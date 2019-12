¿Por qué a algunas personas les da más resaca que a otras? (La explicación científica del guayabo, la cruda, la caña…)

(CNN) — ¿Noche de copas? Probablemente estés lidiando con la veisalgia en este momento.

Más comúnmente conocido como resaca, este desagradable fenómeno ha perseguido a la humanidad desde que nuestros antepasados descubrieron por primera vez la fermentación.

Esas sensaciones desagradables que provocan vértigo, sudor frío y vómitos después de una noche ruidosa son parte del intento de tu cuerpo de protegerse de las lesiones después de consumir bebidas alcohólicas en exceso.

Tu hígado está trabajando para descomponer el alcohol que consumiste para que tus riñones puedan eliminarlo lo antes posible. Pero en el proceso, las reacciones inflamatorias y metabólicas de tu cuerpo te van a deprimir con una resaca.

Desde que las personas sufren de resaca, han buscado en vano una cura. Los juerguistas tienen acceso a una variedad de compuestos, productos y dispositivos que pretenden aliviar el dolor.

Pero hay muchas pretensiones y no muchas pruebas. La mayoría no ha sido respaldada por la ciencia en términos de utilidad para el tratamiento de la resaca, y a menudo sus efectos no parecen coincidir con lo que los científicos saben sobre la biología de la resaca.

Trabajando horas extras para despejar el alcohol

Las resacas están prácticamente garantizadas cuando bebes demasiado. La cantidad varía de persona a persona según los factores genéticos, así como también si hay otros compuestos que se formaron junto con etanol en el proceso de fermentación.

En el transcurso de una noche de consumo excesivo de alcohol, tu nivel de alcohol en la sangre continúa aumentando. Tu cuerpo trabaja para descomponer el alcohol, que se consume como etanol en la cerveza, el vino o las bebidas espirituosas, formando radicales libres de oxígeno dañinos y acetaldehído, un compuesto dañino. Cuanto más tiempo permanecen el etanol y el acetaldehído, más daño pueden causar a tus membranas celulares, proteínas y ADN, por lo que las enzimas de tu cuerpo trabajan rápidamente para metabolizar el acetaldehído a un compuesto menos tóxico, el acetato.

Con el tiempo, tus niveles de etanol caen a través de este proceso metabólico natural. Dependiendo de cuánto hayas consumido, es probable que experimentes una resaca ya que el nivel de etanol en la sangre vuelve lentamente a cero. Tu cuerpo despeja los altos niveles de alcohol circulante, al mismo tiempo que intenta protegerse de los efectos del alcohol.

Los científicos tienen un conocimiento limitado de las principales causas de la resaca. Pero sí saben que las respuestas del cuerpo incluyen cambios en los niveles hormonales para reducir la deshidratación y el estrés celular. El consumo de alcohol también afecta una variedad de sistemas neurotransmisores en el cerebro, incluidos el glutamato, la dopamina y la serotonina. La inflamación aumenta en los tejidos del cuerpo, y las bacterias intestinales saludables en tu sistema digestivo también reciben un golpe, promoviendo el intestino permeable.

En total, la combinación de todas estas reacciones y mecanismos de protección activados por tu sistema da lugar a la experiencia de una resaca, que puede durar hasta 48 horas.

Tu miseria probablemente tiene compañía

Beber y socializar son actos culturales, y la mayoría de las resacas no ocurren de manera aislada. Los seres humanos son criaturas sociales y existe una alta probabilidad de que al menos otro individuo sienta lo mismo que tú la mañana siguiente a la noche anterior.

Cada sociedad tiene reglas diferentes con respecto al consumo de alcohol, que pueden afectar la forma en que las personas ven el consumo de alcohol dentro de esas culturas. Beber es a menudo valorado por su efecto relajante y por promover la sociabilidad. Por lo tanto, es común ver alcohol en eventos de celebración, reuniones sociales y fiestas navideñas.

En Estados Unidos, el consumo de alcohol es ampliamente aceptado por la cultura dominante, que incluso puede promover comportamientos que involucran el consumo excesivo. No debería sorprendernos que el exceso de indulgencia vaya de la mano con estos eventos sociales de celebración, y que lleve a la resaca algunas horas después.

Las reacciones de tu cuerpo a la alta ingesta de alcohol y el período de recuperación también pueden influir en el estado de ánimo. La combinación de fatiga que experimenta la privación del sueño y las reacciones de estrés hormonal, a su vez, afectan tus respuestas y comportamiento neurobiológicos. A medida que tu cuerpo intenta repararse, es más probable que te irrites, te agotes fácilmente y no quieras nada más que quedarte solo. Por supuesto, tu productividad en el trabajo recibe un golpe dramático el día después de una noche de consumo excesivo de alcohol.

Cuando todo está dicho y hecho, tú eres la causa de tu propio dolor de resaca, y eres quien debe pagar por toda la diversión de la noche anterior. Pero en poco tiempo, olvidarás lo insoportable que fue tu última resaca. Y muy pronto puedes convencerte de hacer las cosas que juraste que nunca volverías a hacer.

Acelerar la recuperación

Si bien los farmacólogos como nosotros entendemos un poco sobre cómo funcionan las resacas, todavía nos falta un remedio verdadero.

Innumerables artículos describen una variedad de alimentos, cafeína, reposición de iones, bebidas energéticas, suplementos herbales que incluyen tomillo y jengibre, vitaminas y “remedios de resaca” como formas de prevenir y tratar la resaca. Pero la evidencia no está realmente allí de que ninguno de estos funcione de manera efectiva. Simplemente no están científicamente validados o bien reproducidos.

Por ejemplo, la raíz de Kudzu (Pueraria lobata), una opción popular para remedios contra la resaca, se ha investigado principalmente por sus efectos en la reducción del estrés y la resaca mediada por el alcohol. Pero al mismo tiempo, la raíz de Kudzu parece inhibir las enzimas que descomponen el acetaldehído, lo cual no es una buena noticia, ya que deseas eliminar ese acetaldehído de tu sistema rápidamente.

Para llenar este vacío de conocimiento, nuestro laboratorio está trabajando con colegas para ver si podemos encontrar evidencia científica a favor o en contra de posibles remedios para la resaca. Nos hemos centrado en los beneficios de la dihidromiricetina, una medicina herbal china que actualmente está disponible y formulada como un suplemento dietético para la reducción o prevención de la resaca.

La dihidromiricetina parece hacer su magia al mejorar el metabolismo del alcohol y reducir su subproducto tóxico, el acetaldehído. A partir de nuestros hallazgos en modelos de ratones, estamos recopilando datos que respaldan la utilidad de la dihidromiricetina para aumentar la expresión y la actividad de las enzimas responsables del metabolismo del etanol y el acetaldehído en el hígado, donde el etanol se descompone principalmente. Estos hallazgos explican una de las varias formas en que la dihidromiricetina protege al cuerpo contra el estrés por alcohol y los síntomas de la resaca.

También estamos estudiando cómo esta mejora del metabolismo del alcohol produce cambios en los comportamientos de consumo de alcohol. Anteriormente, se descubrió que la dihidromiricetina contrarresta el efecto de relajación del consumo de alcohol al interferir con neurorreceptores particulares en el cerebro; los roedores no se intoxicaron y, en consecuencia, redujeron su consumo de etanol. A través de esta combinación de mecanismos, esperamos ilustrar cómo la DHM podría reducir las desventajas del consumo excesivo de alcohol más allá de la resaca temporal, y potencialmente reducir el comportamiento de bebida y el daño asociado con el consumo excesivo de alcohol.

Por supuesto, limitar el consumo de alcohol y sustituir con agua muchas de esas bebidas durante una salida nocturna es probablemente el mejor método para evitar una resaca dolorosa. Sin embargo, para aquellos momentos en que una bebida alcohólica lleva a más que unas cuantas, asegúrate de mantenerte hidratado y descansar. Tu mejor apuesta para una recuperación más suave es probablemente una combinación de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno, Netflix y un poco de tiempo de inactividad.

Daryl Davies es profesor de Farmacia Clínica, Joshua Silva es candidato a Ph.D. en Terapéutica Clínica y Experimental, y Terry David Church es profesor asistente de Ciencias Regulatorias y de Calidad en la Universidad del Sur de California.