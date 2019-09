Felicity Huffman se convertirá en la primera madre condenada por el escándalo de admisión a la universidad

(CNN) — Felicity Huffman dice que aceptará cualquier castigo que la corte considere apropiado. Y en solo unas pocas horas, la experimentada actriz descubre qué precio pagará por su papel en lo que las autoridades llamaron la estafa de admisión universitaria más grande jamás procesada.

Huffman, quien junto con su compañera actriz Lori Loughlin se encuentran entre los padres de más alto perfil en ser atrapados en el escándalo de admisiones, será sentenciada el viernes.

Y mientras se espera que la exactriz de “Desperate Housewives” se dirije a una sala del tribunal abarrotada durante su sentencia, Huffman ya presentó una carta a la jueza Indira Talwani la semana pasada en la que trató de explicar por qué le dio al cerebro de la estafa 15.000 dólares para aumentar la puntuación del SAT de su hija.

“En mi desesperación por ser una buena madre, me convencí de creer que todo lo que estaba haciendo era darle a mi hija una oportunidad justa”, dijo Huffman en la carta de tres páginas. “Veo la ironía en esa declaración ahora porque lo que he hecho es lo contrario de lo justo. He violado la ley, engañado a la comunidad educativa, traicionado a mi hija y le he fallado a mi familia”.

La carta de Huffman agrega otra dimensión a la decisión de sentencia que le espera a Talwani.

Los fiscales y la defensa difieren en la duración de la sentencia

Después de que Huffman se declaró culpable este año de conspirar para cometer fraude postal y servicios honestos, fiscales, abogados defensores e incluso funcionarios de Estados Unidos de Servicios de Libertad Condicional y Prejuicios han estado luchando sobre cómo debería ser castigada la actriz y madre de dos hijos.

Los fiscales han sugerido un mes de prisión y una multa de 20.000 dólares para Huffman.

Sus abogados no piden tiempo en la cárcel, pero sí un año de libertad condicional, 250 horas de servicio comunitario y una multa de 20.000 dólares.

En una moción presentada el miércoles, el equipo de defensa de Huffman dice que el memorando de sentencia del gobierno citó ejemplos de casos anteriores que son “muy diferentes” que los de ella, y cualquier comparación es “manzanas con naranjas”.

Los abogados de Huffman argumentaron que las pautas de sentencia en esos casos eran mucho más altas y reservadas para la mente maestra de los esquemas, no para los simples participantes.

Los fiscales, mientras tanto, argumentan que las universidades y las compañías fueron víctimas de los esquemas, y la cantidad que los padres pagaron debería corresponder a la severidad de las sanciones.

Pero los Servicios de Libertad Condicional y Prejuicios de Estados Unidos, que prepara informes de investigación previos a la sentencia para cada acusado, ha argumentado en general que las universidades y las compañías de pruebas no sufrieron daños monetarios y, por lo tanto, el precio de los sobornos de los padres no es relevante para ninguna sentencia. Y si Talwani está de acuerdo con este argumento, eso podría significar sentencias menos severas para los padres, incluida Huffman.

Huffman explica sus acciones

Más de 50 personas —entre padres, entrenadores, administradores de pruebas y conspiradores— fueron acusadas en el escándalo, en el que los fiscales dijeron que el autor intelectual William “Rick” Singer facilitó el engaño en las pruebas estandarizadas o sobornó a los entrenadores universitarios para darles estudiantes una ventaja en el proceso de admisión.

De los acusados, más de 30 son padres, acusados de conspirar con Singer. Más de una docena de esos padres, incluida la actriz Felicity Huffman, se han declarado culpables de conspiración para cometer fraude.

Se espera que Huffman sea la primera madre sentenciada en el caso.

Hasta ahora, solo una persona ha sido sentenciada: el exentrenador de navegación de Stanford John Vandemoer, quien no cumplió condena en la cárcel.

Huffman escribió que antes de pagar 15.000 dólares para manipular el examen SAT de su hija, trabajó con el negocio de asesoramiento y preparación universitaria de Singer legítimamente durante un año para tratar de mejorar los puntajes matemáticos del SAT de su hija mayor.

Pero los puntajes no mejoraron y Singer le advirtió que ninguna de las universidades en las que estaba interesada su hija consideraría sus audiciones para sus programas de actuación, escribió Huffman al juez.

Agregó que Singer eventualmente ofreció que un supervisor aumentara los puntajes de la hija después de tomar el examen, sin que la hija lo supiera. Huffman evaluó en la oferta durante semanas antes de ceder, escribió.

La actriz recordó el momento en que su hija “me miró y me preguntó con lágrimas en la cara: ‘¿Por qué no creíste en mí? ¿Por qué no pensaste que podría hacerlo sola?'”.

“No hay una respuesta adecuada para ella”, escribió ella.

Singer se declaró culpable de cuatro cargos en marzo relacionados con hacer trampa en pruebas estandarizadas y sobornar a entrenadores y administradores universitarios.

Sus seres queridos escribieron cartas de apoyo al juez

El esposo de Huffman, el actor William H. Macy, y otros seres queridos presentaron cartas a Talwani en nombre de Huffman, pidiendo clemencia.

Cada carta describía la lealtad y el compromiso de Huffman, un intento de mostrar su papel en la estafa de admisiones fue algo atípico en su vida.

Macy también arrojó algo de luz sobre las consecuencias inmediatas del arresto matutino de Huffman por parte del FBI en marzo.

Dos días después del arresto, escribió Macy, su hija mayor se dirigía a una audición en una escuela en la que tenía el corazón puesto, una que no requería puntajes SAT. Pero cuando se bajó del avión, la escuela le envió un correo electrónico, rescindiendo formalmente su invitación de audición debido al escándalo.

Macy escribió que su hija “nos llamó desde el aeropuerto histérica”, rogándoles que “hagan algo, por favor, hagan algo”.

Macy también dijo que su hija todavía estaba traumatizada por ver el arresto de su madre.

Eva Longoria, excompañera de reparto de Huffman en “Desperate Housewives”, también escribió una carta diciendo que recordaba que Huffman siempre ayudaba con la organización benéfica de Longoria destinada a ayudar a los niños latinos pobres.

Y recordó especialmente la ayuda de Huffman durante las negociaciones del contrato. A Longoria se le pagaría menos que a los otros artistas principales, hasta que Huffman intervino y los hizo negociar por el mismo pago, escribió.

“No se trataba del dinero para mí; era el hecho de que me veían como un igual, que es como Felicity siempre me había visto”, escribió Longoria.

— Eric Levenson de CNN contribuyó a este informe.