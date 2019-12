Una periodista deportiva intentó llamar y enviar mensajes de texto a su esposo antes de un accidente aéreo fatal. Él no pudo contestar

sports reporter killed in plane crash

(CNN) — El esposo de una periodista deportivo que murió el sábado en un accidente aéreo de Louisiana dice que su esposa intentó comunicarse con él antes del accidente, pero que nunca pudo responder, informa Sports Illustrated.



Steven Ensminger, Jr., esposo de la periodista deportiva Carley McCord e hijo del coordinador ofensivo de LSU Steve Ensminger, habló con un reportero de Sports Illustrated en mensajes de texto después de la muerte de su esposa en el accidente que mató a otros cuatro y dejó a una persona en estado crítico.

MIRA: Accidente de avión cerca del aeropuerto de Louisiana deja al menos 5 personas muertas, dicen las autoridades

Ensminger le dijo a Sports Illustrated que se perdió una llamada y un mensaje de texto de McCord la mañana del accidente. “No tenía mi teléfono y ella me envió un mensaje diciendo que me amaba”, dijo a Sports Illustrated. “Es, por mucho, el mayor dolor, angustia y terror y el momento más oscuro de mi vida y, sinceramente, no sé cuánto durará porque todavía no lo creo. No quiero creerlo”.

El avión no hizo ninguna llamada de socorro antes del accidente, dijo Bruce Landsberg, vicepresidente de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte durante una conferencia de prensa el domingo.

El avión despegó y alcanzó los 900 pies antes de comenzar un “giro descendente a la izquierda”, dijo Landsberg. El control de tráfico aéreo emitió una alerta de baja altitud cuando el avión alcanzó los 700 pies, según Landsberg.

Los testigos informan que el avión hizo un empinado giro a la izquierda y luego golpeó las líneas eléctricas, dijo Jennifer Rodi, investigadora a cargo de la NTSB.

‘Ella era mi todo’

McCord era reportera deportiva en la televisión WDSU en Nueva Orleans. Ella fue anfitriona en el juego para los New Orleans Saints y los New Orleans Pelicans. Los equipos recordaron la “personalidad infecciosa” de McCord en una declaración conjunta.

El afligido esposo también dijo que su padre lo llamó una hora antes del partido entre LSU y Oklahoma en el Atlanta Peach Bowl el sábado después del accidente para brindar su apoyo.

MIRA: Un niño de 11 años se suicida por broma en mensaje de texto

“La única voz que me llamó por teléfono que fue clara, fuerte, solidaria y segura mientras estaba acostado en esa cama fue mi padre justo antes de que saliera a hacer calentamiento”, escribió Ensminger en mensajes de texto a Sports Illustrated. “Apenas podía hablar. No podía contenerme y él dijo: ‘Hijo, superarás esto, es lo que hacemos. Enfrentamos los momentos más oscuros de nuestras vidas y es lo que hacemos, lo superamos. Y te cuidaré y estaré allí para que te mantengas fuerte. Eres mi único hijo, y mi tocayo y te amo y puedo prometerte que superaremos esto”.

Ensminger también le dijo a Sports Illustrated que había planeado llevar a su esposa a Atlanta para el juego, pero que no pudo salir del trabajo. Es un operador químico en una instalación de nitrógeno en el río Mississippi en Louisiana.

MIRA: Este hombre quedó paralizado tras un accidente; ahora puede volver a caminar gracias a un implante

Ensminger habló con CNN el domingo sobre un mensaje de texto sobre su pérdida. “No puedo pensar en palabras. Ella era mi todo. Ella amaba con tanta fuerza”, escribió en el texto. “Es muy difícil y duele demasiado. Solo la quiero aquí conmigo. Eso es todo lo que quiero. ¡Ella es y será para siempre mi mundo!”

Amir Vera de CNN, Alta Spells, Melissa Alonso y Shawn Nottingham contribuyeron a este informe.