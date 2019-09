Cómo conseguir el mejor precio en un boleto de avión en vacaciones y festividades

(CNN) — Si bien abundan los consejos sobre cuáles son los mejores momentos para comprar boletos de avión para tener unas vacaciones más asequibles, es difícil escapar de la realidad: volar durante algunos de los períodos de viaje más concurridos del año por lo general no es barato.

En esta era de aviones llenos, asientos más pequeños y tarifas por espacio adicional para las piernas, ¿qué aerolínea ofrecerá tarifas económicas alrededor del Día de Acción de Gracias, Hanukkah, Navidad y Año Nuevo? El sentido comercial común dicta que los altos precios seguirán a la alta demanda.

¿Qué están haciendo los viajeros que dilatan los viajes además de conducir o tomar el tren para llegar a sus destinos? CNN verificó con expertos en pasajes aéreos sobre formas tradicionales de mitigar los altos precios.

Compra tus boletos pronto

Si aún no has comprado tus boletos de avión, es hora de hacerlo.

“Quienes quieran viajar en festividades deben hacer sus planes ahora y comenzar a reservar vuelos para el Día de Acción de Gracias y Navidad tan pronto como el 25 de septiembre para obtener las mejores ofertas y disponibilidad”, dijo Mark Jenkins, portavoz de AAA – The Auto Club Group– en un comunicado. “Saber cuándo reservar y qué días volar puede ayudar a los viajeros a administrar eficazmente su presupuesto y evitar las multitudes”.

Los viajeros que reserven entre 28 y 60 días antes de la semana de Acción de Gracias, es decir, entre el 25 de septiembre y el 27 de octubre, pueden obtener un buen precio (491 dólares en promedio), según AAA.

Si deseas llegar antes de los días festivos, viajar el lunes es la mejor opción. Tiene el precio de boleto promedio más bajo (US$ 486) antes de las festividades.

En realidad, volar durante las festividades ofrece el precio promedio más bajo por boleto (US$ 454) mientras que el martes (US$ 521) y el miércoles (US$ 527) antes de los días feriados son días caros y los días más concurridos, dice AAA. También existe la posibilidad de que el mal tiempo arruine tus planes de las fiestas navideñas.

Navidad y Año Nuevo

Generalmente, la Navidad y el Año Nuevo funcionan de manera muy similar al Día de Acción de Gracias: alta demanda, precios altos. Una vez más, volar fuera de las fechas pico es tu mejor opción.

Mientras reservas un viaje de Acción de Gracias, también puedes reservar boletos aéreos para Navidad y Año Nuevo. AAA dice que reservar entre el 26 de septiembre y el 25 de octubre es mejor para las reservas de vuelos de Navidad, con precios más bajos que el promedio (US$ 551) en comparación con la reserva anterior.

Los viajeros que vuelan en Nochebuena disfrutan del día de viaje menos concurrido del año, con los precios promedio de boletos más bajos (US$ 527), dice AAA.

Pero es mejor que compres con precaución ese boleto de regreso o un nuevo vuelo para Año Nuevo, ya que el 26 de diciembre tiene el precio promedio más alto de la semana ($ 692).

Regístrate para recibir alertas

Al igual que el resto del año, muchas tarifas fluctúan durante el período previo a la temporada de viajes de vacaciones, dice Tracy Stewart, editora del sitio de ofertas de pasajes aéreos Airfarewatchdog.com.

¿Cómo sabes si el precio de tu ruta bajará antes de volver a subir? El sitio recomienda que los viajeros se registren para recibir alertas de tarifas. Puede recibir información sobre el costo general de sus vuelos y recibirá un correo electrónico cuando las tarifas bajen.

“Si ves una buena tarifa, tómalas”, dice Stewart. “Lo único que nuestros datos muestran claramente es que si esperas hasta el último minuto, pagarás caro”.

Mira aeropuertos alternos

El aeropuerto que uses puede marcar la diferencia en cuanto vas a gastar.

Busca siempre aeropuertos opcionales: el área de Nueva York / Nueva Jersey tiene cinco aeropuertos, así como Los Ángeles.

Houston y Chicago tienen dos cada uno. Y recuerda consultar Southwest.com además de Kayak u otros motores de búsqueda. (No todas las aerolíneas están en sitios de viajes).

En algunas rutas supercompetitivas (por ejemplo Chicago-Nueva York), siempre habrá “unos pocos asientos dispersos y horarios de vuelos que saldrán a la venta”, dice.

No olvides las tarifas

Recuerda tener en cuenta las tarifas de equipaje, las tarifas adicionales de espacio para las piernas y las compras de alimentos antes de reservar vuelos. Los titulares de tarjetas de crédito de aerolíneas pueden obtener un equipaje documentado gratis y otros beneficios.

Asegúrate de considerar también tus costos de transporte terrestre, teniendo en cuenta que los trenes públicos a menudo llevan a las personas más rápido a las ciudades que los automóviles privados (por ejemplo en Washington, Atlanta, San Francisco) y las tarifas de Lyft y Uber pueden variar dependiendo de cuándo las reserves.

El impacto del 737 Max

La puesta en tierra de los aviones 737 Max de Boeing puede no tener un gran impacto porque esos aviones no representan un gran porcentaje de la capacidad global. Pero el experto de la aplicación de viajes Hopper, Hayley Berg, dice que es posible que haya menos capacidad y, por lo tanto, menos competencia de transportistas, en una ruta en particular.

Otros consejos

Verifica el estado de los vuelos — Es bastante fácil descargar las aplicaciones de tu aerolínea y aeropuerto para tu viaje. Puedes detectar retrasos climáticos e incluso volver a reservar en algunos sitios. (Ten a mano un cargador de teléfono y una batería adicional para llamar a tu aerolínea).

Seguro — El seguro de viaje es un buen negocio si te preocupa el clima o las enfermedades impredecibles del invierno (lee la letra pequeña para ver qué te cubre).

Madrugadores — Es menos probable que haya retrasos en horas de la madrugada, pero también tienes más opciones si se cancela tu vuelo. Dormirás menos por levantarte más temprano, pero también puedes evitar las multitudes y la miseria.

Retraso por semana — Orbitz también señala que las tarifas, junto con las habitaciones de hotel, a menudo bajan mucho la semana después del Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.

Regalos — Si vuelas para ver a tu familia, puedes enviar tus regalos en lugar de llevarlos en el avión. Eso ahorra molestias y tarifas adicionales (Incluso puedes envolverlos en la casa de la abuela).

Sé global — Las tarifas aéreas internacionales pueden ser un buen negocio para los estadounidenses en esta época del año. Entonces, si tu familia puede mover la celebración de la Navidad a la primavera, entonces puedes viajar en estas fechas.