desviarse es normalmente el resultado de una decisión deliberada de penetrar en ese espacio aéreo”, dijo.

El martes, el teniente coronel del portavoz del Pentágono, Dave Eastburn, dijo a CNN que Estados Unidos está “en estrecha coordinación” con sus aliados coreanos y japoneses y que Estados Unidos “continuará monitoreando las actividades a medida que continúen con sus contrapartes rusa y china a través de los canales diplomáticos”.

“El compromiso de Estados Unidos con la defensa de sus aliados es férreo”, agregó.

Aunque Asia oriental está dividida por numerosas disputas territoriales de larga data, Rusia y Corea del Sur rara vez entran en conflicto.

Líderes rusos y surcoreanos en el G20 en Osaka, Japón, en junio, donde elogiaron el acercamiento en sus relaciones bilaterales. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que Corea del Sur era “uno de nuestros socios clave” en Asia.

Es el segundo incidente tenso que involucra a los militares rusos en el este de Asia en menos de dos meses. El 8 de junio, dos embarcaciones de Estados Unidos y Rusia casi chocaron en el Pacífico, a una distancia de 15 metros.

La ubicación exacta del enfrentamiento no estaba clara, pero se creía que tenía lugar en las aguas de la costa de China.

Las relaciones entre Beijing y Moscú han alcanzado un pico “sin precedentes” en el último año, según la Rusia de Putin, incluida la creciente cooperación entre ambas fuerzas armadas.

Barbara Starr, Nathan Hodge y Yoko Wakatsuki de CNN contribuyeron a este informe.