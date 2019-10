Hong Kong gira a la violencia: manifestantes parecen ser golpeados por un taxi y un hombre golpeado con sangre

(CNN) — El descontento político de Hong Kong dio otro giro oscuro el domingo cuando un conductor derribó a los manifestantes con un taxi y un hombre fue golpeado con sangre por una turba, según muestra un video.

La violencia tuvo lugar cuando miles salieron a las calles para participar en dos marchas en Kowloon y la isla de Hong Kong para expresar su oposición a una medida reciente que prohíbe a las personas usar máscaras en las reuniones públicas.

La ley, promulgada utilizando los poderes de emergencia del líder Carrie Lam, ha provocado una reacción violenta entre los manifestantes y las preocupaciones sobre la represión de las libertades civiles.

El incidente que involucró al taxi fue uno de los más violentos que la ciudad ha visto durante el movimiento de protesta, que comenzó pacíficamente pero ha visto a los manifestantes usar cada vez más la violencia y el vandalismo. Los disturbios ahora están entrando en su semana 18.

El video subido a las redes sociales muestra uno de los taxis rojos de Hong Kong, conduciendo lentamente en un mar de manifestantes vestidos de negro, girando a la izquierda y acelerando hacia la multitud.

Varias otras imágenes y videos en los medios locales muestran lo que parecen ser las secuelas: un hombre, ensangrentado y maltratado, golpeado y pateado mientras estaba en el suelo junto al taxi. En uno de los videos, se podía ver a algunas personas intentando intervenir para ayudarlo y evitar que la turba lo perjudicara más. Una fuente policial le dijo a CNN que el conductor estaba inconsciente cuando fue rescatado.

CNN no pudo confirmar de inmediato las circunstancias que llevaron a este incidente.

La Autoridad del Hospital de Hong Kong dijo que cuatro personas fueron enviadas al hospital después. Uno fue dado de alta y tres están en estado grave, incluido el taxista, dijo la autoridad del hospital.

La policía de Hong Kong y el departamento de bomberos de la ciudad dijeron que no estaban comentando sobre las imágenes cuando CNN les preguntó.

Las asambleas públicas del domingo no fueron autorizadas por el Gobierno, y la policía utilizó gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersar a los que participaron. Varios fueron arrestados. Se vio a algunos manifestantes arrojando ladrillos y cócteles molotov y prendiendo fuego en la calle.

Hong Kong ha sido sacudido por violentos enfrentamientos y la ciudad ha quedado parcialmente paralizada desde la decisión del gobierno, tomada este viernes por la noche, de usar sus poderes de emergencia de la era colonial para prohibir a las personas usar máscaras en las manifestaciones. Lam dijo que la medida era “necesaria” pero insistió en que no significa que Hong Kong esté en estado de emergencia.

Los opositores políticos de Lam dijeron que la ley era inconstitucional y temen que pueda presagiar más medidas de emergencia, lo que le da una carta blanca efectiva para hacer nuevas leyes según sea necesario en el caso de una severa ruptura del orden público. Sin embargo, las leyes de emergencia no se han probado en los tribunales desde el regreso de Hong Kong a China en 1997 y podrían considerarse inconstitucionales.

El domingo, un juez del Tribunal Superior rechazó un intento de los legisladores prodemocráticos de derogar la ley de emergencia. El 20 de octubre se programó una audiencia para una revisión judicial de la implementación de las medidas de emergencia de la ciudad.

La decisión de Lam, independientemente de su legalidad, provocó furor entre los manifestantes. Desde su promulgación, miden, han destrozado múltiples estaciones de tren, prendieron fuego a las entradas y destruyeron las instalaciones de venta de boletos. Numerosos bancos y tiendas de propiedad de China continental también han sido atacados, al igual que las empresas que expresaron simpatía por China continental. La ley no parece haber disuadido a las personas de usar máscaras, ya que se vio a muchas personas usándolas durante las manifestaciones del fin de semana.

La gran mayoría de las personas que han asistido a las recientes manifestaciones prodemocráticas de la ciudad lo hacen con máscaras para ocultar su identidad porque temen ser arrestadas, atacadas por la policía o que sus empleadores las descubran y las castiguen por su participación. Las máscaras antigás y los respiradores utilizados para proteger contra el gas lacrimógeno, que a menudo usan las autoridades para dispersar reuniones no autorizadas, también se han convertido en algo común.

Lam calificó el vandalismo de este viernes por la noche y la madrugada del sábado como “sin precedentes” y dijo que “los actos extremos de los manifestantes con máscaras son espantosos”.

“Ya no podemos tolerar a los alborotadores que destruyen Hong Kong que apreciamos”, dijo.

Este sábado, la red de ferrocarriles de tránsito masivo de Hong Kong (MTR) suspendió todas sus operaciones por primera vez durante la crisis política, que ahora está entrando en su semana 18. El MTR abrió de manera limitada el domingo.

El viernes por la noche también hubo un segundo manifestante herido con un arma de fuego en un incidente en Yuen Long, el sitio de un ataque contra manifestantes por presuntos gángsters de Triad en julio que se ha convertido en un grito de guerra clave para el movimiento antigubernamental.

La policía dijo que después de que el agente fue aislado por los manifestantes, “cayó al suelo y fue golpeado por el grupo. Ante una seria amenaza para su vida, disparó un tiro en defensa propia. Un manifestante arrojó una bomba de gasolina contra él y su cuerpo estaban en llamas”.

Un video que circula en línea muestra al agente, con una camiseta blanca, levantándose del piso cuando una bomba de gasolina lo golpea y lo envuelve en llamas. El oficial se tambalea hacia adelante y logra extinguir el fuego en su ropa, pero parece muy aturdido. Deja caer su arma y casi es agarrada por un manifestante antes de lanzarse hacia adelante y se las arregla para alejarse de ellos.

La superintendente de policía Yolanda Yu dijo que creía que el disparo en Yuen Long “fue disparado bajo las circunstancias correctas”.

Las autoridades dijeron que un niño de 14 años resultó herido en el tiroteo, y las autoridades del hospital dijeron la madrugada del sábado que el niño recibió un disparo en el muslo izquierdo y estaba en “estado crítico”.

Una marcha de protesta el sábado por la tarde en la isla de Hong Kong atrajo a unos cientos de participantes. Cantaron para que se derogara la ley de máscaras, pero muchos optaron por quedarse en casa, algunos no pudieron llegar allí debido a interrupciones en el transporte, otros no quisieron arriesgarse a no poder salir cuando la policía intervino y realizó arrestos.

Sareena Dayaram, Jo Shelley y Maisy Mok, todos de CNN, contribuyeron reportando.