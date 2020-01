Marina Fernández: el príncipe Enrique es nadie en el camino a la corona 3:01

Londres (CNN) — Enrique y Meghan registraron su marca ‘Sussex Royal’ en la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido.



Según el sitio web del organismo gubernamental, el duque y la duquesa de Sussex solicitaron la marca comercial, que se aplicará a los bienes y servicios que van desde material impreso hasta ropa a partir de junio.

Los derechos de autor fueron aprobados por la oficina y publicados en su sitio web el 19 de diciembre. Se aplican tanto al nombre ‘Sussex Royal’ como a su organización benéfica ‘The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex’.

El sello abarca cientos de artículos en las categorías de material impreso, ropa, campañas, recaudación de fondos de caridad, educación y servicios de atención social.

Las marcas registradas duran 10 años en Reino Unido.