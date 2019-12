El nuevo mensaje de los demócratas sobre el juicio político: expulsar a Trump ya

(CNN) — Los demócratas están inyectando un nuevo argumento urgente en su campaña de destitución que ya se mueve rápidamente: el presidente Donald Trump plantea una amenaza tan flagrante para la república que no hay tiempo que perder.

Su gámbito emergente está impulsando a los defensores republicanos de Trump, que han luchado durante mucho tiempo para unirse en torno a una estrategia coherente propia, para lanzar un nuevo contraataque, advirtiendo que la prisa por condenar al presidente demuestra que el caso demócrata es superficial y está políticamente motivado. El propio presidente pareció contradecir esa defensa el jueves por la mañana, tuiteando, “si me van a acusar, háganlo ahora, rápido, para que podamos tener un juicio justo en el Senado, y para que nuestro país pueda volver a los negocios”.

El enfrentamiento sobre el tiempo surgió de la primera audiencia de la Comisión Judicial de la Cámara el miércoles, que cambió el debate de los hechos específicos de la supuesta irregularidad de Trump a las consecuencias constitucionales apropiadas que debería enfrentar.

La disputa sobre qué tan rápido ir y sobre el alcance del caso de juicio político demócrata se extendió, en términos mucho más civiles y respetuosos que los amargos intercambios entre legisladores, en un debate entre cuatro reconocidos profesores de derecho a los que se les pidió que testificaran ante el comité sobre la mecánica y las justificaciones de la acusación.

Tres de los cuatro, que fueron invitados por los demócratas, estuvieron de acuerdo en que las transgresiones del presidente ya eran lo suficientemente severas como para justificar la última sanción política del juicio político. El cuarto, un invitado republicano, instó a los demócratas a reducir la velocidad y agotar todo el alcance de la ley para exigir el testimonio de testigos clave antes de presentar un caso a la nación de que Trump debería ser removido.

La controversia sobre si los demócratas se están apresurando para juzgar a Trump ofrece a ambas partes nuevas opciones estratégicas en una colisión cada vez más virulenta sobre si Trump abusó de su poder al presionar a Ucrania por favores antes de las elecciones de 2020 y una forma de comprimir un caso repleto de detalles abrumadores, desconocidos actores extranjeros y principios profundos de gobernanza en una narrativa comprensible.

Y le da a cada lado una medida de cobertura constitucional para los factores menos elevados que realmente están dando forma a sus cálculos: la tolerancia del público para un duelo de juicio político extendido y su impacto en las elecciones de 2020.

“¿Están listos?”, le preguntó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a su asamblea el miércoles, preparando el escenario para un calendario acelerado que podría ver a Trump acusado por toda la Cámara antes de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

Pelosi también está tomando en silencio la temperatura de su asamblea antes de tomar una decisión final sobre el juego final del proceso de la Cámara, y cuán ampliamente dibujar los artículos de juicio político, informó el miércoles Manu Raju de CNN. La presidenta de la Cámara dio luz verde a la Comisión Judicial para que presente cargos de juicio político contra Trump.

Pelosi dijo este jueves en conferencia de prensa que los demócratas procederán con los cargos de juicio político contra el presidente Trump.

“Los hechos son indiscutibles. El presidente abusó de su poder para su propio beneficio político personal a expensas de nuestra seguridad nacional al retener la ayuda militar y una reunión crucial de la Oficina Oval a cambio del anuncio de una investigación sobre su rival político”, dijo Pelosi .

“Hoy, le pido al presidente (de la Comisión judicial) que formule cargos de juicio político”, agregó. “El presidente no nos deja otro remedio que actuar porque está tratando de corromper una vez más las elecciones para su propio beneficio”.

En la audiencia del miércoles, el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, advirtió en términos cada vez más graves que los demócratas no tenían más remedio que actuar rápidamente contra el presidente para proteger a la nación.

“Si no actuamos para mantenerlo bajo control ahora, es casi seguro que el presidente Trump intentará nuevamente intervenir en las elecciones para su beneficio personal y político”, advirtió el demócrata de Nueva York, rechazando implícitamente un argumento republicano de que el destino de Trump debe dejarse a los votantes que decidan esto cerca de las elecciones de noviembre de 2020.

Pero el representante de Georgia Doug Collins, el principal republicano en la Comisión, se basó en la urgencia de los demócratas de enmarcar lo último en una secuencia desconcertante de defensas republicanas de Trump, la mayoría de las cuales han evitado un patrón dañino de hechos sobre su conducta.

“Quieren hacerlo antes de fin de año: ‘tenemos miedo de las elecciones, que perderemos nuevamente'”, dijo, parafraseando una supuesta justificación demócrata por acusar a Trump rápidamente para evitar una supuesta reacción de los votantes.

“El reloj y el calendario son lo que impulsa el juicio político”, advirtió Collins. “No los hechos”.

Experto advierte contra la destitución ‘rápida’

Las críticas republicanas de que los demócratas están pasando demasiado rápido por un proceso que ellos mismos han tratado de obstruir a cada paso es falso, y plantea la pregunta de por qué Nadler no exigió que se unieran a los demócratas para forzar el material clave que la Casa Blanca está tratando de mantener oculto.

Pero este enfoque al menos ofrece más lastre intelectual que cualquier defensa de juicio político anterior del Partido Republicano, según lo expuesto por el testigo de la minoría en la audiencia, Jonathan Turley.

El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington argumentó que las acciones de Trump, supuestamente retener la ayuda militar para obligar a Ucrania a investigar a Joe Biden, no fueron imputables. Pero no descartó que una investigación de destitución extendida eventualmente pudiera encontrar un caso por el cuál debería responder.

Y criticó a los demócratas por no utilizar los tribunales y el alcance total de la ley para forzar el testimonio de testigos clave y obtener documentos que la Casa Blanca se ha negado a proporcionar.

“Las acusaciones requieren un cierto período de saturación y maduración. Es decir, el público tiene que ponerse al día”, dijo Turley, argumentando que una acusación “rápida y estrecha” crearía un precedente peligroso para futuras presidencias.

“No estoy prejuzgando lo que sus registros mostrarían”, dijo.

“Pero si apresuran esta impugnación, van a dejar atrás la mitad del país”, dijo Turley, argumentando que la impugnación era una tarea tan solemne que cada plomo debe ser llevado a tierra para convencer al pueblo estadounidense de que es apropiado dar un paso tan draconiano al corazón de la democracia estadounidense.

“Este no es un artículo de compra por impulso. Estás tratando de eliminar a un presidente de los Estados Unidos debidamente elegido”.

El enfoque de Turley tiene más credibilidad constitucional que los esfuerzos republicanos anteriores para desacreditar la investigación como un engaño partidista o para adoptar la corriente de información errónea de Trump diseñada para crear dudas sobre hechos dañinos en la mente de los votantes, incluida la afirmación difícil de creer que él retiró la ayuda a Ucrania por una preocupación de larga data sobre la corrupción.

También era más creíble que el reclamo burlón de la campaña de Trump en un correo electrónico el miércoles de que la audiencia, sobre un tema constitucional vital que debería considerarse con toda la debida seriedad, fue “una siesta”.

Esta nueva defensa también podría surgir como una opción para los republicanos que quieren votar para absolver a Trump por razones políticas en un juicio en el Senado, pero que se irritan ante los argumentos histéricos de sus colegas de la Cámara, incluida la idea de que Ucrania realizó un gran esfuerzo al estilo de Rusia interferir en las elecciones de 2016.

“Vivimos en una dictadura”

Los demócratas usaron a sus testigos para pintar una imagen de los abusos de poder por parte de Trump de proporciones tan asombrosas que su eliminación inmediata es la única forma de asegurar la democracia de Estados Unidos.

Los tres profesores de derecho convocados por la mayoría acordaron que Trump había cometido múltiples delitos procesables, en la comisión del esquema de Ucrania y obstruyendo al Congreso al encubrirlo.

“La evidencia revela que un presidente que utilizó los poderes de su cargo para exigir que un gobierno extranjero participara en socavar a un candidato en competencia para la presidencia”, dijo Pamela Karlan, profesora de derecho de Stanford.

El profesor de derecho de Harvard, Noah Feldman, advirtió: “Si no podemos acusar a un presidente que abusa de su cargo para su ventaja personal, ya no vivimos en una democracia”.

“Vivimos en una monarquía o vivimos bajo una dictadura. Es por eso que los autores crearon la posibilidad de un juicio político”.

El profesor de derecho de la Universidad de Carolina del Norte, Michael Gerhardt, argumentó que los intentos del presidente de frustrar la investigación de juicio político por parte de Trump habían alcanzado niveles históricos.

“En esta situación, la obstrucción a gran escala de esas citaciones creo que torpedea la separación de poderes”, dijo.

“Por lo tanto, su único recurso es, en cierto sentido, proteger sus prerrogativas institucionales, y eso incluiría la destitución”.

Si bien el informe de la Comisión de Inteligencia de la Cámara publicado el martes subrayó el ángulo de obstrucción como una justificación para el juicio político, los demócratas hasta ahora se han centrado principalmente en los hechos del esquema de política exterior del presidente para presionar al gobierno de Ucrania.

Pero la negativa general de la Casa Blanca a cumplir con 71 solicitudes demócratas de documentos, revelados en el informe, y su bloqueo del testimonio de funcionarios clave de la Casa Blanca está fortaleciendo el caso de obstrucción y presenta una oportunidad para presentar un caso más completo a los estadounidenses.

Los líderes del partido han advertido que no están dispuestos a permitir que la Casa Blanca extienda el drama de juicio político durante los muchos meses que conllevarían múltiples desafíos legales.

También hay una motivación política: el deseo de Pelosi de enviar rápidamente el destino de Trump al Senado se ve como un esfuerzo para centrar el enfoque político en el intento de los demócratas de expulsar a Trump en las urnas el próximo año que comienza con las asambleas de Iowa en febrero.

El colaborador de CNN e historiador presidencial, Timothy Naftali, sugirió que los demócratas deberían llamar al engaño republicano y exigir cooperación para obtener los testigos y la evidencia que Turley dijo que deberían desear.

Los demócratas deberían decir “‘estos son los agujeros’ y decirle al presidente Trump” queremos que tenga la oportunidad de defenderse “y él dirá” no “, sospecho”, dijo Naftali, profesor de historia de la Universidad de Nueva York.

“Si el pueblo estadounidense piensa que la prisa tiene que ver con las primarias de New Hampshire y no con el problema de obtener documentos de la Casa Blanca, no van a entender la gravedad de esto”.