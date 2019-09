5 cosas que debes saber este 12 de septiembre: Colombia denuncia al gobierno de Maduro, atención médica a indocumentados, violaciones en Brasil y más

Lo más importante que Apple NO anunció en su evento. Cuatro niñas son violadas cada hora en Brasil, según estudio. Detectan agua en una “supertierra”, potencialmente habitable. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Demócratas quieren ofrecer atención médica a inmigrantes indocumentados

Los demócratas que aspiran a la candidatura presidencial han dicho que apoyarían extender la cobertura de salud del Gobierno a los inmigrantes indocumentados. En este momento, los indocumentados no califican para Medicare, no son elegibles para los subsidios federales y, por lo general, no pueden inscribirse en Medicaid, que brinda cobertura a las personas de bajos ingresos. Es decir, hoy muchos inmigrantes sin papeles dependen de las salas de emergencia cuando se enferman. Eso le cuesta al Gobierno federal miles de millones en reembolsos a los hospitales. ¿Cómo es el panorama y qué implicaría darles mayor cobertura? Te lo explicamos.

2. Colombia denunció ante la OEA al gobierno de Maduro

En la sesión de la Organización de los Estados Americanos, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, presentó supuestas pruebas del apoyo del gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro a grupos armados disidentes de las FARC y del ELN. Hasta el momento, el Gobierno de Maduro no se ha pronunciado sobre las declaraciones del canciller de Colombia. Sin embargo, en ocasiones anteriores, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ha desestimado las denuncias de Bogotá y las ha calificado de mentiras.

3. Cuatro niñas son violadas cada hora en Brasil, según estudio

En Brasil, cuatro niñas menores de 13 años son violadas cada hora, y cada dos minutos la policía recibe un informe de violencia contra las mujeres. Otro hallazgo de un nuevo estudio publicado por la organización no gubernamental Foro Brasileño de Seguridad Pública, es que Brasil, en donde habitan más de 200 millones de personas, ya se encuentra entre los lugares más peligrosos del mundo para ser mujer: los feminicidios –es decir, cuando una mujer es asesinada por ser mujer– aumentaron 4% el año pasado con respecto al año anterior, incluso cuando la tasa nacional de homicidios cayó un 10,8%. En el 88% de los casos, el perpetrador fue la pareja o la expareja de la mujer.

4. Agua detectada en una “supertierra” potencialmente habitable

El exoplaneta, conocido como K2-18b, tiene ocho veces la masa de la Tierra y se conoce como supertierra, o exoplaneta entre la masa de la Tierra y Neptuno. Orbita una estrella enana roja a 110 años luz de la Tierra en la constelación de Leo. El planeta fue descubierto por primera vez en 2015 por la nave espacial Kepler de la NASA. Un equipo de investigadores, con datos de archivo recopilados por el Telescopio Espacial Hubble entre 2016 y 2017, dijo que vio claramente la firma del vapor de agua en la atmósfera, algo emocionante porque el exoplaneta también se encuentra dentro de la zona habitable de su estrella, que incluye las temperaturas correctas para que exista agua líquida en la superficie del planeta y que, posiblemente, pueda albergar vida tal como la entendemos.

5. La disfunción eréctil puede predecir derrames cerebrales y ataques cardíacos

En comparación con los hombres sin síntomas de impotencia, los hombres con disfunción eréctil tienen un riesgo 59% mayor de enfermedad coronaria o aterosclerosis, un riesgo 34% mayor de accidente cerebrovascular, y un riesgo 33% mayor de morir por cualquier causa. Esto fue encontrado en un metaanálisis de estudios sobre más de 150.000 hombres publicados en la publicación especializada Journal of Sexual Medicine.

A la hora del café

Lo más importante que Apple NO anunció en su evento

Apple introdujo actualizaciones iterativas de teléfonos inteligentes, incluida una mejor duración de la batería y mejores cámaras. Pero se demora en presentar un teléfono con capacidad 5G.

Lo que debes saber del primer dron de pasajeros en México

El dron es completamente eléctrico, cuenta con un sistema de aterrizaje automático y tiene un tiempo total de carga de una hora. Se espera que entre en funcionamiento para el público en 2020.

La emotiva reacción de Jennifer López por las especulaciones de una nominación al Oscar por su papel en “Hustlers”

Las críticas por el papel de JLo han sido muy positivas. Es algo por lo que la actriz y cantante ha trabajado por mucho tiempo, dice.

Taco Bell ahora tiene un menú vegetariano

En total, hay más de una docena de artículos vegetarianos en el menú de Taco Bell. Además, la cadena presentará un nuevo emblema verde.

La cifra del día

US$ 1.300

El dinero que ofreció una adolescente de Florida a dos personas por separado para que asesinaran a sus padres.

La cita del día

“Vómitos entre sesiones de juego. Despertarse para vomitar. Estar al lado de su hermano y frotar su espalda mientras él vomita… Esto es cáncer infantil”.

Kaitlyn Burge publicó fotos conmovedoras de su hijo de 4 años, Beckett, inclinado sobre un inodoro, con su hermana Aubrey de 5 años haciendo guardia. Beckett fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda hace más de un año.

Y para terminar…

Tierno abrazo de sus compañeros de clase a niño que sobrevivió al huracán Dorian

Makai Simmons, de tres años, fue abrazado por sus compañeros de clase cuando regresó a su escuela en Florida, después de pasar varios días atrapado en las Bahamas durante el huracán Dorian.