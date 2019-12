Las 5 cosas que debes saber este 5 de diciembre: El “regalo” de Corea del Norte

(CNN Español) — ¿Qué mensaje envía Corea del Norte con el “regalo” anunciado a Estados Unidos? Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño se sentaron juntos, por primera vez desde que se firmó la paz, para conversar con CNN. Además, recomendaciones para una vida longeva. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad. Suscríbete al newsletter

1

El “regalo de Navidad” de Corea del Norte

Corea del Norte enviará un “regalo de Navidad” a Estados Unidos, pero lo que contenga el presente dependerá del resultado de las conversaciones en curso entre Washington y Pyongyang, advirtió un alto funcionario. ¿Es una señal de que Corea del Norte podría reanudar las pruebas de misiles de larga distancia? En tanto, se acerca el plazo de fin de año para las negociaciones nucleares con el gobierno de Trump.

2

Lo que dicen expertos legales sobre Trump

Tres académicos legales argumentaron el miércoles, en la primera audiencia de juicio político de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, que la conducta sin precedentes del presidente Donald Trump evidencia la comisión de delitos. Las audiencias se realizaron en medio de protestas y repetidos obstáculos procesales lanzados por los republicanos, que se manifestaron contra los procedimientos de juicio político.

3

Así ven Santos y Timochenko a Colombia

“Las protestas de hoy que estamos viendo en Colombia en cierta forma tienen que ver con que la gente hoy se siente mucho más libre de lo que se sentían antes”, aseguró el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a Carmen Aristegui. En la entrevista, Santos estuvo acompañado por el exlíder de la guerrilla de las FARC —hoy un partido político— Rodrigo Londoño, quien se refirió a los cambios que el país necesita a partir del proceso de paz: “Firmamos las bases mínimas para una solución política al conflicto interno que estaba viviendo Colombia y a partir de ahí comenzar las transformaciones”.

4

Grupo antiterrorista en Bolivia

El Ministerio de Gobierno y la Policía de Bolivia revelaron el Grupo Antiterrorista (GAT) en La Paz, con el fin de “desarticular acciones subversivas” en el país, dijo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. No obstante, el comandante de la Policía, Rodolfo Montero, especificó que el nuevo grupo de élite “estará destinado a desarticular a los grupos de extranjeros que entrenaron para sembrar el terror a los ciudadanos”, indicó la Agencia Boliviana de Información. ¿Qué hay que saber sobre esta iniciativa? Te lo explicamos.

5

Enorme cascada preocupa a los científicos

Grietas en la capa de hielo de Groenlandia produjeron lo que pudo haber sido la cascada más alta del mundo, incrementando la preocupación de los expertos por el aumento del nivel del mar. Científicos de la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña, registraron el fenómeno extraordinario mediante drones aéreos.





A la hora del café

Reducir el colesterol a temprana edad previene problemas cardíacos

Un estudio publicado por la revista médica The Lancent, reveló que el grupo con mayor riesgo de problemas cardíacos relacionados con el colesterol no HDL son personas menores de 45 años. Según la Clínica Mayo, el colesterol no HDL incluye los tipos de colesterol malo. Si los menores de 45 años reducen los niveles de este parámetro, reducirán de 29% al 6% las posibilidades de enfermarse del corazón.

Alarga tu vida y mejora tu salud imitando a los más longevos y sanos del planeta

Tomando algunas sugerencias de las zonas azules, aquellos lugares en el mundo donde la gente vive más sana y es más longeva, tú también puedes vivir por más tiempo. Estos son algunos consejos.

La cifra del día

US$ 185.000

Una mujer que mintió en su currículo y falsificó referencias “brillantes” para conseguir un trabajo bien remunerado con un gobierno regional en Australia fue condenada a al menos un año de prisión. Veronica Hilda Theriault, de 46 años, fue condenada por fraude, deshonestidad y abuso de cargos públicos, en relación con su solicitud, de 2017, para el cargo de directora de Información, que venía con un salario anual de US$ 185.000.

La cita del día

“Fue divertido cuando dije que el tipo era hipócrita”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con enojo el miércoles al video que muestra a líderes mundiales, incluyendo al primer ministro de Canadá, Justin Trudeu, aparentemente bromeando sobre el mandatario de EE.UU. Trump llamó a Trudeau una persona “hipócrita”, antes de agregar: “Sinceramente, Trudeau es un buen tipo”.

Y para terminar…

La nueva atracción de Star Wars permite que te unas a la Resistencia

La esperada atracción “Star Wars: Rise of the Resistance” o “El auge de la Resistencia” se estrenará en diciembre en el parque Star Wars: Galaxy’s Edge, en Hollywood Studios, de Walt Disney World, en Orlando, Florida. En enero, abrirá una versión igual en Disneyland en California.