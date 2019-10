Nueva foto muestra a Felicity Huffman en uniforme de prisión mientras cumple 13 días de cárcel por estafa de admisión a la universidad

(CNN) — El público vio por primera vez la vida en la cárcel de la actriz Felicity Huffman con unas fotos y un video tomadas el sábado que la mostraban caminando con el uniforme verde de la prisión.



La estrella de “Desperate Housewives” fue vista con un traje verde oscuro en la prisión federal de baja seguridad en Dublín, California, cinco días después de su condena de dos semanas de prisión por su papel en la estafa de admisión a la universidad.

En las fotos y el video, Huffman lleva gafas, una gorra blanca, zapatillas negras y un reloj en su muñeca derecha.

Huffman se reportó al FCI Dublín el martes y es la primera de más de 30 padres acusados ​​en el caso de comenzar a cumplir una condena de prisión.

La actriz se declaró culpable de conspiración para cometer fraude postal y fraude postal de servicios honestos por pagar 15.000 dólares como parte de un plan para engañar a los puntajes en el examen SAT de su hija.

En última instancia, cumplirá 13 días de prisión pues le acreditaron el día que pasó bajo custodia federal después de ser arrestada en marzo, según un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones. También fue sentenciada a un año de libertad supervisada, se le ordenó hacer 250 horas de servicio comunitario y a pagar una multa de 30.000 dólares.

“En mi desesperación por ser una buena madre, me convencí de que creía que todo lo que estaba haciendo era darle a mi hija una oportunidad justa”, dijo Huffman en una carta al tribunal. “Veo la ironía en esa declaración ahora porque lo que he hecho es lo contrario de lo justo. He violado la ley, he engañado a la comunidad educativa, he traicionado a mi hija y le he fallado a mi familia”.

En el tribunal durante su sentencia, Huffman se disculpó con el juez, sus hijas y su esposo, el actor William H. Macy.

“Estoy profundamente avergonzada de lo que he hecho”, le dijo al juez. “Al final del día tuve que tomar una decisión. Podría haber dicho ‘no'”.

Huffman también hizo eco de ese sentimiento en una declaración emitida a los medios, diciendo: “No hay excusas ni justificaciones para mis acciones. Punto”.

“Y especialmente quiero disculparme con los estudiantes que trabajan duro todos los días para ingresar a la universidad, y con sus padres que hacen enormes sacrificios para apoyar a sus hijos”, dijo en su declaración.

La institución correccional federal en Dublín se considera una prisión de “baja seguridad” con 1.235 reclusas en el condado de Alameda, a unos 56 kilómetros de San Francisco.

Hasta ahora, 10 padres que se declararon culpables de fraude de conspiración han sido condenados por sus roles en la estafa de admisión a la universidad.

Los castigos han variado desde cinco meses en prisión para Agustin Huneeus Jr., quien participó en los aspectos de trampa y pruebas de reclutamiento de atletas del plan, hasta ni un día de prisión para Peter Jan Sartorio, quien pagó 15.000 para que se corrigieran las respuestas en el examen de su hija.

