New York Times: Video falso de Trump disparando y apuñalando a medios y críticos fue reproducido en su resort

Washington (CNN) — Un video inquietante de un falso presidente Donald Trump disparando, agrediendo y apuñalando a sus críticos y a los medios de comunicación fue reproducido en una conferencia celebrada por un grupo pro Trump en su resort de Miami la semana pasada, según imágenes obtenidas por The New York Times.

El video, que se mostró en el Trump National Doral Miami durante una conferencia de tres días celebrada por American Priority, incluye el logotipo de la candidatura de Trump para la reelección 2020 y muestra una serie de memes de internet, informó el diario. Una parte del video, dijo el diario, muestra una cabeza falsa de Trump editada en el cuerpo de un hombre abriendo fuego en la “Iglesia de las Noticias Falsas” contra un grupo cuyas caras fueron editadas para aparecer como un grupo de críticos de Trump y organizaciones de noticias.

Según el Times, el clip termina con Trump clavando una estaca en la cabeza de una persona que tiene el logotipo de CNN como cara antes de pararse y sonreír mientras mira a su alrededor. El clip parece haber sido editado de una escena de la masacre en una iglesia en la película de 2014 Kingsman: The Secret Service, informó el Times.

CNN no puede verificar independientemente el video a partir del domingo por la noche y no ha compartido el contenido del mismo. CNN confirmó que el video fue reproducido en la conferencia y no en el salón principal.

“Lamentablemente, esta no es la primera vez que los partidarios del presidente promueven la violencia contra los medios en un video que aparentemente les resulta entretenido, pero es de lejos el peor. Las imágenes retratadas son viles y horribles”, dijo CNN en un comunicado el domingo por la noche. “El presidente y su familia, la Casa Blanca y la campaña de Trump deben denunciarlo de inmediato en los términos más enérgicos posibles. Cualquier cosa menor equivale a un respaldo tácito de la violencia y nadie debería tolerarlo”.

Tim Murtaugh, portavoz de la campaña de Trump, le dijo a The New York Times que no sabía nada sobre el video. “Ese video no fue producido por la campaña y no toleramos la violencia”, dijo.

El organizador del evento, Alex Phillips, dijo en un comunicado al diario el domingo que el video se reprodujo en la conferencia como parte de una “exhibición de memes”.

“El contenido fue enviado por terceros y no fue asociado ni respaldado por la conferencia a ningún título oficial”, dijo Phillips. “American Priority rechaza toda violencia política y tiene como objetivo promover un diálogo saludable sobre la preservación de la libertad de expresión. Este asunto está bajo revisión”.

La exsecretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, y el hijo del presidente, Donald Trump Jr., tenían previsto hablar en la conferencia, dijo The New York Times. Sanders le dijo al periódico que no vio el video y una persona cercana a Trump Jr. le dijo al diario que él tampoco lo vio.

“Estuve allí para hablar en un desayuno de oración, donde hablé sobre la unidad y sobre unir al país”, dijo Sanders a The New York Times. “No estaba al tanto de ningún video, ni apoyo la violencia de ningún tipo contra nadie”.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) comentó sobre el video el domingo por la noche: “Todos los estadounidenses deberían condenar esta representación de violencia dirigida contra periodistas”.

“La WHCA está horrorizada por un video que se mostró durante el fin de semana en una conferencia política organizada por los partidarios del presidente en el Trump National Doral en Miami. Todos los estadounidenses deberían condenar esta representación de violencia dirigida contra periodistas y opositores políticos del presidente”, dijo Jonathan Karl, presidente de la asociación. “Anteriormente le dijimos al presidente que su retórica podría incitar a la violencia. Ahora lo llamamos a él ya todos los que están asociados con esta conferencia a denunciar este video y afirmar que la violencia no tiene cabida en nuestra sociedad”.