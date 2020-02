Las 5 cosas que debes saber este 10 de febrero: ‘Parasite’ hace historia en los Premios Oscar 2020

La película surcoreana “Parasite” fue la más triunfadora en los Oscar. El coronavirus sigue extendiéndose y China construyó un hospital enorme en solo 10 días. Los demócratas van por las primarias. El récord de un vuelo transoceánico de pasajeros. Viene el día de San Valentín. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad. Suscríbete al newsletter

Más de 900 muertes atribuidas al coronavirus

En el mundo, la cifra de muertes por el brote de coronavirus aumenta a más de 900, según informó el domingo la autoridad de salud de Hubei. La mayoría de los fallecimientos son en China continental y, solo en la provincia de Hubei, epicentro del brote, la cifra alcanza más de 870 personas fallecidas, según la autoridad de salud. Hay más de 40.000 casos confirmados en ese país, según la Comisión Nacional de Salud de China.



‘Parasite’ hace historia en los Oscar

No hay espacio para la duda. La película surcoreana ‘Parasite’ fue la triunfadora en la entrega 92 de los Premios Oscar. Hizo historia al ser el primer filme no en inglés en ganar el principal galardón. Además, obtuvo la estatuilla a mejor película internacional, a mejor guion original y, como si fuera poco, Bong Joon-ho fue el mejor director según la Academia. En las categorías de actores y actrices no hubo sorpresas (¡Joaquin Phoenix por fin podrá colgar su esmoquin!). ¿Qué pasó en la ceremonia? ¿Cómo lucieron las celebridades? Te contamos aquí.

A las urnas en Nueva Hampshire

Tras la debacle demócrata en Iowa, este martes llega la primera de las elecciones primarias que definirán quién será el candidato del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Después de terminar atrás en las asambleas partidarias de Iowa, Joe Biden y Elizabeth Warren están atacando más a sus oponentes, mientras que Pete Buttigieg intenta aprovechar el impulso.

Sigue el juicio contra Weinstein

Los abogados del magnate del cine esperan seguir con la defensa de su cliente este lunes. Ya han señalado inconsistencias en los testimonios de seis mujeres que hablaron sobre lances o ataques sexuales no deseados por Harvey Weinstein, quien está acusado de violación y agresión sexual depredadora, lo que podría conllevar una cadena perpetua.

San Valentín

Es ese-día-del-año. Coqueteos, demostraciones de amor, rosas, corazones. El 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, también conocido como Día del Amor y la Amistad. Y tú, ¿celebras San Valentín? Para esta edición una cervecería propone cambiar las citas incómodas por mascotas. ¿Es viable?

A la hora del café

Desde luego que hubo memes en los Oscar 2020

Eminem, Billie Eilish, Jason Derulo, Salma Hayek y otros fueron blanco de los infaltables memes en este tipo de eventos. Mira aquí algunos que dejó la ceremonia.

Keanu Reeves habría tenido novia durante años

Unas declaraciones de la actriz Jennifer Tilly a Page Six “alborotaron” los rumores de una relación entre el actor de “Matrix” y la artista Alexandra Grant.

British Airways bate el récord de vuelo subsónico más rápido entre Nueva York y Londres

El avión aterrizó en el aeropuerto Heathrow de Londres casi dos horas antes de lo programado. Tardó 4 horas y 56 minutos.

China construyó un hospital en 10 días. Así lo logró.

Es el hospital Huoshenshan de 34.000 metros cuadrados, abierto para atender la emergencia del brote de coronavirus en Wuhan.

Las celebridades en el partido de la NBA All-Star

El encuentro anual de exhibición presenta a jugadores retirados de la NBA, jugadoras de la WNBA, atletas de otros deportes, músicos y actores. Será el viernes a las 7 pm ET.

La cifra del día

29

Es el número de víctimas mortales que dejó un tiroteo en Tailandia. Un soldado tailandés dejó un camino de muerte desde una base militar en la provincia Nakhon Ratchasima (noreste de Tailandia) hasta un centro comercial.

La cita del día

“Nadie nos quiere”

Esas fueron las palabras de David Holst, quien, con su esposa, se encuentra varado junto a otros pasajeros en un crucero cerca de la costa de Taiwán. No saben cuándo y dónde podrán desembarcar, ya que los puertos más cercanos han prohibido que los barcos atraquen por temor al coronavirus.

Y para terminar…

Este orangután vio a un hombre vadear en agua infestada de serpientes y decidió ofrecer una mano amiga

El fotógrafo aficionado Anil Prabhakar capturó el momento en Borneo.