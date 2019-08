Ella grabó la confesión de su violador. Ahora, la Corte Suprema podía escucharlo

Washington (CNN) — “Lo siento. Lo siento. Siempre lamentaré haberte violado”.

En una llamada telefónica de 20 minutos en 2013, el teniente coronel de la Fuerza Aérea Michael Briggs confesó haber violado a la sargento “DK” en 2005. Después de recibir una llamada de la víctima, Briggs detalló cómo fue a su habitación después de una larga noche de copas, se lanzó sobre ella y continuó teniendo relaciones sexuales con ella a pesar de las súplicas para que se detuviera.

Una grabación de esa llamada se reproduciría en un tribunal militar en 2014. Briggs sería juzgado por un juez, declarado culpable y sentenciado a cinco meses de prisión. Sería despedido de la Fuerza Aérea y registrado como delincuente sexual.

Se entendió, basado en la ley militar y reforzado a través de precedentes legales, que no había estatuto de limitaciones para la violación en el ejército. Aunque el ataque ocurrió en 2005, y Briggs no fue acusado durante ocho años, el abogado defensor ni siquiera planteó la cuestión del estatuto de limitaciones en el juicio.

Pero el año pasado, la corte militar de apelaciones llegó a un acuerdo diferente. Cuando se le presentó un cargo por violación por separado presentado años después de un presunto incidente, descubrió que existía un estatuto de limitaciones de cinco años antes de 2006. La decisión finalmente llevó a la condena por violación de Briggs, y las condenas de al menos otros tres miembros del servicio, siendo vacados.

Esta decisión ha repercutido en todo el sistema judicial militar. No solo ha anulado las condenas. Ha evitado que se escuchen al menos 10 casos nuevos, dice el Departamento de Justicia. Esto se produce cuando #MeToo gotea dentro delas fuerzas armadas.

El ejército está plagado por un aumento del 38% de casos de agresión sexual, reportado por el Pentágono esta primavera boreal, y lidia abiertamente con la forma de prevenirlo. “Es un cáncer dentro de una organización, y tenemos que aplastarlo”, dijo recientemente el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley.

El Departamento de Justicia ha pedido a la Corte Suprema que revise y revierta lo que describe firmemente como un “malentendido de la ley”. Permitir que se mantenga “subvertirá el esfuerzo concertado de los militares para erradicar la agresión sexual, erosionará la confianza en el sistema de justicia militar y alimentará la impresión de que ‘nada le sucederá al perpetrador'”.

Está utilizando la confesión grabada para llegar allí.

La violación

En su primera entrevista con los medios, DK compartió su relatp de la violación. CNN acordó no compartir el nombre de DK para proteger su privacidad.

Ella recuerda la noche en partes.

Recuerda salir a beber con una amiga. Tomar en exceso. Recuerda que llamaron a su puerta después de regresar a la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home en Idaho. Diciéndole que no, rogándole que se detuviera. Recuerda rodar su cuerpo lejos de él y luchar por escapar. A Michael Briggs empujándola. Recuerda el dolor… el momento en que se rindió y se desmayó bajo el peso de él.

También recuerda la sangre.

Lo siguiente es una transcripción de su llamada.

“Sangré durante días”, dijo. “No podía sentarme. Estaba tan magullada e hinchada. Qué—”

“Oh, Dios mío”, dice.

“¿Qué me has hecho?”

Briggs compartió que se reunió con DK y su amiga esa noche. Después de una noche de beber juntos, volvió a su habitación y esperó.

DK había sido ayudada para llegar hasta su habitación, por su amiga, cuando llamó a su puerta.

“Estaba bastante borracho”, le dice Briggs a DK, aunque reconoce varias veces que estaba en mejor forma que ella.

Luego la violó.

“Siento mucho haberte empujado”, dice en la llamada. “Por no respetarte como persona, no escucharte y detenerme”.

Tal vez la violó, dice, por “ya sabes, estrés fuera de servicio, en mi vida o lo que sea”, sugiere. No es que sea una excusa, agrega.

Tal vez era su edad y madurez en ese momento. “Yo era joven e inmaduro y, um, más joven, um, más joven e inmaduro y, um, tenía un … no tenía aprecio por, eh, todos como seres humanos …”

Tal vez lo hizo porque le gustaba su. “Eres como una hermana pequeña”, le dice. “Te tenía mucho cariño; realmente te apreciaba. Creo que eso era obvio”.

Tal vez la violó debido a sus interacciones anteriores. “Uh, tal vez usé tu, ya sabes, tu, cómo reaccionaste ante mí cuando estábamos, ya sabes, sobrios cuando estábamos en el trabajo, cuando no estábamos borrachos”, dice.

“Te dije que dolía”, dice DK. “Traté de alejarme de ti. Te dije que pararas. ¿Por qué no me escuchaste?”

“Um-”

DK lo presiona.

“Me violaste. Me destruiste. Durante ocho años, tuve que vivir con esto sola. No puedo hablar de eso; no puedo decirle a nadie. Me quitaste todo. ¿Por qué?”, pregunta ella.

“No conocía las repercusiones e incluso si lo supiera no lo era, era egoísta. Lo era. Necesito oírte decir que lamentas haberme violado”, le dice.

“Lo siento. Lo siento. Siempre lamentaré violarte”, dice Briggs.

La conversación duró aproximadamente 20 minutos.

“Todos esos años de represión, realmente fueron tan malos como pensé que eran”, dijo DK a CNN.

Briggs no lo sabía en ese momento, pero DK estaba sentada en un vehículo del gobierno en una instalación de la Fuerza Aérea con dos agentes de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea (AFOSI) y un consejero especial de víctimas sosteniendo un teléfono que AFOSI había manipulado con un dispositivo de grabación.

“Estaba sentada en el asiento del conductor mirando por la ventana”, dijo. “Tan pronto como colgó, comencé a decirles que se había disculpado… Les digo que confesó”.

Mientras escuchaban la grabación, DK dice que todo su cuerpo se sacudió. Su versión había sido validada.

“Fue en ese momento en que demostré que no mentí, que dije toda la verdad”, dijo a CNN. “Incluso está respaldado”.

Después de que finalizó la llamada, Briggs buscó “violación” en el estatuto de limitaciones, dice una presentación del Departamento de Justicia. Los documentos de las apelaciones de Briggs muestran que la evidencia se obtuvo de su computadora dada por el gobierno.

Briggs se declaró inocente y fue juzgado por un juez militar en la base aérea de Spangdahlem en Alemania, donde estaba destacado en ese momento.

El 7 de agosto de 2014, Briggs fue declarado culpable y sentenciado a cinco meses de prisión. Fue despedido de la Fuerza Aérea y emitió una carta de reprimenda.

La condena por violación le dio a DK cierta sensación de cierre. La sentencia de cinco meses, menos. La fiscalía había pedido ocho años.

“Al escuchar la lectura del veredicto, lloré un poco sobre el hombro de mi esposo. Fue como si finalmente todos supieran la verdad. Él hizo esto; ya no puede huir de esto”, dijo. “Tomó mucho de lo que yo era esa noche y ahora finalmente todos sabrán por qué”.

Por una vez, al parecer, el sistema había funcionado.

“Tengo que decir esto en el registro: la Fuerza Aérea me cuidó”, dijo DK a CNN. “Nunca hubo un punto en nada que sintiera otra cosa que los militares, la Fuerza Aérea, todo el proceso, todo el mundo con el que hablé estuvo de mi lado, honesto y sincero, y fue… fue… no tenía la experiencia que muchas víctimas tienen”.

DK dice que fue dada de baja médicamente de la Fuerza Aérea en 2015 después del juicio.

La apelación

En marzo, años después de que se cumplió la condena de cinco meses, DK dice que recibió una llamada en el trabajo.

Briggs ha ganado una apelación. La condena por violación sería anulada, su historial sería borrado y podría ser elegible para recibir pagos atrasados y beneficios de la Fuerza Aérea.

“Estaba tan inconsolable. Caminando, llorando, sollozando y temblando”, dijo a CNN.

Antes de la apelación de Briggs, la Corte de Apelaciones de las Fuerzas Armadas había escuchado otro caso de violación que destacó un conflicto entre la ley militar y un fallo de 1977 de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Hay una distinción entre el derecho militar y el civil. Promulgado por el Congreso, los militares hacen cumplir el Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ) con sus propios juicios, jueces y tribunales de apelaciones. Hay crímenes y castigos únicos para los militares. Por ejemplo, es ilegal que un oficial diga cosas malas sobre el presidente. En derecho civil, esto violaría la libertad de expresión.

Históricamente, según la ley militar, los delitos deben ser acusados dentro de los cinco años.

Sin embargo, en 1986, el Congreso eximió de la ley de prescripción de cinco años cualquier delito que se castigara con la pena de muerte. La violación fue uno de esos delitos.

En 2006, el Congreso revisó nuevamente la UCMJ, dejando en claro que la violación podría ser procesada “en cualquier momento sin limitación”.

La corte superior de apelaciones militares revisó el tema el año pasado, en el caso US v Mangahas. El teniente coronel Edzel Mangahas fue acusado de violación 18 años después de un presunto ataque en 1997, en la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos.

La corte de apelaciones se refirió a una decisión de la Corte Suprema de 1977 en un caso no militar. En el caso Coker v Georgia, el Tribunal Supremo dictaminó que imponer la pena de muerte por violación era un castigo “cruel e inusual” en violación de la Octava Enmienda. En el caso US v Mangahas, el tribunal de apelaciones determinó que debido a que la muerte nunca se impondría realmente por el delito, la violación no calificaba para la exención de 1986 y debería estar bajo el estatuto de limitaciones de cinco años.

Se desestimó el cargo y la especificación de violación contra Mangahas.

Surgió un área gris para enjuiciar las violaciones que ocurrieron en el ejército entre 1986 y 2006.

En los últimos 18 meses, Briggs y al menos otros tres miembros del servicio han tenido sus condenas por violación a un lado citando el caso de Mangahas.

La presentación del Departamento de Justicia muestra que al menos 10 casos más han sido desestimados.

“El teniente coronel Briggs siempre ha mantenido su inocencia en este caso”, dijo su abogado de apelaciones Steve Vladeck. “Pero la pregunta que el gobierno está pidiendo a la Corte Suprema para decidir no es lo que realmente sucedió entre él y DK, sino la pregunta legal más técnica sobre si el ejército tiene el poder de juzgar a los miembros del servicio marcial por delitos que supuestamente tuvieron lugar hace más de una década, y en el que, según el tribunal más alto en el ejército, el estatuto de limitaciones ya había expirado”.

(Vladeck, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, es colaborador de CNN.)

El coronel retirado Don Christensen fue el fiscal principal de la Fuerza Aérea entre 2010 y 2014. También se desempeñó como abogado litigante, abogado defensor o juez militar por 23 años. Ahora es el presidente de Protect our Defenders, una organización dedicada a terminar con la violación y la agresión sexual en el ejército.

“Antes de la decisión [en el caso Mangahas], todos sabían que no había un estatuto de limitaciones para la violación en el ejército. Todos. Fue aceptado”, dijo Christensen. “Mire cuál era la intención del Congreso. Y está claro que en el 86 cambió el estatuto de limitaciones, en 2006 cambió el estatuto de limitaciones. No querían un estatuto de limitaciones. Fin”.

El representante Brian Mast, un veterano de combate, lidera un esfuerzo bipartidista en el Congreso para condenar el fallo de la corte de apelaciones.

“Esto no fue pensado por los militares. Esto no fue pensado por el Congreso ni por nadie más. Aquellos que hayan cometido estos crímenes no serán liberados por el tecnicismo de un estatuto de limitaciones falsamente creado por un tribunal que no estaba destinado a crear una ley “, dijo el republicano de Florida en una entrevista reciente.

“Malentendido de la ley”

A fines del mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la Corte Suprema que revise y revoque la decisión de la corte de apelaciones.

“Reconociendo que la agresión sexual dentro de las Fuerzas Armadas es devastador para la moral, la disciplina y la efectividad de nuestras Fuerzas Armadas, pero también es difícil de descubrir, el Congreso ha convertido la violación en un delito capital y ha permitido que se procese la violación cada vez que se descubre”. escribió el procurador general de Estados Unidos, Noel Francisco.

El arma del gobierno es Briggs y su confesión grabada.

Además de extractos de la grabación, Francisco señala las condenas por violación desocupadas y 10 casos conocidos que han sido descartados sin ser escuchados. Estos son casos, escribió, que los militares habrían perseguido de no haber sido por este “malentendido”.

La agresión sexual, el ejército está de acuerdo, es un problema.

El Pentágono publicó un informe en mayo que decía que las agresiones sexuales en todo el ejército de EE.UU. aumentaron en una tasa de casi un 38% entre 2016 y 2018.

El año pasado, el entonces secretario de Defensa Jim Mattis llamó repetidamente a la agresión sexual un “cáncer” en las filas.

En julio, el general Mark Milley también usó la palabra “cáncer”.

Milley es ahora presidente del Estado Mayor Conjunto, la posición militar más alta en la tierra.

La elección del presidente Donald Trump para servir como el oficial militar número dos de Milley fue acusado de agresión sexual por parte de un coronel del ejército. La Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea lo autorizó y el general John Hyten negó enérgicamente las acusaciones durante su audiencia de confirmación el mes pasado.

Si la Corte Suprema decide enfrentarse a Estados Unidos contra Briggs, sería la primera. Los jueces aún tienen que opinar sobre un tema relacionado a #MeToo y sobre la controversia a fuego lento sobre cómo los militares abordan la conducta sexual inapropiada en sus filas.

También marcaría el primer caso de conducta sexual inapropiada de alto perfil desde que el juez Brett Kavanaugh fue confirmado en el otoño boreal pasado. Durante sus audiencias de confirmación, Kavanaugh fue acusado de agresión sexual cuando era un adolescente. Tanto él como su acusadora Christine Blasey Ford testificaron ante el Comité Judicial del Senado. Él niega las afirmaciones con vehemencia.

La Corte Suprema probablemente no considerará la solicitud de escuchar el caso hasta que regrese para su nuevo mandato en octubre. Briggs tiene hasta mediados de agosto para responder a la presentación del Departamento de Justicia.

DK dice que está lista para que el tribunal superior escuche la apelación.

“Estuve en silencio durante ocho años”, dijo a CNN. “No me voy a callar ahora”.

– Joan Biskupic, Ryan Browne y Brianna Keilar, todos de CNN, contribuyeron a este informe.