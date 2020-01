5 cosas para este 2 de enero: Nuevas leyes en EE.UU.

La marihuana para usos recreativos ya es legal en Illinois. Además, te contamos el caso del estudiante inmigrante guatemalteco cuya detención causó una gran movilización en su escuela. Y también, las predicciones para 2020 que fallaron terriblemente. Esto es lo que debes saber para comenzar el año. Primero la verdad. Suscríbete al newsletter.

1. Final feliz para un inmigrante guatemalteco

Mario Aguilar, un joven de 18 años detenido desde septiembre por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), fue liberado el martes por un juez que le otorgó asilo. El caso de Aguilar suscitó el apoyo de estudiantes y maestros de la comunidad de Wilbur Cross High School en New Haven, Connecticut, que rechazaron las acusaciones de que el joven estaba bajo la influencia de lo que pudo ser alcohol, drogas o medicamentos, luego de que Aguilar chocara contra un automóvil estacionado. Los maestros del joven guatemalteco le enviaron las tareas al lugar donde se encontraba detenido para que no se atrasara en sus estudios, pero nunca le fueron entregadas. ICE tiene 30 días para decidir si apelará la decisión del juez. De hacerlo, los procedimientos podrían continuar hasta por un año.

2. El futuro que nunca fue y otras terribles predicciones

¿Dónde pensamos que estaríamos en 2020? Según varios científicos y futurólogos, ya habríamos aterrizado en Plutón y los robots ya deberían estar lavando la ropa. Ah, y todos estaríamos viviendo hasta los 150 años. CNN rastreó archivos para descubrir qué pudo haber sido, y se encontró con algunas de esas personas que pronosticaron cómo sería la vida en este tiempo.

3. Nuevas leyes en EE.UU.

Una ola de nuevas leyes implementará cambios grandes y pequeños en Estados Unidos, muchos de ellos desde el 1 de enero. El salario mínimo aumentará (en algunos lugares se incrementará hasta US$ 15 por hora); entrará en vigencia de la Ley de Privacidad del Consumidor de California; la marihuana para fines recreativos ya es legal en Illinois; la flexibilización de plazos en algunos estados permite presentar más demandas por delitos de abuso sexual; los ciclistas de Oregon no tendrán que seguir las mismas señales que los vehículos motorizados; las personas de raza negra podrán usar su cabello natural en California sin restricción alguna. Conoce estas y otras leyes, aquí.

4. Lo que sabemos de la tensión entre Bolivia, México y España

Mes y medio después de la renuncia del presidente Evo Morales a su cargo, la crisis política que comenzó en Bolivia se trasladó al ámbito diplomático con México y terminó involucrando a España, en una serie de acusaciones cruzadas entre los tres gobiernos, declaraciones de persona non grata y órdenes de expulsión de varios diplomáticos. ¿Cómo llegamos aquí?

5. Propósitos de Año Nuevo

Posiblemente, tus propósitos de Año Nuevo incluyan comer mejor, hacer más ejercicio o perder peso. Pero ¿cómo podemos cumplir todo lo que nos proponemos sin desfallecer en el intento? Aquí te mostramos algunos consejos para comenzar de la mejor manera posible estos doce meses.

A la hora del café

20 cosas que esperar en 2020

¡Bienvenido al 2020! Recopilamos al menos 20 cosas buenas, interesantes o notables que sucederán este año. Anótalas en tu calendario.

Conoce al científico que quiere viajar en el tiempo

Más allá del cine, hay científicos de la vida real que intentan cumplir el sueño de viajar en el tiempo. Uno de ellos es Ron Mallett, un astrofísico que busca volver al pasado por una razón muy especial.

Mariah Carey es la “reina de las cuatro décadas”

Mariah Carey es la primera artista en encabezar las listas de Billboard en cuatro décadas distintas, gracias a su clásico navideño “All I Want For Christmas Is You”, de 1994.

La cifra del día

US$ 115.000 millones

Jeff Bezos, fundador de Amazon, ocupó el primer lugar en el último día del Índice de multimillonarios Bloomberg de 2019 con un patrimonio neto estimado de US$ 115.000 millones.

La cita del día

“El amor nos hace pacientes. Muchas veces perdemos la paciencia, incluso yo, y me disculpo por el mal ejemplo de ayer”.

El papa Francisco al disculparse en su primera homilía del año, después de que el martes le propinara un manotazo a una mujer que lo jaló hacia ella.

Y para terminar…

Rescate animal

Un médico de Tampa Bay, Florida, que regresaba a casa, reaccionó con rapidez para salvar al perro de su vecino, después de que la correa del animal se atascara en un elevador en movimiento.