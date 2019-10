5 cosas que debes saber este 2 de octubre: Crisis política en Perú, empieza la lotería de visas, homenajes a José José y más

Tenemos una serie de datos absurdos en octubre, mes nacional de la pizza en EE.UU. Además, los canguros se convertirán en alimento para mascotas en un programa australiano. Esto es lo que debes hacer para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Crisis política en Perú

Perú vive una crisis sin precedentes: la vicepresidenta Mercedes Aráoz, designada por el Congreso como presidenta en funciones, renunció a su cargo. “Ante la invocación de la Organización de Estados Americanos para que sea el Tribunal Constitucional el que dirima la constitucionalidad de la medida adoptada por el Sr. Martín Vizcarra de disolver el Congreso de la República considero que no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso de la República”, señaló en una carta.

2. NYT: Trump sugirió dispararles a los inmigrantes en las piernas

El presidente Donald Trump sugirió dispararles a los inmigrantes en las piernas para reducir su velocidad al cruzar la frontera con México. Eso lo habría dicho durante una reunión en marzo en la que pidió el cierre de toda la frontera sur de EE.UU., reportó el martes The New York Times. Citando entrevistas con más de una docena de funcionarios involucrados en la Casa Blanca y en otras instancias de la administración, el New York Times, en un extracto del libro Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration, informó que Trump había abandonado la idea al final de la que el Times describió como “semana frenética de furias presidenciales”. Pero también se había centrado en sacar del gobierno a los funcionarios que se habían opuesto a él, una idea ampliamente defendida por el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, en su impulso por una mayor influencia en la política inmigratoria.

3. Florida, sin ciudades santuario

La prohibición de las ciudades santuario en la Florida entró en vigor este martes. ¿Qué significará eso en un estado que los demógrafos estiman, es el hogar de casi 800.000 inmigrantes indocumentados? El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien planteó la prohibición como una promesa de campaña, argumenta que hará que las comunidades sean más seguras al requerir que la policía ayude al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Pero hay un detalle clave: ningún municipio de la Florida se había declarado ciudad santuario antes de que fuera promulgada la ley SB 168. Entonces, el efecto real de la prohibición, más allá del simbolismo político, aún está por verse.

4. Empieza la lotería de visas

Este miércoles podrás entrar al sitio dvlottery.state.gov entre el mediodía, hora de Miami y la misma hora del martes 5 de noviembre de 2019 para participar en la lotería de visas de EE.UU. de 2021. Aquí puedes ver los requisitos que debes cumplir, los países que pueden participar y los que no, y las probabilidades de ganar en la lotería de visas según tu país de origen. Además, antes de empezar a llenar tu participación, te recomendamos que leas estos consejos para no cometer los errores más comunes (y algunos fraudes) a la hora de participar.

5. Homenajes a José José, en medio de disputa familiar

Sin dar una fecha específica ni detalles sobre dónde está el cuerpo de su padre, Sara Sosa, hija menor de José José, dijo en un comunicado que se organizarán dos homenajes al artista mexicano: uno en Miami y otro en Ciudad de México, ciudad natal del cantante. “Mi familia y yo les pedimos paciencia para obtener los detalles de las ceremonias. Todo este proceso ha sido complejo y con una rapidez que no esperábamos”, dice el comunicado. La muerte de José José ha estado rodeada de una disputa familiar entre los hijos de su primer matrimonio, José Joel y Marysol Sosa, y su hija menor, Sara Sosa. Conoce aquí los detalles.

A la hora del café

¡Por fin llegó! Octubre es el mes nacional de la pizza en EE. UU.

Aquí hay algunos hechos absurdos de pizza para alimentar este delicioso mes.

162 récords de calor podrían romperse en Estados Unidos esta semana

¡Otoño está aquí! Es el momento de los suéteres acogedores y las especias de calabaza y … ¡un clima récord de más de 32 grados en todo el país!

Se lanza “Call of Duty: Mobile”

El muy esperado nuevo juego móvil “Call of Duty” fue lanzado este martes, y ya está en el top de las mejores aplicaciones nuevas en el mercado.

Los canguros se convertirán en alimento para mascotas

Los cazadores con licencia en el estado australiano de Victoria ahora podrán disparar a los canguros para usar su carne como alimentos para mascotas, bajo un nuevo plan anunciado este martes.

Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron nuevamente

La pareja volvió a casarse en una ceremonia religiosa en el resort de lujo Montage Palmetto Bluff en Bluffton, Carolina del Sur, según la revista People.

Abre el primer café de cannabis en Estados Unidos

El primer café de cannabis en Estados Unidos abrió sus puertas este martes en Los Ángeles. Se trata de Lowell Farms: A Cannabis Cafe, y será el primer restaurante de tipo “de la granja a la mesa” que destaca la cocina y el cannabis.

La cifra del día

US$ 250.000

Nueva York multará con hasta US$ 250.000 a quien llame “extranjero ilegal” a otra persona.

La cita del día

“Creo que la cosa más valiente que he hecho, bueno, personalmente, es (tomar) la decisión de quedarme en mi matrimonio”.

Hillary Clinton, que se postuló dos veces para presidenta y fue la candidata del Partido Demócrata en 2016, respondió a la pregunta en una entrevista con Amy Robach de ABC en “Good Morning America”.

Y para terminar…

Un carro de comida gira sin control en el aeropuerto de Chicago

Un empleado de American Airlines se las arregló para detener un carro de comida que estaba girando fuera de control, evitando una catástrofe.