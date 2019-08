¿Quieres vivir más? Sé optimista, según un estudio

(CNN) — No tienes que ser un fanático de Monty Python para silbar junto con Eric Idle mientras canta “Siempre mira el lado bueno de la vida” cuando contemplas la muerte en una cruz.

Dejando a un lado la sátira británica, centrarse en el lado positivo de la vida podría ser fácilmente el tema de la investigación centrada en un componente clave de la longevidad: el optimismo.

El optimismo no significa ignorar los factores estresantes de la vida. Pero cuando suceden cosas negativas, es menos probable que las personas optimistas se culpen a sí mismas, sino que vean el obstáculo como algo temporal o incluso positivo. También creen que tienen control sobre su destino y pueden crear oportunidades para que sucedan cosas buenas en el futuro.

Un nuevo estudio publicado el lunes revela que los hombres y las mujeres con los niveles más altos de optimismo tenían un promedio de vida del 11% al 15% más largo que aquellos que practicaban poco pensamiento positivo. Los optimistas con la puntuación más alta también tenían las mayores probabilidades de vivir hasta los 85 años o más.

Los resultados se mantuvieron ciertos, según el estudio, incluso cuando se consideraron el estado socioeconómico, las condiciones de salud, la depresión, el tabaquismo, la participación social, la mala alimentación y el consumo de alcohol.

“Este fue el primer estudio que analizó el impacto del optimismo en la longevidad excepcional, que se define como vivir hasta los 85 años o más”, dijo la autora principal, Lewina Lee, profesora asistente de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. El estudio fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

El estudio encontró que las mujeres con los niveles más altos de optimismo tenían 1,5 probabilidades más grandes de vivir hasta 85 o más, en comparación con aquellas con los niveles más bajos de optimismo. Los hombres altamente optimistas tenían 1,7 mayores probabilidades de vivir hasta esa edad que los más pesimistas. Una vez más, esas relaciones se mantuvieron ciertas incluso después de ajustarse a los comportamientos de salud.

¿Cómo te ayudaría una actitud optimista a vivir una vida mucho más larga?

“Las personas optimistas tienden a tener objetivos y la confianza para alcanzarlos”, dijo Lee. “Esos objetivos podrían incluir hábitos saludables que contribuyan a una vida más larga”.

Investigaciones anteriores han encontrado un vínculo directo entre el optimismo y una dieta más saludable y comportamientos de ejercicio, así como una mejor salud cardíaca, un sistema inmunológico más fuerte, una mejor función pulmonar y un menor riesgo de mortalidad, entre otros.

“El optimismo es una dimensión psicológica importante que ha surgido al mostrar algunas asociaciones realmente interesantes con la salud”, dijo el neurocientífico Richard Davidson, profesor de psiquiatría en la Universidad de Wisconsin-Madison y fundador y director del Centro de Mentes Saludables.

“Y agregaría otros atributos positivos, como la atención plena, la compasión, la amabilidad y tener un fuerte sentido de propósito en la vida”, agregó Davidson.

¿Quieres ser más optimista?

Los estudios de gemelos encuentran que solo alrededor del 25% de nuestro optimismo está programado por nuestros genes. El resto depende de nosotros y de cómo respondemos a lo que nos depara la vida.

Si tiendes a ser un cobarde ante el estrés en tu vida, no te preocupes. Resulta que en realidad puedes entrenar tu cerebro para ser más positivo.

“Hay investigaciones que indican que el optimismo en realidad puede mejorarse o fomentarse a través de ciertos tipos de entrenamiento”, dijo Davidson. “Por lo tanto, abre la posibilidad de que cultivar el optimismo y otros atributos positivos puede conducir a mejoras significativas en los resultados relacionados con la salud, incluida la longevidad”.

En el Centro para Mentes Saludables de Davidson, los investigadores estudiaron los cerebros de los monjes budistas tibetanos reclutados por el Dali Lama y encontraron resultados sorprendentes: Decenas de miles de horas de meditación habían alterado permanentemente la estructura y la función de los cerebros de los monjes.

Pero no tienes que dedicar tu vida a la meditación para ver el cambio, dijo Davidson. Señaló los resultados de un ensayo controlado aleatorio de personas que nunca antes habían meditado.

Usando medidas directas de la función y estructura del cerebro, Davidson descubrió que solo tomó 30 minutos diarios de práctica de meditación en el transcurso de dos semanas para producir un cambio medible en el cerebro.

“Cuando este tipo de ejercicios mentales se enseñan a las personas, en realidad cambia la función y la estructura de su cerebro de una manera que creemos que respalda este tipo de cualidades positivas”, dijo Davidson. “Y eso puede ser clave para producir el impacto más profundo en el cuerpo”.

Entrenando un cerebro más positivo

Existen ejercicios mentales simples que cualquier persona puede hacer para fomentar una perspectiva optimista.

Imagina tu mejor ser posible

Una de las formas más efectivas para aumentar el optimismo, según un metanálisis de estudios existentes, se llama el método “Mejor ser posible”. Las intervenciones que utilizan este enfoque te pedirán que te imagines en un futuro en el que hayas alcanzado todas sus metas de vida y todos sus problemas hayan sido resueltos.

Una técnica, por ejemplo, es escribir durante 15 minutos acerca de un día futuro en tu vida en el que hayas logrado todo lo que deseas. Luego pasarás cinco minutos imaginando esa realidad. Practicar esto diariamente puede mejorar significativamente tus sentimientos positivos.

En un estudio de 2011, los estudiantes practicaron el mejor auto ejercicio posible durante 15 minutos a la semana durante ocho semanas. No solo se sintieron más positivos, sino que los sentimientos duraron unos seis meses.

Mantener un diario de cosas positivas

Muchos de nosotros podemos recitar fácilmente una lista de cosas negativas que nos han sucedido cada día. Pero pregunta qué salió bien y podríamos empezar. Es por eso que llevar un diario en el que enumeren las experiencias positivas que tuviste ese día puede ayudar a dar forma a tu perspectiva.

Sé agradecido

Dedicar unos minutos cada día para escribir lo que te hace agradecido puede mejorar tu perspectiva de la vida. Varios estudios han demostrado que practicar el agradecimiento mejora las habilidades de afrontamiento positivo al romper el típico estilo de pensamiento negativo y sustituir el optimismo.

Practica la atención plena

Uno de los ejercicios favoritos de atención plena de Davidson cultiva la apreciación.

“Simplemente para recordar a las personas que están en nuestras vidas de quienes hemos recibido algún tipo de ayuda”, dijo Davidson. “Recuérdalos y aprecia la atención y el apoyo o lo que sea que estos individuos hayan brindado”.

“Puedes pasar un minuto cada mañana y cada tarde haciendo esto”, dijo. “Y ese tipo de apreciación es algo que puede fomentar una sensación de optimismo sobre el futuro”.

Al igual que el ejercicio, la atención plena deberá practicarse regularmente para mantener la perspectiva positiva del cerebro en buena forma, dijo Davidson. Pero el esfuerzo definitivamente vale la pena.

“Esto realmente se trata de nutrir la mente”, dijo. “Y existe una amplia evidencia que sugiere que existen beneficios psicológicos y físicos reales relacionados con la salud”.