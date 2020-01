Las 5 cosas que debes saber este 20 de enero: Guaidó se reunirá con Mike Pompeo en Colombia

El juicio político contra Trump prende motores en el Senado. Guaidó desafía a Maduro. El duque y la duquesa de Sussex ya no son miembros activos de la realeza. ¿Es cierto que este lunes es el día más triste del año? Además: una bola de fuego en Puerto Rico captada en video. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad. Suscríbete al newsletter

1. Guaidó desafía a Maduro y verá a Pompeo

El líder de la oposición venezolana desafió la prohibición de viajar impuesta por el régimen de Nicolás Maduro en enero de 2019, y el domingo llegó a Bogotá donde fue recibido por el presidente de Colombia Iván Duque. Allí, según el mandatario colombiano, Juan Guaidó participará este lunes en la Cumbre Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, reunión en la que se tiene prevista la presencia de Mike Pompeo, secretario de Estado de EE.UU.

2. Enrique y Meghan tendrán que reembolsar millones

El duque y la duquesa de Sussex ya no usarán los títulos de “su alteza real”, según un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham el sábado. En dicha comunicación se conocieron algunos detalles del acuerdo sin precedentes en la familia real británica. Por ejemplo, Enrique y Meghan, al no ser miembros activos de la realeza, tendrán que reembolsar los fondos provenientes de los contribuyentes usados en la renovación de su residencia oficial: cerca de US$ 3 millones. ¿Qué significa todo esto? Te contamos aquí.

3. Empieza el juicio político

El juicio contra el presidente Donald Trump empieza este martes en el Senado. Estará encabezado por el presidente de la Corte Suprema de EE.UU., John Roberts. Hasta el momento no se sabe si se admitirán nuevas pruebas para el juicio. El mandatario estadounidense enfrenta cargos por abuso de poder y obstrucción del Congreso. Cabe mencionar que durante la fase de investigación en la Cámara de Representantes, los republicanos se opusieron a llamar a testigos. El 17 de enero, Trump agregó a tres experimentados abogados a su equipo de defensa legal, incluido Kenneth Starr, el fiscal acusador cuyo trabajo llevó el juicio político del presidente Bill Clinton.

4. Escándalo en Puerto Rico por entrega de ayudas

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez, destituyó el sábado a Carlos Acevedo, director del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, luego de que fuera encontrado un almacén en Ponce con cientos de suministros y agua potable que no fueron entregados a los damnificados por los temblores que sacuden la isla desde el 7 de enero. El domingo, la gobernadora destituyó, por este mismo escándalo, a la secretaria de la Familia y el secretario de la vivienda.

5. Líderes mundiales se reúnen en Davos

Este lunes inicia el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. En la agenda de este año se discutirá la crisis climática, la forma de gobernar la tecnología y la inclusión de modelos de negocios.

A la hora del café

Inicia la primera ronda del Abierto de Australia

Novak Djokovic y Naomi Osaka defenderán su título en el primer grand slam del año. El torneo finalizará el 2 de febrero.

¿El día más triste del año?

El tercer lunes de enero es considerado el día más deprimente del año. ¿Por qué? ¿Hay evidencia científica que respalda esta teoría? Mira este video.

Triunfadores en los SAG Awards

Sigue la temporada de premios del cine que finaliza con los premios Oscar. Mira aquí los ganadores de estos premios del cine y la televisión.

El año de la rata

El sábado 25 de enero empieza el nuevo año en el calendario chino, que en 2020 corresponde al año de la rata.

La cifra del día

40 segundos

Fue el tiempo que tardó el irlandés Conor McGregor en derrotar al estadounidense Donald Cerrone en el octágono del UFC, en su primera pelea en 15 meses.

La cita del día

“Si hay respeto entre los gobiernos, por muy grande que sea Estados Unidos, con respeto y diálogo, con intercambio de información veraz y comunicación, ten seguridad que se puede construir un nuevo tipo de relación”.

Lo dijo Nicolás Maduro en una entrevista exclusiva con el diario Washington Post, en la que aseguró que está listo para un diálogo directo con EE.UU.

Y para terminar…

¿Un meteoro en Puerto Rico?

Una bola de fuego surcando el cielo de la isla fue captada en varios videos que se viralizaron en redes sociales. Estos dos, captados desde cámaras de seguridad de un aeropuerto internacional, muestran lo sucedido.