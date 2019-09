Esto es lo que sigue en la investigación de juicio político contra Trump

(CNN) — A puerta cerrada, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no especificó a sus colegas hoy exactamente cómo se desarrollará la investigación de juicio político o dividirá las tareas que cada uno de los comités debe asumir desde aquí. En parte, eso es deliberado.

Esto es lo que necesita saber sobre lo que sucede después:

¿Qué comisiones están involucradas? Cada una de las seis comisiones (Poder Judicial, Inteligencia, Medios y arbitrios, Servicios financieros, Supervisión y Asuntos exteriores) continuará con sus investigaciones, analizando los diferentes elementos de la presidencia de Trump, su pasado y sus negocios. Estas comisiones hace meses ya resolvieron las diferentes áreas que están investigando, y muchas de las investigaciones todavía están en proceso o sus peleas están atadas en los tribunales. Si los demócratas deciden enjuiciar al presidente Trump, los demócratas en estas comisiones brindarán su opinión sobre lo que creen que debería incluirse en los artículos de juicio político, que serán presentados por el presidente de la Judicatura de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler. (Pelosi tendrá la última palabra sobre esto).

¿Cuándo ocurrirá un voto de juicio político? La Comisión Judicial de la Cámara considerará los artículos de resolución de juicio político y programará una votación al respecto. Si pasa el panel de la Cámara, se espera que la Cámara en pleno lo tome. Si la mayoría de los miembros de la Cámara votan a favor de la resolución, la Cámara habrá acusado a Trump. Para condenar al presidente y destituirlo de su cargo, requeriría el apoyo de una mayoría de dos tercios del Senado, algo muy poco probable.

Entonces, al final, ¿qué ha cambiado? No mucho, aparte de que Pelosi respalda formalmente una investigación de juicio político. Pero durante los últimos dos meses, la Comisión Judicial de la Cámara ha argumentado que ya estaba llevando a cabo una investigación de juicio político con el objetivo de decidir si votar sobre los artículos de juicio político. No habrá una votación separada para abrir una investigación de juicio político, dicen los demócratas. Pelosi no dio un plazo sobre este proceso, pero les dijo a sus colegas que se haría “rápidamente”, y Nadler esperaba concluirlo para fin de año.