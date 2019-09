Dice que se volvió adicto al porno a los 12 años. Quiere que los padres sepan esto

(CNN) — La pornografía siempre ha existido. Los investigadores creen que han encontrado material explícito que data de la Edad de Piedra.

Sin embargo, en el pasado, se requería esfuerzo para acceder a la pornografía, ya fuera una obra de arte explícita, una suscripción a una revista privada, un canal de televisión con calificación X o una tienda que vendía parafernalia relacionada con el sexo.

Todo eso ha cambiado. Podemos obtener pornografía, en todos sus extremos, de forma gratuita en cualquier momento del día solo moviendo los dedos. Y a medida que los niños reciben teléfonos y otros dispositivos con navegadores web a edades más tempranas, ellos también se encuentran con contenido explícito, posiblemente incluso antes de que hayan aprendido sobre sexo o sean conscientes de lo que es el porno.

Eso es lo que Alexander Rhodes dice que le sucedió. El emprendedor tecnológico, a quien entrevisté para mi serie de CNN “This Is Life“, dice que se volvió adicto al porno en línea cuando tenía 12 años, y cambió la forma en que percibía el sexo y las relaciones hasta la edad adulta.

Si bien la adicción a la pornografía no es una enfermedad médicamente reconocida, Rhodes sabe que no está solo. Comenzó un sitio para recuperarse de la pornografía llamado NoFap para tratar de ayudar a otros a liberarse del uso compulsivo de pornografía. No es un terapeuta, pero en el proceso ha cultivado una comunidad.

No pudimos ejecutar la totalidad de mi entrevista con Rhodes en “This Is Life”, así que estoy compartiendo más de nuestra conversación aquí. Mientras lees, creo que encontrarás que habla de algo tan relevante para los niños y los padres que intentan navegar en este mundo digital.

Esta entrevista ha sido editada por su extensión y para su claridad.

Lisa Ling: ¿Siempre te han gustado las computadoras?

Alexander Rhodes: Sí, mi padre es un programador de computadoras, así que estuve expuesto a las computadoras y supe cómo usarlas desde muy joven. Yo diría que tal vez alrededor de los 4.

Ling: ¿En serio? Eso es muy joven.

Rhodes: Sí, estaba jugando videojuegos de los 90 y, sí, después de los 10 años, cualquier cosa en la computadora era mi vida.

Ling: ¿Cuándo estuviste expuesto al porno por primera vez?

Rhodes: Creo que tenía alrededor de 11 la primera vez. Estaba en la computadora, en un sitio web orientado a videojuegos y apareció un anuncio emergente. Era una representación de pornografía de violación simulada.

Ling: ¿Entonces tu primera exposición al sexo fue una escena de violación simulada?

Rhodes: Sí. No pasé inmediatamente de la ventana emergente a ese tipo de cosas porque tenía 11 años y realmente no estaba interesado. Creo que ni siquiera entendí lo que había allí. Creo que en ese momento estuve como, “Oh, mujer desnuda, eso es interesante”.

Así que me conecté en línea y comencé a buscar fotos de vientres, solo el estómago femenino. No estaba acostumbrado a ver tanto. Empecé mirando fotos de ropa interior, nada realmente pornográfico. Y luego se intensificó a los senos, y finalmente a más cosas fuertes.

Ling: ¿Con qué frecuencia buscabas esto?

Rhodes: Comenzó tal vez una vez a la semana más o menos. Y luego, con el tiempo, de una vez por semana a cada dos días, luego, eventualmente, a varias veces por día.

Creo que fui adicto al porno casi durante el primer año de haberlo visto por primera vez. Quiero decir, tenía 12 años y lo estaba usando casi todo el día. Lo haría y luego jugaría algunos videojuegos, y luego, una vez que pudiera lograr la excitación nuevamente, iría y cargaría el porno nuevamente y lo haría una y otra y otra vez.

Ling: Cuando dices ‘lo haría’, ¿qué quieres decir con eso?

Rhodes: usar porno para masturbarte, hasta el orgasmo.

Ling: ¿Cómo crees que la exposición al porno hardcore te afectó cuando tenías 12 o 13 años?

Rhodes: Creo que impactó solo mi capacidad de automotivación, porque realmente entrenaba mi cerebro para confiar en ese orgasmo de vez en cuando. Creo que dependía mucho de él para regular mis emociones, solo para pasar el día.

Yo diría que entre quinto, sexto y séptimo grado no saldría tanto con mis amigos. No hacía tanto. No haría ninguna actividad extracurricular; solo ir a la escuela, ir a casa y mirar porno.

Si piensas todo el tiempo que podría haber estado dedicando a otras cosas, si yo, ya sabes, me masturbara con moderación sin pornografía, no sé dónde estaría hoy.

Ling: En el peor de los casos, ¿con qué frecuencia estabas viendo porno?

Rhodes: Al menos 10 veces al día, si no 14, a veces. Estaba yendo hasta el punto en que me estaba lastimando. Heridas en mis genitales. Y ni siquiera podía parar por un día para permitir que sanara, solo tenía que seguir. Y yo estaba como, “esto no puede ser saludable”. Pero me sentí impotente para detenerlo. Quería parar, pero no pude o sentí que no podía.

Ling: ¿Tus padres tenían alguna idea de lo que estabas haciendo?

Rhodes: Mis padres no tenían idea… estaban trabajando, pero también yo era muy, muy astuto al respecto. Me despertaba más temprano o corría a casa desde la escuela para poder entrar antes de que volvieran a casa. Fui muy bueno en eludir a mis padres y asegurarme de que no lo supieran por completo. Que yo sepa, no creo que hayan sabido nada sobre esto hasta que les dije.

Ling: ¿Tuviste algún tipo de educación sexual cuando eras pequeño?

Rhodes: Tuve un poco de educación sexual desde la escuela primaria, pero definitivamente no mencionó el porno. Nadie me advirtió sobre esto.

Ling: Entonces, si dices que eras adicto al porno a una edad temprana y estabas viendo cosas muy hardcore, ¿cómo ves a las chicas?

Rhodes: Esa es una buena pregunta. Creo que la pornografía simplemente eliminó todo el misterio de las mujeres hasta el punto en que ya no estaba realmente interesado en ellas. Originalmente, estaba como, sí, quiero ir a citas y esas cosas. Pero cuando comencé a meterme en el porno, simplemente… era… sabes, tuve porno, no necesito eso.

Ling: ¿Cuánto tiempo duró esta adicción al porno?

Rhodes: Diría que fui adicto a la pornografía entre las edades de 11 o 12 años y probablemente de 25 años.

Ling: ¿Cómo te siguió afectando eso más allá de la adolescencia?

Rhodes: Cuando tuve relaciones sexuales por primera vez, me di cuenta rápidamente de que para mantener la excitación tenía que fantasear realmente con la pornografía y [casi] ignoré a la persona frente a mí. Ese fue el mayor indicador de que algo estaba sucediendo.

También tiene este otro efecto llamado eyaculación tardía. Se refiere a un orgasmo que es difícil o imposible de lograr, y eso fue lo principal. No podría tener un orgasmo; Simplemente no podía porque mi cerebro se sentía más atraído por la pornografía que una persona real.

Ling: ¿En qué momento, Alex, te diste cuenta y dijiste “este es un gran problema para mí?”.

Rhodes: Tuve algunas relaciones impactadas como resultado de la adicción a la pornografía. Nunca fui violento en el dormitorio ni nada de eso. Pero se podría decir que, en general, no me interesaba el sexo. No fue tan emocionante para mí. Preferiría la pornografía a mi pareja.

Ling: La pornografía no ha sido clasificada médicamente como una adicción. ¿Por qué crees que es tan adictiva?

Rhodes: Creo que el porno es adictivo simplemente porque está dirigido a nuestra sexualidad y está disponible infinitamente en cualquier momento y en cualquier lugar.

Cada vez que alguien se entera de la adicción a la pornografía, puede descontarla rápidamente porque está pensando en algunos de los movimientos basados en los años 50 o 60; represalias a Playboy y Hustler, y cosas así. No estoy en contra de la representación de alguien desnudo en algún tipo de medio. Ese no es el problema aquí.

El problema es que la pornografía en Internet de hoy no es como la pornografía de tu abuelo. Es completamente diferente de Playboy. Es completamente diferente del porno del pasado y es por eso que es adictivo, porque nuestros cerebros están conectados para consumir la mayor cantidad posible.

Ling: ¿Crees que hay algún tipo de porno que esté bien para las personas? Entrevistamos a una pareja casada que sube videos de sí mismos en situaciones del mundo real simplemente teniendo sexo; cuerpos reales y todo.

Rhodes: ¿Estás hablando del sitio MakeLoveNotPorn?

Ling: Sí. ¿Crees que hay porno que está bien y posiblemente es saludable para las personas?

Rhodes: No creo que el porno sea saludable, pero no tengo la misión de prohibirlo. No estoy en una misión para impulsar la legislación. Creo que es la elección personal de todos si consumirlo o no. Es como los cigarrillos, en mi opinión. Creo que cuanto más use, mayor será el riesgo de adicción y mayor riesgo de sufrir efectos secundarios negativos.

Ling: En muchos estados no hay educación sexual en absoluto. Tienen un mandato de solo abstinencia. Y mucha gente se está educando sobre el sexo a través del porno. ¿Qué tipo de educación sexual crees que deberíamos recibir?

Rhodes: Si no les enseñas a tus hijos sobre el porno, los productores de porno les enseñarán por ti a tus hijos sobre el porno. Ya sea que lo sepas o no. Por lo tanto, es absolutamente esencial que todos los padres, incluso los maestros, cualquier persona, solo avisen a la próxima generación sobre este tema.

Creo absolutamente que esa es mi misión hacer correr la voz. No para obligar a las personas a dejar de usar pornografía, sino al menos para permitirles tomar una decisión informada sobre lo que eligen hacer con sus genitales durante su tiempo libre.

Ling: ¿Qué es NoFap?

Rhodes: En 2011 estaba en línea buscando respuestas sobre por qué no podía hacer nada. Yo era súper ineficaz. Afortunadamente, fui lo suficientemente inteligente como para pasar la escuela. Sin embargo, nunca obtuve calificaciones realmente buenas ni nada de eso. No sé cuánto tiene la culpa de la pornografía u otras cosas.

Pero estaba mirando un estudio de China que mostró que si te abstienes de masturbarte durante una semana, tus niveles de testosterona en el suero sanguíneo subirán si tienes un pene. Entonces, lancé un foro en Reddit y ahí es donde nació NoFap. El concepto era no masturbarse durante una semana o un mes para ver qué pasaría.

Fue realmente solo un terreno experimental, como un laboratorio experimental para que la gente venga y simplemente comparta sus experiencias de no usar pornografía [y] no masturbarse. Para un adicto al porno, es realmente difícil separar el porno de la masturbación. Entonces, si intentaron masturbarse sin pornografía, lo más probable es que fantaseen sobre la pornografía mientras se masturban.

Es muy importante asegurarse de que las personas sepan que este no es un sitio web anti-masturbación. Esto no está en contra de la masturbación. Somos muy pro-sexo. Somos un sitio de escepticismo pornográfico.

Ling: ¿Hay una guía de instrucciones para poder curar la adicción a la pornografía? ¿Puedes curarlo?

Rhodes: En NoFap.com, tenemos un programa al que las personas pueden unirse para ayudarles a dejar la pornografía. Para algunas personas es suficiente. Para muchas personas no lo es. Muchas personas también necesitan ir a ver a un profesional de la salud mental; La adicción a la pornografía podría ser un componente de muchos problemas mentales. No existe [una] solución única para todos.

Este no es un problema solo para hombres. Afecta a las mujeres. Afecta a personas que no se identifican con ningún género. Impacta a los cristianos. Afecta a los ateos. Afecta a los musulmanes. Afecta a republicanos, demócratas. No importa. Tenemos personas de todos los países, todos los continentes del planeta. Hombres, mujeres, todos.

Muchas personas podrían decir: “Oh, adicción a la pornografía, esto tiene que ser como este campamento religioso”, y ese no es el caso. No soy una persona religiosa. Cuando fundé el sitio era ateo.

Ling: ¿Qué pueden hacer los padres que tienen niños con dispositivos móviles en su persona en todo momento, qué pueden hacer?

Rhodes: Bueno, creo que lo más importante que un padre podría hacer es simplemente educar a sus hijos sobre la pornografía, porque siempre hay formas de evitar los filtros [y] barreras que los padres ponen. Incluso si le das a tu hijo un teléfono plegable que no puede acceder a la pornografía, sus amigos pueden mostrársela. Podrían ir a visitar la casa de un amigo. Incluso las escuelas están regalando iPads y computadoras [para niños]. Alguien más podría mostrarles porno.

Es muy probable que su hijo, incluso si su casa es como Fort Knox, siga viendo pornografía en algún momento. No te estoy diciendo que estés de acuerdo con eso. Solo te digo que reconozcas que va a suceder.

Entiendo que es un tema incómodo, ¿verdad? ¿Pero preferirías evitar un poco de incomodidad ahora y preparar a su hijo para toda una vida de incomodidad potencial y malas relaciones y representaciones o puntos de vista poco realistas sobre el sexo? Así que tienes que morder la bala y ser honesto con ellos. Y solo habla de eso.

Por eso estamos aquí ahora, porque la gente no quiere hablar de pornografía. No querían hablar sobre porno hace 20 años y todavía es un tema incómodo para hablar. Deben superar la incomodidad y darse cuenta de que si no le enseñas a tu hijo sobre el porno, los sitios porno le enseñarán a tu hijo sobre el porno por ti.