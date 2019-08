Miles de personas están atrapadas en un asentamiento en un desierto en Siria, cerca de una base militar de EE.UU.

(Un refugiado sirio del campamento informal Rukban, en la frontera entre Siria y Jordania en el que vivien desplazados, camina bajo la lluvia. KHALIL MAZRAAWI/AFP/Getty Images)

(CNN) — Shukri Shehab y su esposa no han dormido en dos noches. Su nieta de tres semanas no deja de llorar. Shehab dice que necesita medicamentos simples para la hinchazón, pero es casi imposible para ellos encontrarlos.

Shehab vive en Rukban, un asentamiento informal para las personas desplazadas de Siria en una zona protegida por Estados Unidos en el sur de Siria, a aproximadamente unos 15 kilómetros de distancia de una base militar estadounidense. Shehab se ha estado comunicando con CNN en los últimos cuatro meses.

Durante más de 1.200 días, Shehab dice que él y su familia han vivido en este grupo de refugios esparcidos a lo largo de un tramo de desierto en la frontera sirio-jordana. Los activistas lo llamaron el “Triángulo de la Muerte”. Las Naciones Unidas calificaron las condiciones de este lugar como “desesperadas”, “catastróficas” y dijeron que “no hay lugar para un niño”.

Durante años, los desplazados en Rukban han estado a merced de poderes y actores políticos, dejándolos con acceso esporádico a la ayuda humanitaria y sin un camino seguro a casa. Y durante los últimos cinco meses, el gobierno sirio ha bloqueado el acceso humanitario al campamento a través de sus territorios.

“Ningún lado se hace responsable de estas personas”, dice Aron Lund, y miembro de la Fundación Century, un grupo de expertos no partidista.

Un funcionario del Departamento de Estado le dijo a CNN que Estados Unidos está “buscando todas las vías posibles para entregar ayuda a Rukban”. Pero hasta ahora Washington no ha brindado ayuda directa a las decenas de miles atrapados en el acuerdo, a pesar de que Estados Unidos ha protegido el área desde 2016.

Estados Unidos ha atribuido la culpa únicamente al gobierno sirio y sus aliados rusos. Damasco ha negado las solicitudes de entrega de ayuda a Rukban desde febrero, presionando para que los civiles regresen a las zonas controladas por el régimen.

“Rukban es otro ejemplo de la práctica constante del régimen de Assad, con el apoyo de Rusia, de facilitar el sufrimiento de su propia gente mientras usa la situación como una herramienta de propaganda para desviar la culpa de su propio comportamiento inhumano”, le dijo el portavoz del Pentágono el comandante Sean Robertson a CNN en un comunicado.

En Siria, la ayuda se entrega transfronteriza, con el consentimiento del país vecino, o a través de la ONU y otros grupos humanitarios con sede en Damasco. Pero Jordan detuvo las entregas transfronterizas regulares hace años, dejando solo al gobierno sirio en control de aprobar los convoyes de ayuda humanitaria de la ONU para el asentamiento.

Los expertos dicen que Estados Unidos puede hacer más para ayudar. A diferencia de otras áreas donde el régimen ha negado o impedido el acceso humanitario, en Rukban “tienes, dentro del área asediada, una base y acceso a Estados Unidos. En algún momento no funciona decir que esto es (solo) culpa del gobierno sirio. Sí, lo es, pero entonces ¿qué?”, dice Lund.

Estados Unidos “podría hacer cosas por Rukban y no lo está haciendo. Estados Unidos podría traer absolutamente comida y especialmente medicamentos a Rukban”, dice Lund.

“Definitivamente hay culpabilidad de Estados Unidos en esto. ¿Es solo Estados Unidos? No, absolutamente no. Pero es una situación en la que Estados Unidos ha agarrado un pedazo de Siria y dice que no es responsable de las personas en esa parte de Siria, lo que está mal”.

Atrapados en el desierto

La mayoría del asentamiento huyó de ISIS, el gobierno sirio, o ambos, en el transcurso del conflicto sirio. Muchos esperaban cruzar a Jordania, pero el país ha negado la entrada desde 2016. Todos terminaron en el limbo en un campamento del desierto.

Hoy, casi 25.000 están “atrapados … languideciendo en un páramo”, dijo Paulo Sérgio Pinheiro, presidente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a principios de este mes, según Reuters. Se estima que el 80% son mujeres y niños.

“Mi familia y yo estamos como todos los demás en el campamento, esperando solo algún tipo de solución”, dice Shehab, quien también es miembro del consejo local de Rukban.

Ellos han estado esperando tanto tiempo que sus dos hijos mayores se casaron en Rukban. Sus tres nietos nacieron todos allí. La familia vive en un refugio con tres cuartos de barro: uno para cada pareja joven y sus hijos, y uno para Shehab, su esposa y otros tres hijos.

Aproximadamente un mes después de que ISIS declaró su califato en junio de 2014, las imágenes de satélite de la ONU identificaron al menos 90 refugios improvisados en Rukban. Para enero de 2019, había casi 7.800.

Dentro de Rukban, el acceso al agua potable y la atención médica es limitado. No hay sistema de alcantarillado ni educación formal. Las entregas de ayuda siempre han sido esporádicas, pero durante los últimos cinco meses, se han detenido.

“Los alimentos, la medicina básica y otros suministros que salvan vidas ya no están disponibles”, dijo Pinheiro.

Solo dos entregas han llegado a Rukban desde principios de 2018. Damasco negó la solicitud de la ONU del 17 de marzo de un tercer convoy, sin dar una razón. La ONU hizo otra solicitud el 9 de mayo. No fue aprobada.

Cuando se le preguntó a principios de este mes por qué Estados Unidos no ha brindado ayuda para llenar este vacío, el representante especial de Estados Unidos para Siria, Jim Jeffrey, dijo en el Foro de Seguridad de Aspen: “Si los alimentamos, parecerá que nos quedaremos allí para siempre y puede haber otras opciones para ellos”.

“No podemos comprometernos con una presencia a largo plazo en al-Tanf o en cualquier otro lugar en Siria”, agregó Jeffrey.

Según Lund, “la política de Estados Unidos … en Rukban es no involucrarse. Si comienzas a alimentar a estas personas y asumir un papel de gobierno hacia ellas … la presencia en Siria con la que insistiese de que el gobierno de Estados Unidos no es una ocupación comienza a parecerse más a una ocupación”.

En otras partes de Siria, Estados Unidos ha presionado anteriormente para mejorar las condiciones de vida de las personas desplazadas. En 2017, el exenviado de la coalición de Estados Unidos, Brett McGurk, desplegó “expertos y diplomáticos del Departamento de Estado y de USAID” para aumentar el acceso humanitario para los desplazados luchando contra ISIS en el norte.

Pero por una serie de razones políticas, la política estadounidense hacia Rukban es única, moldeada por la misión de su base allí.

El área es un “partido de fútbol político”

La crisis humanitaria de Rukban está profundamente entrelazada en la geopolítica de Siria. El asentamiento está cerca de la intersección estratégica de las fronteras sirias, jordanas e iraquíes, y se encuentra dentro de un área que actualmente alberga a unas 200 tropas estadounidenses en una base militar estadounidense en al-Tanf, considerada clave para contrarrestar la influencia de Irán en Siria.

“La presencia de Estados Unidos fue primero anti-ISIS. Ahora es anti-Irán, y el campo está atrapado en el medio”, dice Neil Hauer, un analista de seguridad independiente.

Estados Unidos continúa apoyando a un grupo rebelde local y de los alrededores de Rukban, Maghawir al-Thawra, que afirma estar luchando contra ISIS. Recientemente, el 29 de julio, el grupo publicó un video en Twitter de lo que llamó un “entrenamiento exitoso” llevado a cabo “con las fuerzas de la coalición” para garantizar que el área “permanezca a salvo de #Daesh”, en referencia a ISIS.

“La presencia del campo hace que toda el área sea otro partido de fútbol político en el sentido de que entregarlo a Rusia y Damasco es algo más que Estados Unidos no quiere hacer, al menos de forma gratuita”, dice Hauer.

Rukban también se encuentra dentro de una “zona de desconflicto” entre Estados Unidos y Rusia, lo que significa que no se supone que entren fuerzas alineadas por el gobierno ruso y sirio. Casi por defecto, esto significa que los dos están dispuestos a recuperar el control del área a medida que terminan las batallas en otros lugares.

“Lo ven como una zona controlada por Estados Unidos. Es como si Rusia ocupara parte de Texas, entonces Estados Unidos estaría enojado por eso”, dice Lund.

Desde principios de este año, Moscú parecía decidido a tratar con Rukban. Siria y Rusia establecieron dos “corredores humanitarios” en febrero para que los civiles se fueran.

En marzo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia escribió un tweet, que luego eliminó, que decía: “Hacemos un llamamiento a toda la comunidad internacional para que apoye la idea de liquidar el campamento de Rukban, este semillero de violencia, crimen …”

Más más de 17.000 personas, alrededor del 42% de las 41.700 iniciales, se han ido desde finales de marzo, dice la ONU.

Rusia y Siria han acusado a Estados Unidos de bloquear la salida del resto, con Moscú criticando la presencia estadounidense en el área como una “ocupación”. Estados Unidos ha negado estas afirmaciones.

La gente se va “en parte porque Rusia y el régimen (sirio) les están bloqueando el acceso a alimentos y otras necesidades básicas”, dijo el portavoz del Pentágono, el comandante Sean Robertson, que agregó que los desplazados “no deben estar obligados a tomar decisiones bajo amenaza de inanición o privación severa”.

Vivir dentro de la zona de desconflicto de EE.UU. ha proporcionado cobertura de facto de los bombardeos aéreos, los ataques de ISIS y las detenciones arbitrarias que se han informado en otras áreas fuera del control del gobierno, dicen expertos y personas en Rukban.

Casi todos en Rukban quieren irse, según una encuesta reciente de la ONU.

Pero “hay un problema de confianza”, dice Marwa Awad del Programa Mundial de Alimentos, que estuvo en Rukban en febrero. “La gente tiene miedo de salir debido al proceso que podría desarrollarse después”.

Muchos temen ser arrestados si regresan a las áreas del régimen, según Shehab. Las familias se preocupan “por sus jóvenes porque hay rumores, han sido reclutados”.

‘De mal en peor’

Desde que el último convoy de ayuda llegó a Rukban, la vida ha ido “de mal en peor”, dice Shehab.

La salud de la nieta de Shehab ha mejorado desde esas noches de insomnio, hace semanas, pero ahora enfrenta nuevos obstáculos. Su madre no ha podido producir suficiente leche para ella, lo que puso a Shehab a la caza de uno de los productos más codiciados y raros del asentamiento: la fórmula para bebés.

Después de mucho esfuerzo, Shehab dice que aseguró dos cajas por aproximadamente 30.000 SYP (60 dólares) cada una.

La comida ingresa a Rukban a través de rutas de contrabando, y los precios son altos, pero “lo más importante es que está entrando”, dice Shehab.

Todas las partes evitan su responsabilidad alegando que aquellos en Rukban tienen la opción de irse. Pero para los civiles en Siria, rara vez hay una buena manera de salir de sus problemas.

En áreas que anteriormente estaban bajo asedio del gobierno sirio, la opción dada a los civiles era rendirse o morir de hambre. Durante las ofensivas lideradas por Estados Unidos contra ISIS, las personas podrían huir o arriesgarse a convertirse en daños colaterales. En el territorio controlado por ISIS, la elección era a menudo entre lealtad o muerte.

Shehab ha enfrentado estas elecciones antes. Huyó de ISIS y del régimen en dos ciudades en un año antes de llegar a Rukban.

“No abandonaré el campamento porque me niego a regresar a las áreas controladas por el régimen de Assad”, dice Shehab.

“Desafortunadamente, no hay esperanza para una solución en el corto plazo”.